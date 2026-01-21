18 коллег, без которых работа была бы, может, и спокойнее, но скучнее в разы

Если бы все люди были идеальными, работа вне всякого сомнения шла бы быстрее. Но вряд ли кто-то стал бы вспоминать такие дни с улыбкой. Вот и герои нашей статьи не удержались и рассказали о своих коллегах. Одни из них считают, что бумага в туалете висит неправильно, а из окна вечно дует, зато другие всегда готовы поддержать в трудную минуту.