В 12 лет вовремя менять одежду и мыться это, конечно, достижение. Нужно памятник такому сынульке поставить!
18 добрых семейных историй, после прочтения которых хочется обнять своих близких
В гонке за успехом и в потоке бесконечных новостей мы порой забываем о семье, о той тихой гавани, где нас любят и всегда ждут. Семья — это когда папина шутка может рассеять тучи, а мамины теплые объятия заменяют тысячи слов. В таких простых моментах и прячется счастье. Мы уверены, что добро делает любую семью крепкой и дружной. Вот подборка историй, после которых захочется позвонить близким и сказать, как сильно мы их любим.
- Гуляли с шестилетней дочерью по торговому центру, смотрели одежку. Мне понравилась кастомная белая футболка с нарисованными полевыми цветами. Но ценник просто запредельный. Вздохнула, пошли гулять дальше. А на следующий день я застала доченьку за интересным занятием: она рисовала фломастерами цветы на моей белой футболке. Это было так мило и трогательно. Ведь я даже не говорила вслух, что мне понравилась та футболка. Доченьку за поступок не ругала, а похвалила за доброту. В тот же день купила нам с ней несколько белых футболок и специальные краски для ткани. Занимались творчеством вместе. И получились очень милые и забавные футболки, даже муж оценил. Надеюсь, мой ребенок навсегда сохранит добро в своем сердце, а я запомню такие трогательные моменты ее детства! © Мамдаринка / VK
- Год назад купили с парнем декоративного кролика. Животное вредное, но безумно милое. Живет у нас как кошка — без клеток и вольеров. В комнате есть уголок, в котором кролик ел, спал и ходил в туалет. Так было до недавнего времени. Теперь это счастье целыми днями валяется на нашей кровати. «Сдает в аренду» ее нам только на ночь. А мы настолько его любим, что только умиляемся, когда он разваливает лапки-валенки на кровати, и никогда его не забираем оттуда, пока не уйдет сам. © Карамель / VK
- В 14 лет мой племянник в очередной раз сбежал из дома, а его мать заявила, что больше видеть его не хочет. Я его усыновила, хотя своих у меня четверо. Знаете, что он сделал 40 лет спустя? Мой племяш-хулиган стал адвокатом и решил купить нам с мужем дом с 3 спальнями. Он платит 2 раза в месяц за уборку дома и один раз в год — за благоустройство территории. Я в шоке. © Terry Simpson / Quora
- Друг поделился вчера историей, а я с вами делюсь. В такие моменты понимаешь, кто нас по-настоящему любит. «Шел под проливным дождем после работы и учебы домой, уставший как собака, и мокрый. Новые кроссовки промокли насквозь, настроение на нуле. Прихожу домой и вижу, что мои старенькие кеды стоят чистенькие, аж сияют! Я даже не поверил глазам! И тут слышу, на кухне кто-то под нос напевает. Заглядываю — а там мой папа, который знал, что я допоздна сегодня. И вот на столе, вижу, привез мне горячий ужин, да еще и обувь почистил. Сидит со щеткой, чистит обувку, довольный такой, меня не замечает. Мне от этого так тепло на душе стало. В таких вещах и проявляется любовь». © Вячеслав Мишин / VK
- Знакомые удивляются моему сыну. В 12 лет он сам себя обслуживает в быту: вовремя меняет одежду, моется, убирает чистые вещи на места, запросто готовит три блюда из яиц, может сварить в микроволновке кашу или отварить себе картошку, свеклу, сосиски. Может растопить печь и разжечь костер, повесить на стену фото в рамке разными способами, починить табурет и пересадить цветы. Недавно меняли обивку веранды — он отмерял доски и сам отрезал электролобзиком. В замерах не ошибся. А в школе ходит на танцы. Все, кто его знают, в шоке. А я просто делаю все дела вместе с ним, не гоняю и не заставляю. Ему скучно одному, вот и приходит помогать. Воспитываю его, учу всему, что умею сама. © Подслушано / Ideer
