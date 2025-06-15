Зачем вы стали лепить надписи прямо нa фотографии, закрывая половину?
16 мужчин, на которых смотришь и думаешь: «Не перевелись еще романтики»
Семья
2 часа назад
Иногда кажется, что эпоха романтиков давно прошла, уступив место прагматизму и суровой реальности. Но стоит лишь оглянуться по сторонам — и обязательно найдется тот, кто верит в силу жестов, нежности и настоящих чувств. Эти мужчины доказывают, что романтика жива.
Приятно, должно быть, получить такое в подарок!
«Мама вернулась домой после 8 недель, проведенных в Индии. А вот и папа — самый неромантичный мужчина в мире»
«Построил жене ювелирный верстак»
«Сделал для своей любимой этот стол»
«Моя жена беременна. И в День матери мне захотелось сделать ей сюрприз. Я отвез ее на озеро и мы наблюдали закат из машины»
- Я тоже беременна и теперь реву, глядя на все это! © alysanne_targaryen / Reddit
«Мне очень нравится мамино кольцо. Мой партнер захотел меня удивить: он сделал мне предложение, протянув похожее кольцо. Чувствую себя любимой!»
«Жена хотела — жена получила. Медовый месяц мы провели в уютном замке»
Похоже, дамы из всего спектра положительных эмоций выбирают только зареветь)
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- Я бы разревелась, если бы мой мужчина для меня такое сделал! © alyraynic / Reddit
«Вот что я сделал для жены»
«Приготовил ужин из разных блюд, чтобы порадовать любимую в ее день рождения»
«На годовщину подарил жене особое кольцо на заказ. На первый взгляд — просто черный бриллиант. Но если присмотреться, то вы увидите мордочку черного кота»
«У нас два пушистика и это кольцо отражает нашу счастливую совместную жизнь».
«В тайне от жены трудился месяцами. Было нелегко, но оно того стоило!»
- Звание «Муж года» теперь точно твое! © WillowTree908 / Reddit
«Сделал чехол для миксера»
«Сказал жене, что готовлю начос на ужин. Она ответила: „О, как романтично“. И вот мой ответ на ее сарказм»
«Мой друг застал эту пару за романтическим обедом на крыше. Он сделал ей предложение, и она согласилась»
«Мой папа использует одну и ту же открытку на праздники. И родители спорят: романтика ли это или лень»
«Искал романтическое место для ужина с женой. Думаю, у меня получилось»
А здесь вы найдете 20 доказательств того, что «и жили они долго и счастливо» бывает не только в сказках.
Фото на превью SausageMcWonderpants / Reddit
Комментарии
Уведомления
Можно ли считать романтичным подарком написанный, сыгранный и студийно записанный "Рыбный блюз"?
Кусочек из него стоит у меня n-a телефоне)
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