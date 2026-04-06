Я думаю, что всё же не закрыт. Если бы это не было травмирующей ситуацией, её бы гештальтом дама бы не назвала
15 парикмахеров, у которых припасены юморные истории поострее ножниц
Поход к парикмахеру — это всегда смелое решение. Жахнуть каре или просто подровнять кончики, перекраситься из брюнетки в блондинку и обратно, оставшись при этом с волосами, поможет любимый мастер. А вот что будет в процессе этих действий, какие истории всплывут и какие моменты — вот тут уже включается мастерство работы не с волосами, а с людьми. Я собрала живые истории парикмахеров, которые умеют не только создавать образы, но и находить выход из самых разных ситуаций, сохраняя при этом абсолютное спокойствие. Вам виски косые или прямые?
- Когда я была еще совсем «зеленым» стилистом, как-то делала клиентке укладку. И тут она выдает, мол, пора уже записываться на стрижку, а то волосы слишком отросли. И поясняет: «Мои коты обожают сосать мне мочки ушей, и им очень не нравится, когда волосы лезут под лапы».
- Я устроилась на подработку в бюджетный барбершоп, здесь оплата через терминал. То есть из персонала только мастера, нет админа и начальства. Стригу мальчика, маме не понравилась челка, как обычно ситуация становится напряженной: «У нас фотосессия, что делать?» Я предлагаю варианты, мама такая: «Вы так спокойно говорите!» А я и отвечаю: «А мне что, бегать и кричать?» Гештальт закрыт.
- Дело было в парикмахерской. Был я там второй раз и попал к тому же парикмахеру, что и в первый раз. Сел в кресло, и она начала так придирчиво осматривать мою прическу и далее диалог. Парикмахер, с некоторым ехидством и сарказмом: «Кто ж вас так постриг?» Я честно ответил: «Вы». Дальше все происходило в полном молчании, которое иногда нарушалась смехом ее коллег.
Моя дочь, которой 3,5 года, сама подстригла себе волосы. Я знаю, что волосы отрастут, но они были как жидкое золото!
- Моей самой взрослой клиентке 82. Я стригу ей боб каре с челкой «шторки». Она носит длинные серьги, джинсы, кроссовки и никогда не жалуется на давление. Она даже не бабушка, а прабабушка. Но, кроме, как Дама, я назвать ее не могу. И она учит меня не бояться старости.
- Я парикмахер. Однажды приходит в салон клиент — седой старичок. Все отказывались его стричь. А я пригласила в свое кресло. В процессе работы разглядывала его. И он напомнил мне Санта Клауса. Ну правда! Волосы белые, как снег; длинная борода, добрая улыбка. А запах, не поверите, от него пахло конфетами. Стригу, а в душе детская радость. Дедуля оставил теплые воспоминания и хорошие чаевые.
- В 16 лет мне захотелось стать парикмахером. Родители не слишком оценили это желание, мягко говоря. Мама еще более-менее отреагировала, а вот отец был очень недоволен. Не слушал их и начал идти к мечте. Работаю сейчас в одном из лучших барбершопов столицы, ко мне ходят люди, постоянные клиенты, они становятся в очередь, чтобы сесть в мое кресло. Мама невероятно рада за меня, а вот батя даже не разговаривает. Не знаю даже чего это ему так не нравится мой выбор, может из-за того, что он лысый?
- Я начинающий парикмахер. Знаете, есть такие тренировочные головы специальные? Давно такую хотела. Вот сегодня наконец-то купила. А обычный процесс покупки я решила немного увеселить, и возвращалась с ней домой идя по улице и держа ее за волосы в руке. Прохожие оценили.
