17 историй о женской дружбе, где подруги проявили такую чуткость, что на душе становится светло
15 минут назад
Настоящая дружба — это не только частые встречи и разговоры до утра, но и тихие моменты поддержки, которые иногда значат больше любых слов. В детстве лучшая подруга поможет купить заветную мороженку и сохранит ваши трогательные детские секреты, а во взрослом возрасте — примчится на помощь в трудную минуту и заодно поможет разобраться с 1001 розой от ухажера-затейника.
- На работе мне на Новый год выдали банку икры. Я забежала к подруге, она дала ключи: «Поставь чайник, я сейчас». Открываю холодильник, а там — копия моей банки, но почти пустая. Тут возвращается подруга, заходит на кухню, смотрит на эту икру и выдает: «Я ее вторую неделю ем, а банка до сих пор полная».
Подруга до сих пор вспоминает эту историю так: «Купила банку икры по акции. Я ее так экономила, что за неделю съела от силы сантиметр от края маленькой баночки — а казалось, что много намазываю, и вкус был, и силы появились!» Она так и не узнала, что я тогда успела заменить ее полупустую банку на свою — такую же, но целую. © Аноним / Pikabu
- Подруга работала круглосуточно. Когда я попала в больницу, у нее как раз 2 объекта на стройке сдавались, так что я не стала ей говорить. И вот послеобеденное время, тихий час, кто-то спит, кто-то читает газеты, и тут — шум в коридоре, в палату влетает моя подруга и вопит: «Ты почему мне не сказала? Полгорода знает, только не я!»
Подружка не таскала мне домашнюю еду, у нее тупо не было времени частенько поесть самой. Но она почти каждый день прибегала ко мне в палату около 9 вечера (не могла раньше), и мы с ней вместе пили принесенный ею сок и ели йогурты. © Almaalma / Pikabu
- У моей лучшей подруги сейчас сложное финансовое положение. Пытаюсь ей помогать, уговариваю взять небольшую сумму, хоть на время, но она наотрез отказывается. На днях у меня был день рождения, я не праздновала, а просто позвала некоторых подруг попить чай с тортиком. Сразу предупредила, чтобы приходили без подарков. Три подруги так и сделали, а та самая, у которой сейчас сложно с деньгами, взяла и подарила мне офигенный торт. Она делала его сама, целую ночь старалась, получилось невероятно красиво. Я аж прослезилась. Моя любимая подруга даже в такие сложные времена старается сделать мне приятно. © Палата № 6 / VK
- Пошла я на свидание с парнем. Уже ресторане поняла, что я совсем без денег. Думаю: «А если он предложит поделить счет? Побежала в туалет, позвонила подруге, попросила ее кинуть мне немного на карту. Потом я расслабилась, и мы с парнем хорошо провели время. И тут он сообщает, что счет оплатит сам. Я даже не успела ничего сказать. А подруга надо мной посмеялась, когда я рассказала, почему так нервно звонила. © Карамель / VK
- «Я тебе сейчас такое покажу, ты обалдеешь!» — кричала мне в трубку подруга. Прибегаю к ней, а там по всей квартире стоят розы — в ведрах, вазах и в ванной. Парень подарил ей 1001 штуку. Теперь с этим надо было что-то делать. Как мы выкрутились? Просто взяли и загрузили цветы в такси, а потом уехали в центр города, где концентрировались цветочные магазины. Там подружка стала предлагать продавцам выкупить эти розы по сниженной цене. Флористы сокрушались: «Девушка, где вы были вчера? Тут парень все розы скупал». © m_net_slov
- У меня на работе была приятельница. Иногда во время обеденного перерыва мы устраивали совместные вылазки по магазинчикам. Однажды она убежала одна по делам, пришла с милым платьем и примерила его перед всеми. Село оно неудачно — сильно обтянуло фигуру и откровенно задиралось. Я честно сказала, что оно ей мало и что нужно поменять на размер больше. А все остальные почему-то стали говорить, что платье прекрасно сидит и очень ей идет. Приятельница пофырчала на меня, что я просто не хочу хвалить платье.
