Отличить настоящую икру от поддельной порой бывает непросто. Обратите внимание на цвет — он у таких икринок, изготовленных из желатина или агар-агара, будет однородным, а, главное, в искусственных не будет того самого жирового пятнышка-зародыша, который непременно имеется у натуральных. Кроме того, уже в домашних условиях можно провести небольшой тест: опустить несколько икринок в горячую воду. У натуральной икры белок свернется, от чего она побелеет, а потом опустится на дно, а вот искусственная растворится и окрасит воду.