15+ женщин рассказали, как за ними ухаживали мужчины, и мы таких пикап-мастеров еще не видали

Романтические фильмы показывают нам, как могут выглядеть ухаживания — крутые букеты, походы в кино. Кто-то может думать, что нужно делать дорогие подарки. Но в жизни все куда интереснее. У мужчин совершенно разные представления о романтике — кто-то подарит чудом раздобытую среди ночи лилию, кто-то поможет позаботиться о заболевшем питомце. А кто-то и вовсе наденет костюм динозавра и запишет смешное и трогательное видео. Потому что главное — это внимание к мелочам и искренняя забота.