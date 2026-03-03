14 историй о свекровях и тещах, чья доброта такая же теплая, как спящий под боком котик

Моя мама очень любила свою свекровь.

Хотя их отношения начались со скандала и слез.

Надо признать, причины у бабуши были.

Но... Потом она у мамы прощения просила миллион раз, полюбила ее, а внуков - до дурдома. Таскалась с нами, воспитывала.

Мама боялась в разговоре лишнее слово ляпнуть. Но не плохом контексте, а... Наоборот.

Стоило обмолвиться, что устали и в отпуск бы пора... Бабушка неслась забрать детей и выпихнуть их на отдых вдвоем.

Ляпнула, что ковер нравится - она его сняла со стены и отдала.

Если бабуля спрашивала, нравятся ли новые хрустальные бокалы... Мамя мялась и не знала, что сказать. Бокалы классные, но если ответить, что "очень нравятся" бабуля тут же их отдаст. Скажешь "нет, не нравятся" очевидно, что обидишь человека.

Сколько книг нам было прочитано бабушкой, сколько вложено в воспитание.

Мама тоже очень быстро простила все наезды свекрови на нее, тем более по-человечески очень хорошо все понимала. (Парень еще студент последнего курса 21 год всего, женится, на женщине старше на 5 лет, с ребёнком от первого брака... Пока его родители далеко на севере на заработках... Любая мать будет в напряге... наверное).

Но потом вот так все стало.