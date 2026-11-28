Как выбрать икру к праздничному столу, чтобы она была и вкусной, и качественной
Сложно представить себе новогодний стол без мандаринов, салата оливье, и, конечно же, всеми любимых бутербродов с маслом и красной икрой. Но выбрать ее бывает не так просто: на полке банки выглядят одинаково, а внутри может быть что угодно — от крупной нежной кеты до жидкой икры, которую явно уже размораживали. Я решила выяснить, какой бывает икра, чем она отличается на вкус и вид и что проверить еще возле прилавка магазина.
Горбуша: ярко-оранжевая и мягкая на вкус
Самая часто встречающаяся на наших прилавках икра — горбуши. Ее икринки ярко-оранжевые и среднего размера, примерно 5 мм в диаметре. У них нет ярко выраженного рыбного вкуса, но и характерной для некоторых других видов горчинки тоже. Но есть у горбуши и один минус — оболочка у нее недостаточно прочная, лопнувшие икринки отдают сок, и икра становится жидкой. Поэтому, выбирая ее в стеклянной банке, внимательно смотрите, все ли икринки целые.
Кета: крупная, янтарная и без горчинки
Икринки кеты — одни из самых крупных, 5-6 мм в диаметре. Цвет у них яркий, янтарно-оранжевый, порой с красноватым оттенком, а вкус нежный, со сливочными нотками, без какой-либо горчинки. Присмотритесь к икринкам кеты — внутри каждой есть маленькое жировое пятнышко-зародыш. О нем мы еще поговорим, когда речь пойдет о подделках.
Нерка: мелкая, красная и с горчинкой
Брала на НГ икру горбуши. Катастрофа: все плавает в жидкости, на одну целую икринку приходятся 10 раздавленых. Теперь только в стекле покупать буду.
У нерки икра одна из самых мелких — икринки около 3-4 мм в диаметре и насыщенного красного цвета. Это самая яркая по цвету разновидность икры, из-за чего можно подумать, что это подделка — на самом же деле такой цвет придают ей каротиноиды, которые никак не влияют на вкус. Он у нее чуть горьковатый, а еще икра имеет отчетливый рыбный запах, поэтому она идеально подходит для тех самых привычных бутербродов.
Кижуч: бордовая икра, похожая на нерку
И икры кижуча цвет темно-красный, с бордовым оттенком, около 4 мм диаметре, а вкус с ярко заметной горечью — у нее горчинка более выражена по сравнению с другими видами этого деликатеса. Поэтому в продаже такая икра встречается нечасто — вкус у нее, скажем так, на любителя. Кроме того, численность популяции кижуча невелика, что тоже сказывается и на добыче икры, и на ее стоимости.
Форель: самые мелкие икринки, от желтых до красных
У икры форели самые мелкие икринки из всей этой подборки — всего 2-3 мм. Цвет может быть и ярко-красным и довольно непривычным желтым, однако второй вариант встречается гораздо реже. Вкус у форелевой икры более соленый, чем у горбуши или кеты, с небольшой горчинкой и не очень выраженным рыбным послевкусием. Эта разновидность икры идеально подойдет для тарталеток и половинок яиц — за счет небольших липких икринок ее удобно раскладывать, а порции выглядят аккуратно.
Ищите на банке слово «ГОСТ»
Эксперты советуют выбирать икру, на банке которой написано «ГОСТ» — это дает гарантию, что продукт приготовлен по единым стандартам. А вот на фото баночка с деликатесом, сделанным по ТУ — то есть техническим условиям, которые разрабатывает сам производитель, поэтому вкус может оказаться сюрпризом, причем не обязательно приятным. Согласно ГОСТу, оптимальное содержание соли в икре — от 4 до 6% для высшего сорта и 4-7% для первого, так что пересоленный продукт — не всегда «так и должно быть».
Осмотрите банку
Обратите внимание на банку — на ней должна стоять дата изготовления и дата фасовки. Особенно важна первая — хорошую икру, как правило, делают в те месяцы, когда лососевые идут на нерест, то есть с середины мая по октябрь. Если дата указывает на другой период изготовления, икру, вероятно, приготовили из замороженных ястыков. Кроме того, крышка банки не должна проминаться под пальцами, а даты изготовления должны быть не написаны, а выбиты изнутри.
С 2024 года красную икру обязательно маркируют в системе «Честный знак», поэтому на банке должна быть соответствующая отметка, которую можно проверить в одноименном приложении.
Прочитайте состав: Е239 там быть не должно
Согласно экспертам, в банке допускается наличие консервантов E200 и E211, а вот если в составе есть ингредиент с кодировкой E239, то в продукте есть уротропин, который когда-то добавляли в икру как консервант, а потом запретили. Состав печатают мелко, однако на него стоит потратить минуту-две, чтобы купить по-настоящему качественное и вкусное кушанье.
Как отличить икру от подделки
Отличить настоящую икру от поддельной порой бывает непросто. Обратите внимание на цвет — он у таких икринок, изготовленных из желатина или агар-агара, будет однородным, а, главное, в искусственных не будет того самого жирового пятнышка-зародыша, который непременно имеется у натуральных. Кроме того, уже в домашних условиях можно провести небольшой тест: опустить несколько икринок в горячую воду. У натуральной икры белок свернется, от чего она побелеет, а потом опустится на дно, а вот искусственная растворится и окрасит воду.
Переверните стеклянную банку
Эксперты рекомендуют покупать икру в стеклянных банках, поскольку ее можно рассмотреть: икринки должны быть целыми, не иметь существенного расхождения в цвете и размере, и не слипаться. А потом банку рекомендуется перевернуть: если икра быстро стекает вниз, это означает, что в ней слишком много сока, а вот хороший продукт не начнет сразу ползти по стенкам. Если же икра истекает соком, а икринки выглядят сдувшимися, то ее, вероятно, уже размораживали и бутерброды получатся практически безвкусными.
Размороженная икра не безвкусная, а горькая. Если бы безвкусная! Иногда горчит так, что есть невозможно.
А какую икру больше любите вы: крупную нежную кету или нерку с горчинкой? Расскажите в комментариях.
А вот еще несколько статей, которые помогут выбирать продукты без ошибок:
Комментарии
Я не люблю икру с септиками, а их добавляют в любую икру для сохранности, именно септики придают горчинку. Мне нравится только малосольная, но она больше двух недель не хранится. Но бутерброд с рыбкой ничем не хуже.
Я люблю с мелкими икринками, темно-красную, форелевую. На мой взгляд, эта самая вкусная. Впрочем, самая вкусная - черная, но она стоит столько, что я не могу себе позволить... точнее, могу, но жаба очень-очень душит )
Пфф, хорошая структурированная делается как раз из лопнувших икринок и потому на вкус вполне неплоха, так как рыба при ее создании все таки рядом проплывала. Так что я не буду грустить, возьму ее для украшения тарталеток, а для обычных бутербродов я и так регулярно беру икру минтая или трески. Между прочим весьма недооцененная штука.
У кеты и форели самая вкусная, на мой взгляд.
И гораздо удобнее покупать ее заранее большим объемом, раскладывать в небольшие баночки и хранить в морозилке, доставая, когда хочется. Вкус и качество, если икра хорошая, не меняются. А вот перед Новым годом такой ажиотаж, что и цены растут, и на плохую можно нарваться.
Да кто вообще в этом году купит икру с такими ценами? Я лучше осетрины поем, она вкуснее и дешевле.