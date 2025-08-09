То есть он женился на тебе после того как тебя отпендюрили десятки богатеев? Любит донашивать из мусорки?
15+ женщин рассказали, как за ними ухаживали мужчины, и мы таких пикап-мастеров еще не видали
Романтические фильмы показывают нам, как могут выглядеть ухаживания — крутые букеты, походы в кино. Кто-то может думать, что нужно делать дорогие подарки. Но в жизни все куда интереснее. У мужчин совершенно разные представления о романтике — кто-то подарит чудом раздобытую среди ночи лилию, кто-то поможет позаботиться о заболевшем питомце. А кто-то и вовсе наденет костюм динозавра и запишет смешное и трогательное видео. Потому что главное — это внимание к мелочам и искренняя забота.
- Познакомилась с парнем в интернете. Он спросил, есть ли у меня домашние животные, я сказала, что кот. На третье свидание пришли ко мне в гости, и тут он говорит: «У меня есть подарок для твоего кота». Я вся во внимании, а этот затейник достает машинку на радиоуправлении. Огромную такую. Запускает ее, кот так испугался, что обделался от страха.
- Мой парень обычно гипермужественный, такой брутальный мужик. И я узнала, что он тайком ходит на ночные занятия по скрапбукингу с кучкой старушек, чтобы сделать мне альбом на Рождество в этом году. Причем оказалось, что у него настоящий талант к дизайну и он прям кайфует от процесса. Мой парень лучший. © hangnailfingerbang / Reddit
- Я всегда думала, что мужчина должен ухаживать так, чтобы прям мир к ногам. Букеты, рестораны, дорогие подарки. Пробовала с такими встречаться — и все заканчивалось плохо. Как-то раз поддалась на уговоры подружки — давно хотела свести меня с одним своим другом. Прихожу, общаемся, как-то все ровно, без искры. И уже под конец вечера поняла, что простыла, нос течет, голос сел. Думала, вот это конец свидания, прям мечта. Так он отвез меня домой, сходил за лекарствами, притащил мешок фруктов. Так и закрутилось. И да, даже спустя 8 лет брака, он не задаривает меня розами. Зато заботится, подмечает детали и может делать какие-то штуки по дому без напоминаний.
- Самое романтичное свидание у меня было в 19 лет. Парень позвал меня гулять, на улице лето, каникулы. Мы — беднющие студенты. Тащит меня к реке. Там он открывает свой рюкзак, расстилает под деревом плед и достает пушистые женские носки, свечи в стаканчиках, вкусняшки разные. Я спрашиваю: «А носки-то зачем?» — а он мне отвечает: «Так у тебя же всегда ноги мерзнут». До сих пор помню свои ноги в этих пушистых полосатых носках на фоне заката. © Подслушано / Ideer
- Ах, первая любовь... Мне 15, я девочка-панкушка, и у меня первые серьезные отношения. Мы гуляли теплым летним днем по городу, как внезапно зарядил ливень. Забежали на остановку переждать дождь, но он не прекращался, вода стала пребывать и в один момент протекла в мои ботинки через дырку в подошве. Молодой человек, заметив это, поставил меня на свои белоснежные кроссовки и обнял меня крепко-крепко, а потом, когда дождь стих, отнес меня на плечах домой. Уж 20 лет прошло, с тем парнем давно расстались и потеряли контакт, но до сих пор ничего более романтичного и трогательного для меня не делали. © Подслушано / Ideer
- Встречалась как-то с парнем, он был начинающим киберспортсменом. Нас обоих все устраивало, парень он очень даже добрый и хороший. Зарабатывал на дому айтишником очень большие деньги, так что он нас практически содержал, а я занималась домом, ухаживала за ним и поддерживала. Расстались на доброй ноте, без скандалов. Недавно его команда победила в турнире, и он треть своего огромного гонорара перевел мне в знак благодарности. То, что я была в шоке, это ничего не сказать. Погасила ипотеку. © Подслушано / Ideer
- Мы только что окончили колледж, мой парень еще не нашел работу, поэтому денег у него было немного. Поэтому на нашу первую годовщину он сделал для меня дюжину оригами-роз — по одной на каждый месяц нашей совместной жизни — и на листочках написал самые яркие моменты каждого месяца. Это было так мило и трогательно, и даже спустя два года это мой самый любимый подарок. © Unknown author / Reddit
- Мы познакомились, выгуливая собак. Просто так получалось, что выходили в одно время, мило болтали, но контактами не обменялись. А как-то раз мой песель заболел, я оставалась дома, ухаживала за ним. И вот в один день звонок в дверь. Открываю, а там тот парень. С тортом. Оказалось, расспрашивал соседей, чтобы узнать где именно я живу. Рассказала про собаку, мы потом вместе к ветеринару ездили, он через полгорода мотался, искал самые лучшие лекарства. Так и сошлись, уже два года вместе.
