22 истории о маминой и папиной поддержке, которая согревает лучше теплого пледа
Когда мы маленькие, многое из того, что делают для нас родители, кажется чем-то само собой разумеющимся. И только спустя годы начинаем понимать, сколько внимания, терпения и любви стояло за их поступками. Герои этой подборки вспомнили случаи, когда мамы и папы проявляли свою заботу без лишних слов. Некоторые истории вызывают улыбку, а другие мысленно возвращают в собственное детство.
- Когда я была маленькой, папа постоянно говорил, что не любит сладости. Я верила ему и даже не подозревала, что он может быть сладкоежкой. В то время все лучшие продукты доставались нам, детям, и папа никогда не претендовал на угощения. Потом мы выросли, разъехались, наступили более благополучные времена. И тут я с удивлением обнаружила, что отец обожает сладкое. Он любит и обычные пряники, и печенье, и любые конфеты, а уж мороженое особенно. Только взрослой я поняла, почему в детстве он уверял меня в обратном.
- Моей дочке двенадцать, и сейчас у нее летние каникулы. Казалось бы, можно спать сколько угодно, но она сама просит будить ее в половине седьмого утра. Все потому, что мы вместе смотрим любимые передачи. Я готовлю ей кофе со сливками, тост и йогурт, и мы устраиваем маленький завтрак перед телевизором. Потом я собираюсь на работу, а дочь снова ложится спать, иногда до самого полудня. Я работаю полный день, часто беру дополнительные смены по выходным, да и дома дел хватает. Но очень радуюсь, что у нас есть это время только для нас двоих, даже если в остальное время она предпочитает сидеть в своей комнате.
Казалось бы, простая подушка... Но сколько в ней любви и нежности, ведь она сделана мамой
Мама сшила для своего ребенка подушку с изображением его домашних питомцев. «На ней мои кошки!» — поясняет автор фото.
- Мне уже 35 лет, я давно живу в другом городе, но мама по-прежнему заботится обо мне. Стоит мне почувствовать себя плохо, как она сразу варит суп. Потом садится в поезд, шесть часов едет ко мне и привозит целую кастрюлю. Приехав, обязательно смотрит, как я ем, а потом снова садится в поезд и едет шесть часов обратно. Каждый раз я говорю ей: «Мам, не надо». Но она все равно приезжает. Просто накормить сына — это тот способ выразить любовь, который она знает лучше всего.
- Когда мне исполнялось восемь лет, я решила пригласить на день рождения весь свой класс. А учились у нас, между прочим, 32 человека! Я сказала всем приходить к шести вечера, и ребята действительно собрались у меня дома. Представляете, как удивились мама с папой, когда вернулись и увидели целую толпу восьмилетних детей? Но ругать меня родители не стали. Уже через час на столе были горячие пирожки с картошкой и кисель, а после угощения мы всей компанией отправились кататься с горки. День рождения получился замечательным, а мама с папой еще долго вспоминали эту историю и смеялись.
- За пятнадцать лет, что я знаю своего отчима, он ни разу не повысил на меня голос. Когда я закончила ненавистную музыкальную школу, он разобрал пианино и выбросил его со словами: «Как хорошо-то!» Он покупал мне первую косметику, когда я была подростком и красилась, как попугай ара, подарил первый велосипед и научил на нем кататься, а позже помогал деньгами, когда я училась. Бывало, я обижала его, ругалась и говорила довольно жесткие вещи, но он ни разу не пожаловался на меня маме. При этом всю жизнь я обращалась к нему только по имени, потому что никак не могла заставить себя произнести слово «папа». И вот однажды на день рождения я подарила ему кружку со своей фотографией и надписью «Любимому папе». Он даже не стал разворачивать остальные подарки — просто взял кружку, сел и заплакал.
Никто лучше не сможет создать уют, чем рукастый отец, который хочет порадовать своего ребенка
Эту лампу для гостиной сделал папа автора снимка. «Теперь у нас стало в 10 раз уютнее!» — радуется обладатель подарка.
- Когда я была маленькой, то очень любила ездить с папой на рыбалку. Мы отправлялись на озеро под Красноярском, где за ловлю рыбы нужно было платить посуточно. Иногда оставались там ночевать прямо в машине. Папа убирал все из салона и застилал дно чем-нибудь мягким, чтобы можно было устроиться на ночь. Удивительно, но больше нигде мне не спалось так хорошо, как тогда в машине. А утром папа заваривал мне чай из листьев.