- Сегодня утром услышала разговор родителей. Мама говорила папе, что им следует самим о себе заботиться, ведь неизвестно, отвернемся ли мы с братом от них завтра или нет. Но дело в том, что в будущем я очень хочу помогать своей семье, хочу построить им дом и показать мир, ведь они практически нигде не были. Я сделаю все, чтобы у них никогда не было мысли, что дети не принесут им стакан воды! © Подслушано / Ideer
- У меня есть один-единственный племянник, которому я всегда стараюсь найти классные и интересные подарки. Последний раз подарил ему первый комикс. Малый был в восторге и за вечер, пока я общался с его родителями, он все прочитал, рассмотрел и пришел требовать продолжения. А я как-то растерялся, честно говоря, даже не был в курсе, есть ли продолжение, и сказал, что дальше надо самому придумать историю и нарисовать ее. На следующий день от сестры получаю видеообзор на комикс, который нарисовал племянник. Нашел чем занять ребенка и аж сам офигел от того, что современные дети такие умные и талантливые. © Палата № 6 / VK
- Я обожаю рисовать, но в декрете на это совсем не было времени. Каждый раз думала, что уложу малышку и порисую, но к вечеру так уставала, что просто падала спать. Недавно поделилась этим со своим мужем. Уже на следующий день он поехал на работу на час раньше и, соответственно, раньше вернулся домой. Забрал малышку, а я достала свои любимые краски, кисти, полотно. И с таким наслаждением порисовала, что уже сутки чувствую себя самой счастливой в мире. Муж пообещал делать так почаще, я очень благодарна ему за это. © Мамдаринка / VK
- Я в семье младшая, у меня есть еще 2 сестры. Всех нас папа называл курочками. Когда мы были маленькими, то всегда ждали его с работы — он обязательно приносил что-то вкусненькое. Приходит с гостинцами и такой: «Цып-цып-цып, где мои курочки? Я вкусняшки принес!» Сейчас мы уже не курочки, а чайки. Или стервятники. Только он приходит домой с работы, мы бежим за гостинцами. Нам за 20 лет. © Палата № 6 / VK
- У меня с сестрой одинаковый голос. Если разговаривать по телефону, то ответчик не сразу поймет, с кем болтает. Обидел сестру ее муж, она у нас в гостях. Звонит, а трубку взяла я, ну и давай его хаять. Он в шоке, она же обычно молчит и соглашается с ним, а тут отпор получил. Уехала и говорит, мол, муж изменился, что случилось?! Он теперь ласковый стал, по дому помогает! Вот теперь думаю, говорить ли ей, что это я влезла, или ждать, когда все само вскроется... © Подслушано / Ideer
- Мне было 11 тогда. После праздника у нас дома осталась половина торта. На следующее утро мы с младшим братом проснулись раньше всех, заварили чай и все слопали. К вечеру, когда пришли родители с работы, папа достал кусочек торта с верхней полки холодильника и сказал маме: «Я знал, что дети все съедят, поэтому спрятал кусочек для тебя». Для меня этот поступок остается показательным. Вот так нужно любить. © Палата № 6 / VK
- Я обожаю печь. И муж, и дети всегда с аппетитом едят мои сладости. Недавно заметила, что муж стал брать на работу не 2-3, а около 10 кексов. Не кусок, а половину целого пирога. Поинтересовалась, в чем дело, а он просто пригласил меня в свой офис, познакомил с коллегами. И там были 2 худеньких парнишки, братья-близнецы. Очень милые и дружелюбные. После встречи муж рассказал, что парням по 19, они детдомовские, родственников нет. Как-то раз он поделился с ними выпечкой, парни были в восторге. И теперь муж всегда берет вкусности и для этих ребят. Своим поступком супруг еще раз напомнил о том, какое доброе у него сердце. © Палата № 6 / VK