А на следующий день она меня позвала на прогулку в обед и сказала, что платье она заменила, мол, я была права насчет размера, а все остальные, кто ее нахваливал — нехорошие тетки. © Masik2 / ADME
- Когда моему младшему ребенку было 10 месяцев, моя подруга написала мне: «Я дарю тебе сертификат на массаж, а пока ты будешь отдыхать, я погуляю с малышом». Если честно, никто и никогда такого не делал для меня. Меня это тронуло до глубины души. Благодарю за то, что есть такие люди рядом. Мы с ней, увы, видимся не особо часто, но обе знаем, что в любой сложной ситуации сразу примчимся друг к другу на выручку. © sara_land
- Со мной общаться сложно. Потенциальный парень подруги должен быть готов делить ее внимание со мной и хотя бы терпеть мое присутствие в ее жизни. Поэтому у нас договор. Если она знакомится с парнем, с которым захочет завести отношения, то под каким-нибудь предлогом мы собираемся втроем. Если он продержится час или больше — значит, прошел проверку. © Маргарита Астринова / ADME
- Мы с подругой ввели правило «четверг — день нытья». То есть в этот день можно ныть даже на погоду, жаловаться на плохое настроение и тумбочку, которая плохо закрывается. В противовес у нас были понедельники. Мы себя хвалили за любую мелочь и за существенное. Четверги пропускать было можно, понедельники нельзя! Это очень помогало держать себя в тонусе. Кстати, в первые месяцы мы ныли много. А теперь как-то все негативное выплеснулось. © RedCure / Pikabu
- Двенадцать лет назад лучшая подруга попросила денег на золотое кольцо ее парню. Они тогда обменялись подарками. Он ей тоже золотое кольцо подарил. А у нее зарплата была мизерная. Мне тогда хорошую премию дали. Я ей отдала эти деньги сразу с мыслью, что она никогда не сможет вернуть — у нее даже зарплата тогда была меньше. Но подружка отдавала мне долг частями и каждый раз добавляла коробку конфет в благодарность. За полтора года вернула всю сумму. © margo_chernet
- В детстве мама не разрешала мне есть мороженое — боялась, что горло заболит. Любую купленную мороженку она растапливала до жидкого состояния. И вот эту теплую жижу мне разрешалось выпить. А старшему брату можно было есть нормальное мороженое! И вот, когда мне было лет 10, я пошла к подружке и сказала, что хочу попробовать мороженое и чтобы она, как эксперт, помогла мне его выбрать в магазине. Мы пошли в подъезд, я ела мороженое, а она стояла и караулила, потому что как раз моя мама должна была возвращаться с работы. © oli.talks
- Сидим с подружкой как-то в кафе. Подруга расстроена, жалуется на мужа. Я молча уплетаю салат. Подруга: «Жень, чего ты молчишь?» Я говорю: «Что мне нужно делать? Давай сразу разберемся. Какая поддержка тебе сейчас нужна? Мне слушать и поддакивать? Мы разбираем ситуацию? Или просто ругаем его вместе?» Она, немного помолчав, выдает: «Сначала ругаем, потом разбираем». © rodina.zhenya
- Работаю в женском коллективе. Сами понимаете — сплетни, интриги. Однажды сотрудница спросила, где я такой маникюр сделала. А у меня очень близкая подруга этим занимается, ну я посоветовала ее как мастера — реально классно делает. Через время подруга рассказывает мне, что та дама была у нее на ногтях. Процесс не особо быстрый, все равно какой-то разговор да и завязывается с мастером. Короче, моя уважаемая коллега столько разных подробностей о работе и коллективе (включая меня) выдала... Теперь всем коллегам свою подругу советую — помогает разобраться, кто есть кто на самом деле. © Карамель / VK
- Мы с подругой худеем: она по какой-то хитрой системе, а я просто стараюсь меньше есть. Дом ее очень хлебосольный: забежишь на чай и получишь кучу вкусняшек, включая купленные к твоему приходу пироженки. Красота! А она этот раз подруга ставит передо мной миску с сырой морковкой. Что ж, думаю, посидим-похрустим. Похрустели. Смотрю, мнется чего-то. А потом махнула рукой и наметала на стол и сыр, и колбасу, и осетинский пирог. Мы только пирожные есть не стали — худеем же все-таки. © MATILDAPRIL / Pikabu
- Познакомилась с парнем в приложении. Пошла с ним в ресторан и на всякий случай скинула подруге геолокацию. На месте понимаю, что все в порядке. Парень — просто мечта. Ну я в итоге умотала с ним за город. Только — упс! — забыла сообщить подружке. Так она взяла и принялась искать меня по всему городу. Успокоилась только после того, как наконец-то дозвонилась мне. Но я в который раз удостоверилась, что она у меня лучшая! © Карамель / VK
- Когда я решила заниматься репетиторством, сразу все вокруг стали специалистами по продвижению услуг. Рекомендовали начинать с детей знакомых и родственников, сокрушались, что я «слишком мало беру» для своего уровня профессионализма. Как только я заикнулась, что готова помочь их детям за рекомендованную ими же сумму, тут же все сливались. Даже мама сказала, что она стесняется предлагать мои услуги своим знакомым. Только подруга помогла мне найти одного из первых учеников. Вот это и есть поддержка. © Подслушано / Ideer
- Моя школьная подруга, узнав о том, что у меня проблемы с жильем, предоставила в распоряжение моей семьи пустующую двушку в центре города, пока не появится возможность решить свои проблемы. Она не берет денег за аренду, мы оплачиваем только коммуналку. Вот где друзья познаются! Не представляю, как отплачу за ее добро и отзывчивость. © Подслушано / VK
Ох, аж тепло на душе стало. Интересно, а у вас есть подружка, которая поддержит в любой ситуации? Вы всегда можете поделиться своими добрыми историями в комментариях к этой статье.