- Когда я училась в пятом или шестом классе, захотела подарить маме на 8 Марта сахарницу. Мне казалось, что это отличный подарок, но карманных денег хватило только на обычную пластмассовую, сине-фиолетового цвета. Мама посмеялась, но сахарницу с радостью приняла. Прошли годы, я окончила университет, переехала работать в другой город и однажды приехала к родителям на выходные. Сидим с мамой, пьем чай, и тут я замечаю ту самую сахарницу — старую, потрепанную, которую я сама уже давно забыла. Говорю: «Мам, выброси ты уже это страшилище», а она отвечает, что папа не разрешает. Спрашиваю, почему, и мама объясняет: «Он говорит, что ты ведь старалась, выбирала, от души подарила. Жалко выбрасывать, все-таки от доченьки. Стоит и стоит, есть не просит». Не знаю, почему, но я тогда расплакалась: сидела, пила чай, улыбалась сквозь слезы и смотрела на эту страшненькую, но такую дорогую сердцу сахарницу, которая до сих пор стоит у родителей.
- Когда я был маленьким, папа часто приносил мне что-нибудь вкусное и говорил, что это передал зайчик. Иногда это было яйцо, иногда кусочек колбасы или салат, а я каждый раз ел угощение с огромным удовольствием. Когда у меня появился сын, я стал делать для него то же самое, а потом мы с женой продолжили традицию уже с внуком и внучкой. Помню, как маленькая внучка приходила к нам, заглядывала в шкаф и спрашивала: «Не пиходил?» И тут мы с женой принимались отвлекать ее внимание: один занимал внучку, а другой незаметно подкладывал в шкаф что-нибудь вкусненькое. Потом предлагали заглянуть туда еще раз, и она с восторгом восклицала: «Пиходил!» Для нас с женой видеть ее радость было настоящим счастьем. Сейчас внуки уже почти выросли, но подарки от зайчика до сих пор не закончились.
Даже самый брутальный отец, из которого сложно выбить улыбку, с удовольствием сделает дочке прическу. Но не признается в этом
Перед началом нового учебного года папа решил научиться делать дочке прически. «Это моя первая попытка, так что вовсю тренируюсь», — рассказывает он.
- Мой папа для меня настоящий герой. Когда мамы не стало, он остался один с двумя детьми — мной и моим младшим братом. Папа много работал, чтобы мы были сыты и одеты, но при этом находил время на наше воспитание. Он никогда не делил домашние дела на мужские и женские, поэтому мы с братом умели и готовить, и убирать, и гвозди забивать, и пользоваться швейной машинкой. Перед началом сезона мы вместе разбирали велосипеды, чтобы почистить и смазать их, а потом собирали обратно, да и приставку «Байт» тоже собирали вместе. Еще папа всегда подбирал для нас интересные книги. Мы и сейчас очень близки, я знаю, что могу обратиться к нему за советом или просто за поддержкой. Папа стал для меня примером родителя и примером мужчины, с которым мне хотелось бы прожить всю жизнь.
- В детстве каждый мой день рождения начинался с сюрприза: просыпаюсь, а вокруг целые горы подарков. Тут тебе и куклы, и фломастеры, и книги, и одежда, и маленькая мебель, и еще много всего. На стенах обязательно висели поздравительные плакаты с моими фотографиями, стихами и рисунками. Мама даже придумывала кроссворды обо мне, чтобы мы потом разгадывали их с подружками. Накануне праздника я всегда пыталась не заснуть и подкараулить момент, когда мама все это готовит, но ни разу у меня не получилось. А сегодня уже моя очередь устраивать сюрприз: через полчаса у мамы круглая дата, она спит, а я украсила ее комнату и расставила подарки. Очень хочется, чтобы утром она так же удивилась и обрадовалась, как когда-то я.
- До восьми лет я жила с мамой и родным отцом, а потом родители развелись. Папа продолжал платить алименты и иногда звонил, но по-настоящему близкими мы так и не стали. Когда мне исполнилось шестнадцать, в нашей семье появился отчим. Постепенно он стал для меня папой, который всегда рядом, даже если мы иногда ссоримся. Новые знакомые удивлялись нашим отношениям, а потом еще больше удивлялись, почему у меня другое отчество. Спустя семь лет я наконец решилась сменить не только фамилию, но и отчество. Теперь и в документах я папина дочь, какой давно уже была в жизни.
