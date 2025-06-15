16 мужчин, на которых смотришь и думаешь: «Не перевелись еще романтики»

Семья
2 часа назад

Иногда кажется, что эпоха романтиков давно прошла, уступив место прагматизму и суровой реальности. Но стоит лишь оглянуться по сторонам — и обязательно найдется тот, кто верит в силу жестов, нежности и настоящих чувств. Эти мужчины доказывают, что романтика жива.

Приятно, должно быть, получить такое в подарок!

«Мама вернулась домой после 8 недель, проведенных в Индии. А вот и папа — самый неромантичный мужчина в мире»

«Построил жене ювелирный верстак»

«Сделал для своей любимой этот стол»

«Моя жена беременна. И в День матери мне захотелось сделать ей сюрприз. Я отвез ее на озеро и мы наблюдали закат из машины»

«Мне очень нравится мамино кольцо. Мой партнер захотел меня удивить: он сделал мне предложение, протянув похожее кольцо. Чувствую себя любимой!»

«Жена хотела — жена получила. Медовый месяц мы провели в уютном замке»

  • Я бы разревелась, если бы мой мужчина для меня такое сделал! © alyraynic / Reddit

«Вот что я сделал для жены»

«Приготовил ужин из разных блюд, чтобы порадовать любимую в ее день рождения»

«На годовщину подарил жене особое кольцо на заказ. На первый взгляд — просто черный бриллиант. Но если присмотреться, то вы увидите мордочку черного кота»

«У нас два пушистика и это кольцо отражает нашу счастливую совместную жизнь».

«В тайне от жены трудился месяцами. Было нелегко, но оно того стоило!»

«Сделал чехол для миксера»

«Сказал жене, что готовлю начос на ужин. Она ответила: „О, как романтично“. И вот мой ответ на ее сарказм»

«Мой друг застал эту пару за романтическим обедом на крыше. Он сделал ей предложение, и она согласилась»

«Мой папа использует одну и ту же открытку на праздники. И родители спорят: романтика ли это или лень»

«Искал романтическое место для ужина с женой. Думаю, у меня получилось»

А здесь вы найдете 20 доказательств того, что «и жили они долго и счастливо» бывает не только в сказках.

Фото на превью SausageMcWonderpants / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
17 минут назад

Можно ли считать романтичным подарком написанный, сыгранный и студийно записанный "Рыбный блюз"?
Кусочек из него стоит у меня n-a телефоне)

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