- Я вообще не привередливая. Мой парень подкупил меня тем, что помнил разные мелочи. Я как-то упомянула, что мне очень нравится один острый соус. На следующий день возвращаюсь с работы, открываю холодильник и вижу тот самый соус. © nikknak / Reddit
- Муж повел меня на концерт группы, которую я обожаю, а он терпеть не может. И он не только стоял рядом, но и подпевал песням. Для меня очень важно, что он не только купил нам билеты и пошел со мной на концерт, который ему совсем не понравился, но и позаботился о том, чтобы мы отлично провели время. При этом ни разу, даже в шутку, не пожаловался. © *********** / Reddit
- Первый год в браке. Выхожу после занятий в магистратуре. У ворот машина мужа. Сажусь. И тут он тянется на заднее сиденье. Думаю — неужели цветы? Повода вроде нет. Он достает из пакета большое красное яблоко и протягивает мне со словами: «Подумал, что ты голодная, а мы пока до дома доедем...» Моя первая мысль: это так трогательно. Но это же нужно знать такую душнилу, как я. Моя вторая мысль: надо его помыть. И в этот момент муж добавляет: «Я его помыл уже. Полил из бутылки». Так я поняла, что это мой человек. © ankourova
- Итак, я просто помешана на динозаврах. Мой парень купил мне видеокамеру для поездки... А потом он купил себе кигуруми с динозаврами и ходил в нем по городу, снимая себя во всех местах, которые связаны с нашими особыми воспоминаниями, и говорил до смешного романтичные вещи. Его выгнали из трех заведений, что сделало видео еще круче. Одна лишь мысль о том, как мой парень ростом 190 см снимает себя в комбинезоне с динозаврами, заставляет меня улыбаться. © Unknown author / Reddit
- Мы не в браке, но мой парень как-то узнал, что я люблю замороженные йогурты и на утро вся морозилка была забита разными йогуртами. А когда мне диагностировали железодефицит — он покупал мне витамины, печень, говядину и паштеты! Готовит мне мои любимые бутерброды на работу и вообще постоянно делает столько всего хорошего. © kafijaslaiks.ink
- Я кофеман и всегда страдаю в поездках. Мы были женаты уже лет 6, когда муж взял в волонтерскую поездку с палатками мою гейзерную кофеварку и газовую горелку. Утром я проснулась от привычного запаха кофе — и поняла, что тут все однозначно навсегда. © yanatkala
- За мной не так давно начал ухаживать парень с моей работы. Прекрасный молодой человек, с которым мы давно уже знали друг друга и всегда хорошо общались. Сходили с ним на пару свиданий, хорошо провели время, постоянно общаемся и переписываемся. Есть некая перспектива в этих отношениях. Вчера сидели с подругой у меня, а мне пришел букет каких-то чудных цветов. Подруга аж челюсть уронила! Сказала, что такие цветы стоят больше, чем тысяча красных роз! Я сама чуть в обморок не упала после такой информации. Мы с этим парнем еще даже не встречаемся, а он уже подарил мне букет, который стоит дороже, чем все подарки моего бывшего за пять лет отношений! © Карамель / VK
- Лежала недавно в больнице с аппендицитом. Со мной в палате лежала одна бабуля, как раз после операции. Каждый день, пока я там лежала, к этой женщине приходил ее муж. Он ухаживал за ней, заботился, приносил еду и вкусняшки. Он рассказывал ей новости, читал стихи, разговаривал с ней, подбадривал и всегда, когда уходил, целовал, обещая прийти на следующий день. Мой парень даже не соизволил навестить меня. Вот такая любовь в современном мире... © Палата № 6 / VK
Что там за цветы такие? Опять эти влажные фантазии восьмиклассниц 😂😂😂
- Подруга мечтала выйти замуж за иностранца, наших парней не замечала. Спустя кучу времени на сайтах знакомств — успех. Встретила заморского принца, уехала к нему. Да только все оказалось не так просто. Этим иностранцем оказался наш парень с института. Она никогда не замечала его ухаживаний. Он уехал учиться за границу, выучил язык, остался жить. И предложил той девушке встретиться. Вот так все и закрутилось. © Карамель / VK
- Парень покорил меня тем, что писал мне стихи. Это так романтично, кто еще такое делает в XXI веке? Пришла на знакомство с родителями и процитировала пару строк из тех стихов. Парень изменился в лице, а родители сдерживают смех. И тут я узнала, что эти стихи писал папа Саши его маме, когда сам за ней ухаживал! А мой ненаглядный нашел папину тетрадку и списал. На парня немного обиделась, зато с родителями нашла общий язык. © Карамель / VK
Комментарии
Цинично, но не удержусь... После того как парень стал "иностранцем", девушка резко поняла как она ошибалась, не такой уж он и прыщавый :)