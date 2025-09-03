19 доказательств того, что остроумие и находчивость — лучшее средство против наглости
48 минут назад
finmebelkz
Поставить зарвавшегося человека на место можно одной меткой фразой. Дело за малым — чтобы фраза пришла в голову в нужный момент, а не несколько дней спустя.
- В Вене в трамвае туристка громко обсуждала, что австрийцы холодные и неприветливые. На следующей остановке пожилой мужчина подошел к ней, поклонился и сказал:
— Простите, что отвлекаю. Я австриец. И я с вами не согласен.
И ушел. Весь трамвай захлопал. © gogang.travel
- Пришел в офис в розовой футболке, и коллега, осмотрев меня с ног до головы, говорит: «Посмотрите-ка, да это же реальный мужик в розовом». Ответил ему: «Реальный мужик носит все, что хочет». На этом диалог наш завершился. © Wood Butcher / Quora
- Идем с сыном домой через сквер — к нам бежит лабрадор. Часто его видим, отличный и воспитанный собакен. Хоть мы и кошатники, но как зажали собакена и как пошли его тискать и обнимать. Женщина подбегает (не хозяйка):
— Зачем вы его трогаете, он без намордника. Опасно!
— Да мой сын не кусается, зачем сразу намордник. © bekmuratovabumusya
- Дочке 32 года, но в короткой юбочке и с хвостиком на голове выглядит моложе. Оставила она свой «Мерс» на парковке и ушла в офис. Выходит, а там мальчишки фоткаются с машиной. Один спрашивает: «Прокатить тебя?» А дочка говорит: «На этой?» — и пикнула ключами. © finmebelkz
«Мой кот — нахал! А картошку я все равно съела»
- Сегодня в ТЦ стайка парней свистела девушкам. Я решила проверить их на прочность. На очередной свист оборачиваюсь и начинаю строить глазки, кокетничать и буквально нависать над ними. Эффект получился ошеломительный! Парни сперва зависли, потом пытались пошутить, а потом уже заметно нервничали... В итоге сбежали, едва отбившись от моего внимания. © anna.udaykh
- Когда кто-нибудь в сотый раз спрашивает меня: «Ну что, как там наверху погодка? Дождь не идет?» (у меня очень высокий рост) — я обычно отвечаю: «Погодка тут наверху бодрее, чем шуточки внизу». © piaria / Reddit
- По соседству на даче жила пара преклонного возраста: мужик вечно хмурый ходил, а женщина его прямо вот с утра и до вечера пилила. Мой отец решил завести живность у себя: кроликов и кур с петухом. В один прекрасный день сосед пошел жаловаться, что ему по утрам петух спать не дает, мол, избавиться бы от него надо. Отец ответил так: «Слушай, я тут 25 лет слушаю, как твоя жена тебя пилит, но не прихожу же я к тебе с просьбой от нее избавиться». © fattori / Pikabu
- В магазине набрала огромную тележку с верхом. Стою в очереди, и вдруг прямо у кассы передо мной протискивается женщина лет 35. С кефиром и печеньем. Просто подошла, меня оттерла и положила свои покупки впереди, как будто так и было. Я, естественно, возмутилась, на что она ответила, что торопится. Я говорю: «А попросить?» И по ее выражению лица вижу, что не барское это дело — просить. Тогда я говорю: «А я вас не пропущу» — и ее печенье с кефиром кладу позади себя. А следующий перекладывает позади себя. И вот она уже идет она в конец огромной очереди, в которой все стоят с большими тележками. © 11ore11 / Pikabu
«Пришел домой и первым делом пошел в туалет, а не кота кормить. Шерстяной такое нахальство не оценил и попытался выбить у меня телефон из рук»
- Была у нас учительница, которая нам постоянно говорила: «А вот я твоим родителям позвоню и нажалуюсь!» Однажды она, как обычно, говорит одному парню: «А что скажет твоя мама, если я прямо сейчас ей позвоню?» Парень: «Ну, она скажет „алло“». Больше учительница нам таким не грозила. © Mr*** / Reddit
- Мое самое короткое свидание длилось ровно 10 минут. Я предложила выпить кофе в ТЦ недалеко от дома. Пришла без опозданий, а вот товарищ задержался минут на 15. Мы начали искать кафе, и я сказала, что еще бы поела. Он как-то занервничал.