Если вас будит посреди ночи папа и чем-то хвастается, знайте, что о вас он подумал в первую очередь
В два часа ночи папа разбудил автора фото, чтобы угостить пиццей собственного приготовления. «И я даже не злюсь, настолько это мило!»
- Мамы не стало рано, и папа воспитывал меня сам. Недавно переехала в другой город. Папа помог с переездом, на прощанье вручил коробку и сказал: «Открывай, когда захочется домой». Я решила, что внутри лежат семейные фотографии или какие-нибудь сувениры, и несколько месяцев ее не трогала. Вчера поняла, что ужасно соскучилась и все-таки заглянула внутрь. Там оказались десятки конвертов с надписями «Когда устанешь», «Когда захочется поболтать», «Когда у тебя все получится». В каждом лежала записка от папы с шуткой, воспоминанием или добрым советом. А в самом низу конверт с надписью «По особо важному случаю!» Открываю, а там всего одна фраза: «Любой твой визит будет для меня самым важным событием!» Разревелась. Я тут же позвонила ему и сказала, что приеду на выходные.
- В детстве у меня были длинные, очень густые волосы пшеничного оттенка. Мама с папой рано уходили на смену, поэтому собираться по утрам было непросто. В какой-то момент даже встал вопрос о том, чтобы меня подстричь, лишь бы родители успевали на работу. Но папа решил поступить по-другому. Он написал заявление на работе, чтобы ему изменили график, и сам научился заплетать мне косу. Так что расставаться с длинными волосами мне не пришлось — папа не дал их обрезать.
- Однажды я услышал фразу: «Даже лев для своей мамы просто львенок». Мне сейчас 56 лет, а моей маме — 83. Каждое утро по дороге на работу я обязательно ей звоню. И каждый раз она спрашивает, тепло ли я оделся, взял ли что-нибудь от дождя или надел ли головной убор, чтобы не напекло солнцем. Вопросы меняются в зависимости от времени года, но сама мамина забота остается прежней. Я уже настолько к этому привык, что даже не представляю свои утра без наших разговоров. И больше всего боюсь того дня, когда никто уже не спросит, достаточно ли тепло я оделся.
Даже если ты взрослый и бородатый мужик, родители все равно не упустят возможности тебя побаловать
Парень девушки переехал за 3200 км от дома, а на новом месте не оказалось его любимого сорта арахиса. На день рождения родители подарили ему целый мешок этого лакомства. «Никогда еще не видела его таким счастливым», — признается девушка.
- На новоселье мама подарила старый сервиз, который лет двадцать пылился у нее в шкафу. Я, конечно, поблагодарила, но про себя подумала: «Ну и куда мне эти чашки с розочками?» Вечером открыла коробку и чуть не закричала от счастья, моя мамуля придумала положить на самое дно толстый конверт с деньгами! Звоню маме, а она смеется: «Это тебе на тот диван, который ты присмотрела. А сервиз — чтобы папа не ворчал, что я тебя балую. Он уверен, что подарил тебе семейную реликвию!» Чашки, кстати, использую по назначению и с удовольствием.
- Когда мне было лет двенадцать, я очень стеснялась того, что папа ходит со мной на каток. Особенно неловко было перед друзьями, поэтому однажды я строго запретила ему меня сопровождать. А потом как-то заметила, что папа все равно идет следом. Только держится на другой стороне улицы и прячется за домами, чтобы я его не увидела. Тогда мне было важно, чтобы друзья не замечали папу рядом со мной. А сейчас вспоминаю, как он украдкой шел за мной, и становится так хорошо на душе.
- Мне было шесть лет, когда папа купил мне письменный стол к школе. Он даже сделал в нем отдельный ящик, который закрывался на ключ. Папа сразу сказал, что это моя личная территория и он никогда не станет заглядывать внутрь. Я могла хранить там все, что захочу, и не переживать, что он будет проверять содержимое. И знаете, я до сих пор уверена, что дубликата ключа у папы не было.
В детстве мы далеко не всегда замечаем, сколько всего родители делают ради нас. Зато с возрастом начинаем иначе смотреть на знакомые ситуации и лучше понимать их поступки. А у вас было такое, что спустя годы вы вдруг осознали, почему мама или папа когда-то поступили именно так? А еще предлагаем почитать истории о семьях, где близкие понимают друг друга с полуслова, и рассказы о родительской заботе, которую дети помнят спустя годы.