14 историй о свекровях и тещах, чья доброта такая же теплая, как спящий под боком котик
Почему всем кажется, что не бывает добрых свекровей и тещ? Герои нашей подборки напрочь ломают все стереотипы о «вторых мамах». У них вместо душных нравоучений — искрометный сарказм, прекрасное чувство юмора и главное — любовь и забота о близких.
- Свекровь у меня золотая. Даже когда с мужем развелись, все равно продолжали с ней общаться. Зашла как-то в гости с детьми, сидим, все как обычно. Стало прохладно, и попросила меня сходить к ней в комнату за жакетом. Захожу и просто офигеваю: на тумбочке стоит моя фотография в рамочке! Я начинаю громко смеяться, она заглядывает следом и такая: «А что такое? Ты у меня самая лучшая!»
- Первое впечатление от тещи было не очень, вечно пытается учить жизни. Когда мы с женой только поженились, теща приезжала каждую неделю и перекладывала вещи. Открываю шкаф — все носки переложены. Раздражало очень. Спустя лет десять сидел как-то с ней на кухне, жена с детьми уехала. Она такая: «Помнишь, как я тебе носки перекладывала?» Я киваю. «А знаешь почему? Я видела, как ты мучаешься по утрам — не успеваешь на работу, носки не находишь». Понял, что просто хотела помочь, а я десять лет злился. © alex.rexby
- Моя свекровь дарит мне подарки не только в праздничные дни, а просто так, когда захочется. Золотой человек с большим сердцем. Однажды, когда она была за границей, принесла мне подарок. Смотрю, а там красивое белье «Виктория Сикрет» и говорит: «Будешь радовать моего сына». © nadirakassymova
- Живем за границей, теща приезжает раз в год погостить. И когда она сообщает о визите, я, конечно, заранее напрягаюсь. В последний раз она приехала с огромным чемоданом. Я его еле доволок до квартиры, ну и модница, думаю, столько нарядов навезла. Не тут-то было! Открывает она чемодан, а там не вещи, а куча моих любимых деликатесов, которых у нас и не найти. Сказала: «Я знаю, я не сахар, как и ты, но ради внучков надо нам с тобой договориться». Весь отпуск мы провели душа в душу, объедаясь «взятками» из чемодана.
- Моя свекровь замечательная. Она очень любит сыночку, мы шутим над этим всей семьей, но никогда она не полезет в наши отношения и не выскажет, что ей что-то не нравится. А еще она очень любит готовить и постоянно передает выпечку домашнюю. На Новый год сама мыла посуду в моем доме и готовила завтраки, потому что я была беременна. В общем, золотая женщина. © nektori
- Жена часто говорит: «Помой пол — ты так чисто это делаешь», «Порежь хлеб — у тебя такие аккуратные кусочки». Ну я и думал, что вот такой уникальный. Как-то приехали на дачу к теще с тестем. И вот теща ходит по даче и приговаривает: «Ваня, прополи морковку — ты так сорняки убираешь... аж загляденье» И тут я всe понял. © sergeivikhanov
- Два года назад теща мне показала, как лепить домашние пельмени. С тех пор моя жизнь круто изменилась. Уже два года пельмени из магазина не ем.
