13 раз, когда люди просто сделали доброе дело, а в итоге запустили целую лавину тепла

Бывает, что один добрый поступок запускает целую цепочку событий. Кажется, всего лишь улыбка, вовремя протянутая рука или слово поддержки — а в итоге мир вокруг становится светлее. Такие моменты возвращают веру в людей и напоминают, что мы все связаны невидимыми нитями. Стоит только сделать шаг навстречу другому, и это движение отзовется самым неожиданным образом.