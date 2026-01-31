17 историй о женской дружбе, где подруги проявили такую чуткость, что на душе становится светло

Настоящая дружба — это не только частые встречи и разговоры до утра, но и тихие моменты поддержки, которые иногда значат больше любых слов. В детстве лучшая подруга поможет купить заветную мороженку и сохранит ваши трогательные детские секреты, а во взрослом возрасте — примчится на помощь в трудную минуту и заодно поможет разобраться с 1001 розой от ухажера-затейника.