Командировочный муж... Ага, ага. Мужик удобно устроился,нашёл лохушку и живёт на 2 семьи
18 коллег, без которых работа была бы, может, и спокойнее, но скучнее в разы
Если бы все люди были идеальными, работа вне всякого сомнения шла бы быстрее. Но вряд ли кто-то стал бы вспоминать такие дни с улыбкой. Вот и герои нашей статьи не удержались и рассказали о своих коллегах. Одни из них считают, что бумага в туалете висит неправильно, а из окна вечно дует, зато другие всегда готовы поддержать в трудную минуту.
- Недавно вышел с удаленки. Коллектив в отделе новый, больше половины не знаю. Но все равно каждый раз всем желаю доброго утра, девушкам-коллегам говорю комплименты, а на прощание желаю хорошего вечера. Все искренне. Одна коллега сказала: «Достал ты уже со своими пожеланиями». Не стал спорить. Просто потом неделю в конце дня говорил: «Всем хорошего вечера. Кроме Насти». © dif1362 / Pikabu
- Коллега прицепилась, чего это я отпросилась на пятницу. Говорю: «С подругами собираюсь встретиться». И тут я выслушала лекцию о невозможности женской дружбы. Спрашиваю, с чего она это взяла. Дама признается: «Была у меня так называемая подруга. Мне ее мужчина понравился, а она не захотела его отдать. Больше не верю в дружбу». У меня чуть чашка не выпала из рук. © Подслушано / Ideer
- Стою я в магазине, и тут мне звонит коллега, спрашивает, что я делаю. Говорю: «Хочу купить дорогой жакет, но потом придется экономить до зарплаты». А он отвечает: «Не переживайте, мы вас голодной не оставим». И вот уже неделю я каждое утро забегаю в кофейню, а бариста говорит, что мой кофе уже оплачен. Это тот самый коллега. © aliyuwina4
- У меня на работе в холодильнике стоит баночка с домашним абрикосовым вареньем. Как-то раз я наливала чай и получила предложение от коллеги угоститься. Вот только о том, что он угощал меня не своими абрикосами я узнала от очень удивленного хозяина баночки, когда уплетала бутерброд с жирненькой порцией этого варенья. Стыдоба. © Zzzu / Pikabu
- Работал я с чудаком, который имел привычку выбрасывать использованные чайные пакетики, не вставая из-за стола. Надо признать, что коллега-баскетболист часто попадал в цель, но при этом пакетик обычно отскакивал от стены, возле которой стояло мусорное ведро. Было очень «эстетично» — пятна на стене, вокруг пятнышки от брызг. Разговоры не помогали. Повезло что однажды сие безобразие увидел шеф. Угроза увольнения на раз вылечила эту блажь. © Папанявари / ADME
- У меня есть коллега, которая абсолютно ничего по работе не делает, сидит целыми днями в телефоне и рассказывает, что для нее должно делать начальство — и отпуск летом давать, и категорию повышать. Громко вздыхает, а сама при этом шарики в игре переставляет. А еще она периодически спрашивает, включить ли свет. Видимо, в этом ее миссия. Пришлось на выключателе прилепить бумажку «не клацать». Раньше это происходило так: «Вам включить?» (клац-клац), «Не темно?» (клац-клац), «Может включить, мне не трудно» (клац-клац), «Или оставить?» (клац-клац). © Катерина / ADME
- Прибежал ко мне коллега и говорит: «Елена, надо что-то делать, в переговорной Иван спит».