- После свадьбы жили вместе 8 месяцев. Свекровь увидела, что мы тратим почти 4 часа в день на дорогу до офиса. Предложила нам переехать в квартиру поближе к работе: «Только потому, что я не буду видеть тебя и моего сына каждый день, я не стану любить вас меньше. Если будем жить вместе, то, скорее всего, через пару лет начнем ссориться по пустякам. Но если вы будете жить отдельно, то каждый ваш визит будет наполнен любовью». И это сработало! Последние два года мы живем отдельно, но по-прежнему близки. © Anjana Ghosh / Quora
- У меня прекрасная свекровь! Просто прекрасная, за три года балует меня всегда, путешествие подарила на свадьбу, кольца обручальные для нас заказала у ювелира по моему эскизу, золото мне дарит на каждый день рождения, всегда на мой вкус выбирает. Но самое главное, она никогда не лезет в мой быт, никогда не ставит преграды! Спасибо ей за все! © lia_fon_astvatsaturyants
- Когда я женился, моя теща мне сказала: «Сынок, возврата и обмена нет, даже в течении 14 дней». Я тогда посмеялся. Потом понял. © sayan.lis
- У одного моего знакомого по имени Вова теща в деревне живет, и собралась она как-то раз в санаторий на пару недель. Вову попросила приехать последить за хозяйством, огород там, то-се, и котов, говорит, не забывай кормить, утром и вечером миски выноси. А коты там, по деревенской традиции, самовыгульные, то есть дома не живут, ходят где-то по подворью, только на завтрак и ужин являются пред хозяйские очи. Ну Вова что, коты значит коты, кормил их как положено. Но прикол в том, что количество котов ни Вова, ни теща почему-то не уточнили. Приезжает теща из санатория, Вова рапортует: «Все в порядке, огород полит, коты все накормлены, вон сидят на поленнице, аж лоснятся, все пять штук». А теща и говорит: «Вова, так у меня же всего два кота было, а остальных я не знаю». © obovsemnasvete.tut
- Когда ребенок родился, я купил жене в помощь посудомоечную машину. Приехали в гости тесть с тещей. Поели. Стал складывать посуду в машинку, так теща вся извелась: «А зачем нам эта посудомойка? Таких денег стоит! А когда стирает, еще и электричество тратится! Ужас! Лучше бы мыли под краном». А я на это спокойно так вынимаю посуду из посудомойки и кладу в мойку. «Пожалуйста, — говорю, — мама, можете приступать!» А она сразу: «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж, как вам хочется, сами взрослые уже!» Не, так-то теща у меня хорошая, грех жаловаться. © BARin134 / Pikabu
- Жена всегда сама стирала мои вещи. Однажды решил самостоятельно постирать. Оставил маркер в нагрудном кармане рубашки и из-за этого испортил все остальные. Жена пожаловалась теще. В итоге после этого она пошла в магазин и купила мне 5 новых рубашек и брюк. Обожаю свою тещу. © karduar / Reddit
- Перед днем рождения свекровь спросила, что подарить. Я ответила, что хочу духи. И вот на празднике она мне дарит... вафельницу. Я в шоке, но делать нечего. Поблагодарила и отложила в сторону. Через пару дней решила вcе-таки испечь вафли. Открыла подарок, a внутри записка: «Прости, меня муж заставил купить эту вафельницу. А деньги тебе на духи и помаду. Люблю, целую». Вот какая y меня милая и классная свекровь. © ist0rii / Pikabu
Эх, все бы такие свекрови и тёщи были, как в рассказах. Быть может и разводов было бы меньше...
Моя мама очень любила свою свекровь.
Хотя их отношения начались со скандала и слез.
Надо признать, причины у бабуши были.
Но... Потом она у мамы прощения просила миллион раз, полюбила ее, а внуков - до дурдома. Таскалась с нами, воспитывала.
Мама боялась в разговоре лишнее слово ляпнуть. Но не плохом контексте, а... Наоборот.
Стоило обмолвиться, что устали и в отпуск бы пора... Бабушка неслась забрать детей и выпихнуть их на отдых вдвоем.
Ляпнула, что ковер нравится - она его сняла со стены и отдала.
Если бабуля спрашивала, нравятся ли новые хрустальные бокалы... Мамя мялась и не знала, что сказать. Бокалы классные, но если ответить, что "очень нравятся" бабуля тут же их отдаст. Скажешь "нет, не нравятся" очевидно, что обидишь человека.
Сколько книг нам было прочитано бабушкой, сколько вложено в воспитание.
Мама тоже очень быстро простила все наезды свекрови на нее, тем более по-человечески очень хорошо все понимала. (Парень еще студент последнего курса 21 год всего, женится, на женщине старше на 5 лет, с ребёнком от первого брака... Пока его родители далеко на севере на заработках... Любая мать будет в напряге... наверное).
Но потом вот так все стало.