- Работаю парикмахером в салоне красоты. Пришла однажды ко мне девушка. Присаживается и говорит: «Меня — коротко. И в фиолетовый хочу». Для меня желание клиента — закон, сделала все по красоте, прям конфетка стала, сама себя потом в зеркале не смогла узнать. Через месяц приходит она ко мне с букетом и огромной коробкой конфет. Я столько благодарностей никогда в жизни не слышала. Оказалось, что смена имиджа помогла ей стать уверенной и более раскрепощенной, да она аж сияла от счастья! Теперь она, кстати, моя постоянная клиентка, почти во все цвета перекрашивалась. Завтра вот оранжевой будет.
Спустя 8 часов кропотливой работы
- Я парикмахер. И когда делаю укладку, если какая-то прядь ложится не туда, куда я ее направила, то иногда в слух говорю: «Сюда ложись, я сказала!» И вообще иногда так вдохновлюсь, что считаю волосы одушевленными и как будто я их дрессировщик.
Можно я к вам приду? А то есть у меня далеко не одна прядь, живущая сама по себе. Укладчики укладывают, а я в домашних условиях ну никак не справляюсь!
- Работала в салоне красоты парикмахером. И угораздило однажды в конце смены принять мужчину в игривом настроении. Не до дурацких шуточек было. А его не остановить. В итоге довел меня. Начал спрашивать, как девушки за бровями ухаживают. Сказала, что мой предок наградил меня характером, и если клиент не замолчит — побрею наголо. Остаток стрижки сидел как шелковый, и заплатил в два раза больше «за тонкое чувство юмора».
- У моей мамы есть макеты человеческих голов с волосами (она парикмахер), хранит она эти головы в шкафу, который в моей комнате. Однажды мой парень ночевал у меня, замерз. Ну я и говорю, чтобы взял из шкафа плед. Тот пошел, в потемках начал нащупывать плед, я решила помочь, включила свет, а там головы выглядывают! Парень начал визжать, эти головы посыпались на него, он упал, прибежала мама, начала собирать головы. Парень продолжал визжать. Я смеюсь до упаду. Короче, веселая ночка.
- Работаю парикмахером и как вы думаете? Какой самый глупый вопрос можно задать во время стрижки? Как-то в один прекрасный день стригу я паренька, мило разговариваем, он мне глазки строит, я и виду не подаю. После моего вопроса про работу он спросил, где и кем работаю я! И знаете что, после минутного смеха я не нашла, что ему ответить. Так остаток времени и провели молча. А что о глупых вопросах знаете вы?
- Работаю парикмахером. Как-то пришла девушка с длинной косой. Заявила: «Отстригаем и красим в ярко-рыжий!» В этот момент в салон вбегает парень и кричит: «Ты решилась? Наконец-то!» Я усмехнулась: «Любите рыжих?» А он выдает: «Вообще-то нет, но мы договорились, что она делает любую стрижку, какую хочет, а я покупаю мотоцикл!»
- Стригу дома, и вся родня набивается на стрижки и укладки, конечно, за бесплатно. Зашла свекровь и выдает: «Отменяй клиентов, будем из меня блондинку делать». Я дар речи потеряла, но взялась. А когда сделали, она заявила, что я могла бы и лучше. Ну я ей на прощание всунула шампунь оттеночный. Но там если не знать, получится фиолетовый, как у бабуль. Угадайте, кто мне звонил через два дня и умасливал?
- Работаю грумером, естественно, по записи. Стригу собаку, вдруг в кабинет вваливается дама с котом в охапке: «Постригите мне кота!» Объясняю, что во-первых, я котов не стригу в принципе, во-вторых, работаю по записи и на данный момент вот у меня на столе собака! А она мне: «Но я уже пришла, я вот кота принесла, мне надо, постригите сейчас!»
Поход в салон — это всегда нечто большее, чем просто новая прическа. Это и сеанс психотерапии, и бесплатное комедийное шоу, а иногда — проверка на прочность для обеих сторон. А какие отношения со своим мастером у вас? Вы из тех, кто уютно молчит в кресле, или за время стрижки успеваете обсудить все, от котиков до планов на отпуск?
Жду в комментариях ваши истории!