- Сын притащил домой совенка. Настоящего совенка, которого нашел во дворе! Рядом с нами лес — наверное, малыш поранился и случайно оказался тут. Сегодня вечером везем его к ветеринару, потому что совенок, хоть выглядит хорошо и поел рыбы и фруктов, почему-то не может летать. Я хочу его вылечить и отпустить, а сын уже нафантазировал, что он теперь как Гарри Поттер. Назвал птичку Буклей и планирует через 2 месяца получить свое письмо из Хогвартса. Чувствую, что так просто с совой мы не попрощаемся. © Палата № 6 / VK
- Мы дружим со свекровью. Она очень эффектная женщина, любящая красиво выглядеть и одеваться. Недавно с мужем позвали ее с нами в ресторан, она пришла в каком-то дурацком платье и с платком на голове. Мы в шоке: «Что случилось?» А она такая: «Да решила поскромнее одеться, чтобы вы в своих джинсах на моем фоне нормально выглядели». И ржет. © Мамдаринка / VK
- У меня есть 3 сестры, я младшая. Всех нас коснулся подростковый период. С сестрами, когда они были в подростковом периоде, мама страшно ругалась — слезы, истерики, испорченные нервы. А когда это коснулось меня, до мамы дошло, что ничто так не помогает, как любовь и поддержка. Когда я истерила, она просто подходила и крепко меня обнимала, целовала и говорила, что любит меня. Злобу снимало моментально. Я ей за это благодарна. Она всегда выслушивала мои подростковые бредни и помогала. Люблю ее. © Подслушано / Ideer
- Нам в подъезд недавно подкинули 4 котят. Бедняжки мерзли в картонной коробке, людям было все равно, но только не моей бабушке. Она их сначала хотела к нам поселить, но у нас две кошки и собака. Они ревнивые очень, не приняли бы малышей. Поэтому бабушка утеплила коробку, начала кормить котят и искать им новых хозяев. Троих пристроили, а с четвертым пришлось повозиться. Бабушка целую неделю ходила с ним на рынок и предлагала людям. И смогла найти пушистику семью! Поражаюсь тому, что одни люди такие жестоки, а другие — настолько добрые. © Палата № 6 / VK
- Когда прихожу домой зимой с замерзшими ляжками, то ору на всю квартиру: «Бутерброд!» Родители бросают все свои дела, ложатся на кровать под одеяло, я укладываюсь между ними, и они меня греют с обеих сторон. Мне 19. © Подслушано / Ideer
- Отдала сына на бокс, думала, пусть учится быть сильным, уметь постоять за себя. Проходит месяц, звонит тренер. Голос у него какой-то смущенный. Говорит: «Ваш сын — замечательный парень, очень умный, схватывает все на лету, но есть одна проблема... Он отказывается участвовать в спаррингах». Я сразу напряглась, спрашиваю, в чем дело. И тут тренер, слегка хмыкая, говорит: «Он не дерется. Он пытается поговорить. Начинает объяснять сопернику, что все конфликты можно решить словами, что драки — это примитивный способ взаимодействия, и вообще, давайте обсудим все спокойно». Я аж присела. Ну конечно. Кого я хотела воспитать, если его отец точно такой же? Весь в него — интеллигент, летающий в облаках... © Мамдаринка / VK
Каждая из этих историй — маленькое доказательство того, что самые лучшие воспоминания о близких мы создаем сами. Забавная шутка, чашка свежезаваренного чая, сообщение с простой фразой: «Я тебя люблю» — из таких маленьких моментов и складывается добрая и поддерживающая атмосфера в семье. У нас еще есть истории о семейной доброте, от которых на душе становится теплее и на лице появляется улыбка.
Комментарии
Дети до сих просят укладывать их спать. Малышам 12 и 10 лет. Обнять, потискать, укрыть.
Не поняла про маму в последней истории. Она хочет, чтобы её сын сразу в морду бил, если что-то ему не нравится?