— У тебя все в порядке, а то ты какой-то нервный?
— Я рассчитывал только на кофе, а ты есть захотела!
— А что такого в том, что я есть захотела?
— Ну, так поела бы!
Ну, я ушла да и поела в другом месте одна. © olgarodina3
- Я обожаю отвечать на звонки маркетологов, которые пытаются мне что-то продать, таким образом:
— Отличное предложение! К сожалению, прямо сейчас я занят. Не могли бы вы оставить мне свое имя и номер телефона — я вам перезвоню.
— К сожалению, не могу.
— Почему же? Не хотите, что вам весь день названивали непонятные люди?
— Ну вроде того.
— Теперь вы меня отлично понимаете! — и вешаю трубку. © Unknown author / Reddit
- А моя мама спамерам отвечает очень просто и изящно:
— Отделение полиции такое-то, сержант такая-то, здравствуйте!
Они мгновенно трубку вешают. © ThePlayfulPython/ Reddit
«Кошка весь день мешала мне работать, и я от нее закрылась в комнате. Ответочка последовала незамедлительно»
- Сидим в ресторане. За соседним столом четверо мужчин обсуждают нас, думая, что мы язык не понимаем. Откуда мы, сколько нам лет и внешность оценивают по десятибалльной шкале. Моя подруга обернулась и на безупречном китайском сказала:
— Если вы уже все оценили, может, теперь расскажете, кто из вас сегодня расплатится за нахальство?
Тишина повисла гробовая. © divaerah
- Еду в метро, поправляю макияж. Женщина рядом такая: «Эх, в таких безвыходных ситуациях ничего уже не поделать!» Недолго думая отвечаю: «Чего ж вы тогда из дома вышли?» © queenofthenoms / Reddit
- Пошел в магазин бабушке продуктов купить, набрал полную корзину, подхожу к кассе, передо мной стоит один человек, его покупки пробивают уже. Через несколько минут, за мной встают в очередь две женщины, и одна говорит: «Я очень тороплюсь, у меня только вода, можете пропустить, пожалуйста?» Я ее пропускаю, и вторая такая говорит: «Я тоже»
На мой вопрос: «Что тоже?» — она уставилась на меня и выдала: «Опаздываю, что, не понятно тебе?» Слегка обалдев, говорю: «Вы или попросите нормально, или стойте в очереди» — она обиделась. © artemevs / Pikabu
- У мужа на работе коллега минут пять очень эмоционально ему высказывала свое недовольство чем-то, а когда закончила, муж спокойно сказал: «Прости, пожалуйста, я не расслышал. Можешь повторить?» © Trinibeanbird / Reddit
«Пес посмел закрыть дверь в туалет вашего величества, и кот ответил в своей типичной манере...»
- Дочка сегодня в школе танцевала на площадке. Подходит к ней подружка и говорит: «Мне кажется, вон те ребята над тобой смеются». Дочка такая: «Ну и?» Подружка: «Ну, они смеются над тем, как ты танцуешь». Дочка: «Не, я классно танцую» — и дальше танцевать! © kenn_plumb
- Пошла на свидание с парнем — умный, красивый, с юмором. Сидим в ресторане, вдруг ему звонит мама. И он начинает с ней обсуждать меня. Что я ношу, как веду себя, что заказала. А потом передает трубку: «Мама хочет с тобой поговорить». Я взяла телефон и вежливо сказала: «Здравствуйте! Ваш сын очень милый, но, кажется, он еще не отцепился от вашей юбки. И ушла. © artasiatime
- В кафе на завтрак мне принесли сет, в который входит каша, и также принесли еще одну кашу. Думаю такой, мол, да ладно, оплачу, недорого же. А потом думаю: «Ну нет!» Спрашиваю:
— Что это за каша?
— Вы просили кашу.
— Я не просил, в сете же уже есть каша.
— Вот смотрите, у меня записано, вы просили.
— Я не заказывал вторую кашу, я просил только сет.
— Извините, я сейчас заберу ее и перепроверю чек.
Мелочь, но так горжусь собой! © nikmurin
Еще больше историй о людях, у которых чувство юмора в крови, можно почитать в этих наших материалах:
