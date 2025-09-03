19 доказательств того, что остроумие и находчивость — лучшее средство против наглости

finmebelkz

Поставить зарвавшегося человека на место можно одной меткой фразой. Дело за малым — чтобы фраза пришла в голову в нужный момент, а не несколько дней спустя.

В Вене в трамвае туристка громко обсуждала, что австрийцы холодные и неприветливые. На следующей остановке пожилой мужчина подошел к ней, поклонился и сказал:

— Простите, что отвлекаю. Я австриец. И я с вами не согласен.

И ушел. Весь трамвай захлопал. © gogang.travel

Идем с сыном домой через сквер — к нам бежит лабрадор. Часто его видим, отличный и воспитанный собакен. Хоть мы и кошатники, но как зажали собакена и как пошли его тискать и обнимать. Женщина подбегает (не хозяйка):

— Зачем вы его трогаете, он без намордника. Опасно!

— Да мой сын не кусается, зачем сразу намордник. © bekmuratovabumusya

«Мой кот — нахал! А картошку я все равно съела»

Сегодня в ТЦ стайка парней свистела девушкам. Я решила проверить их на прочность. На очередной свист оборачиваюсь и начинаю строить глазки, кокетничать и буквально нависать над ними. Эффект получился ошеломительный! Парни сперва зависли, потом пытались пошутить, а потом уже заметно нервничали... В итоге сбежали, едва отбившись от моего внимания. © anna.udaykh

Когда кто-нибудь в сотый раз спрашивает меня: «Ну что, как там наверху погодка? Дождь не идет?» (у меня очень высокий рост) — я обычно отвечаю: «Погодка тут наверху бодрее, чем шуточки внизу». © piaria / Reddit

По соседству на даче жила пара преклонного возраста: мужик вечно хмурый ходил, а женщина его прямо вот с утра и до вечера пилила. Мой отец решил завести живность у себя: кроликов и кур с петухом. В один прекрасный день сосед пошел жаловаться, что ему по утрам петух спать не дает, мол, избавиться бы от него надо. Отец ответил так: «Слушай, я тут 25 лет слушаю, как твоя жена тебя пилит, но не прихожу же я к тебе с просьбой от нее избавиться». © fattori / Pikabu

В магазине набрала огромную тележку с верхом. Стою в очереди, и вдруг прямо у кассы передо мной протискивается женщина лет 35. С кефиром и печеньем. Просто подошла, меня оттерла и положила свои покупки впереди, как будто так и было. Я, естественно, возмутилась, на что она ответила, что торопится. Я говорю: «А попросить?» И по ее выражению лица вижу, что не барское это дело — просить. Тогда я говорю: «А я вас не пропущу» — и ее печенье с кефиром кладу позади себя. А следующий перекладывает позади себя. И вот она уже идет она в конец огромной очереди, в которой все стоят с большими тележками. © 11ore11 / Pikabu

«Пришел домой и первым делом пошел в туалет, а не кота кормить. Шерстяной такое нахальство не оценил и попытался выбить у меня телефон из рук»

Была у нас учительница, которая нам постоянно говорила: «А вот я твоим родителям позвоню и нажалуюсь!» Однажды она, как обычно, говорит одному парню: «А что скажет твоя мама, если я прямо сейчас ей позвоню?» Парень: «Ну, она скажет „алло“». Больше учительница нам таким не грозила. © Mr*** / Reddit

Мое самое короткое свидание длилось ровно 10 минут. Я предложила выпить кофе в ТЦ недалеко от дома. Пришла без опозданий, а вот товарищ задержался минут на 15. Мы начали искать кафе, и я сказала, что еще бы поела. Он как-то занервничал.

— У тебя все в порядке, а то ты какой-то нервный?

— Я рассчитывал только на кофе, а ты есть захотела!

— А что такого в том, что я есть захотела?

— Ну, так поела бы!

Ну, я ушла да и поела в другом месте одна. © olgarodina3

— Отличное предложение! К сожалению, прямо сейчас я занят. Не могли бы вы оставить мне свое имя и номер телефона — я вам перезвоню.

— К сожалению, не могу.

— Почему же? Не хотите, что вам весь день названивали непонятные люди?

— Ну вроде того.

— Теперь вы меня отлично понимаете! — и вешаю трубку. © Unknown author / Reddit

— Отделение полиции такое-то, сержант такая-то, здравствуйте!

Они мгновенно трубку вешают. © ThePlayfulPython/ Reddit

«Кошка весь день мешала мне работать, и я от нее закрылась в комнате. Ответочка последовала незамедлительно»

Сидим в ресторане. За соседним столом четверо мужчин обсуждают нас, думая, что мы язык не понимаем. Откуда мы, сколько нам лет и внешность оценивают по десятибалльной шкале. Моя подруга обернулась и на безупречном китайском сказала:

— Если вы уже все оценили, может, теперь расскажете, кто из вас сегодня расплатится за нахальство?

Тишина повисла гробовая. © divaerah

Пошел в магазин бабушке продуктов купить, набрал полную корзину, подхожу к кассе, передо мной стоит один человек, его покупки пробивают уже. Через несколько минут, за мной встают в очередь две женщины, и одна говорит: «Я очень тороплюсь, у меня только вода, можете пропустить, пожалуйста?» Я ее пропускаю, и вторая такая говорит: «Я тоже»

На мой вопрос: «Что тоже?» — она уставилась на меня и выдала: «Опаздываю, что, не понятно тебе?» Слегка обалдев, говорю: «Вы или попросите нормально, или стойте в очереди» — она обиделась. © artemevs / Pikabu

«Пес посмел закрыть дверь в туалет вашего величества, и кот ответил в своей типичной манере...»