18 добрых семейных историй, после прочтения которых хочется обнять своих близких

В гонке за успехом и в потоке бесконечных новостей мы порой забываем о семье, о той тихой гавани, где нас любят и всегда ждут. Семья — это когда папина шутка может рассеять тучи, а мамины теплые объятия заменяют тысячи слов. В таких простых моментах и прячется счастье. Мы уверены, что добро делает любую семью крепкой и дружной. Вот подборка историй, после которых захочется позвонить близким и сказать, как сильно мы их любим.