Иван был аналитиком, который, переработав накануне, забронировал переговорную, составил три стула и сладко уснул на них. Вот только переговорные были остекленные, а мы в этот день ждали крупных партнеров. Они бы прошли мимо ряда переговорок, в первой из которых спал Иван. Я его разбудила и говорю: «Вот ключ от моей машины. Иди на парковку, поспи полчасика, здесь не надо». Но он смутился и отказался. А я пару раз уходила на полчаса поспать в машину. Лучше, чем за столом © elena.naumchik
- Мужу выпало работать в новогодние праздники. Я ему приготовила лосося под сыром. Потом он рассказывал, как бухгалтерия сидела и что-то заказывала на обед с доставкой. Спрашивают его, что он будет. А он им: «У меня с собой готовое». Так они после этого надулись и больше к нему с такими вопросами не приставали. © Конфуз / ADME
- Коллега недавно женился, ему около 30 лет. В какой-то момент он вдруг начинает смеяться, прямо видно, что максимально счастлив. И говорит нам: «Моя жена заказала какие-то шампуни и краски и оплатила моей картой». Он сказал это с такой гордостью, что было понятно, что он очень давно хотел испытать такие чувства. Весь день довольный ходил, рассказывал об этом. © mediniyy
- На прошлый Новый год коллега пожелала мне выйти замуж. Я тогда посмеялась, а в декабре реально вышла замуж. Но вот незадача. Муж командировочный. По полгода не бывает дома. Деньги все тратит на себя в своих командировках. Я зарабатываю мало и жить негде, кроме как у родственников или у свекрови. Попросила ту самую коллегу, чтобы она в этом году пожелала мне денег и квартиру. Съемную, хотя бы. Но она сказала, что так отчаянно хотела моего замужества, что пожелала это от души. А денег и квартиру она желать мне не будет. Мол, это не так важно. Ну, спасибо... © Подслушано / Ideer
- Брат подарил маме нишевый парфюм, который пахнет тмином, ванилью и медом. Мама живет в маленьком городе и работает в детском саду. В тот день она нанесла аромат и поехала на городскую планерку. Там ее встречает коллега из другого детского сада и говорит: «Ой, от вас так пахнет пирожками! Сегодня в меню были, да? Вы пальто лучше в шкаф вешайте в дни пирожков, а то запах сильно впитывается. Хотя, конечно, пахнет вкусно, люблю пирожки». © natgr778
- У меня коллега зимой на работу прибежала второпях, опаздывала сильно. Сверху шубка, а под ней — свитерок, колготки и штанишки тепленькие чуть ниже уровня бедра. Мы сначала даже и не поняли — шортики такие, что ли? А почему розовые с горошком? Мило, конечно, но как-то для учительницы слегка вычурно и не по протоколу. © *PANDORA * / Dzen
- У нас в офисе штатная уборщица после уборки туалетов всегда вешает рулон бумаги свободным концом наружу. В моем понимании все верно. Но все равно в течение дня кто-то из коллег перевешивает рулон в обратном направлении — к стене. Вот что это? Даже если тебе кажется, что так правильнее и удобнее, делай это дома. © Eddie.Valiant / Pikabu
- Вышла я после отпуска, а в офисе — новая сотрудница. И выясняется, что я ей почему-то не нравлюсь. Здоровается сквозь зубы, на вопросы еле-еле отвечает. Я уже начальнику на нее жаловалась: «Примите меры». Правда открылась неожиданно. Оказывается, ее муженек закрутил роман с девушкой, которая тоже родилась в марте.
- Работал я когда-то в кабинете с одной дамой. Офис наш располагался в старом фонде, вентиляции не было от слова совсем, зато было окно. Из него вечно дуло на даму. Одним сентябрьским утром дама с экспрессией захлопнула окно, но не обратила внимание, что створку переклинило и сверху осталась щель в несколько сантиметров. Заинтригованный, я начал наблюдение. Прошла осень, пришел февраль. Дама пару раз косилась на окна, видела ручку в закрытом положении и успокаивалась. Никаких проблем у нее почему-то не наблюдалось. Весной эксперимент все-таки завершился сам собой, но признаться даме, что она просидела всю зиму у открытого окна, мне смелости не хватило. © Moololwave / Pikabu
- Была у меня коллега, с которой мы сидели в одном кабинете. Девушка использовала рабочую программу, как простую табличку. Cумму из строки или столбца она высчитывала на калькуляторе и впечатывала вручную. И ее бесило, что я выполняю работу быстрее. Еще бы! Сколько времени занимает ручная сортировка или сложение сотен чисел?
Так вот, я стабильно где-то раз в неделю-две опаздывала на работу на 25 минут. С руководством была договоренность. Время я отрабатывала, на качестве работы это не сказывалось. Коллеге это просто не давало покоя. Она регулярно жаловалась и распространяла слухи, что у меня особые отношения с директором. А потом меня повысили. Наконец-то все ее подозрения подтвердились. © Олень / ADME
- У нас директор в рабочий чат написала, что нам нужно найти еще одну техничку, а коллега с моего компа откликнулся: «Можно я полы буду мыть? Деньги очень нужны». Я в этот момент захожу в опенспейс, а директор выходит и круглыми глазами на меня смотрит. Мол, «неужели все так плохо?» Но было смешно. © Buket*** / Pikabu
- Одиннадцать лет назад коллега перепутал дату моего дня рождения и поздравил за день до праздника. Я возмутилась, и с тех пор он всегда поздравляет меня не четырнадцатого августа, а тринадцатого. И я всегда сначала бешусь, потому что мне еще не прибавился год. Рано! А потом улыбаюсь, потому что когда человек помнит про тебя без уведомлений, это классно. © jeniakochetkova
Да уж, в родном коллективе порой действительно не заскучаешь. Наверняка и у вас в запасе есть не одна история такого рода. Если у вас реально накипело, вы всегда можете перемыть косточки своим коллегам в комментариях к этой статье.
Есть еще немного свободного времени? Тогда вы как раз успеете прочитать статью о том, как клиенты оставили официантам не просто чаевые, а историю на всю жизнь.
Комментарии
В офисе поставила на свой стол крохотный аквариум, 20х20 см. В нем поселила сомика-анциструса, он же сомик-прилипала. В итоге коллега, сидящая за соседним столом, сказала убрать аквариум, так как сомик на нее смотрит, и ей страшно.