Да, звучит дико, что парень в 19 лет не знает элементарный вещей. Но это еще ерунда. У знакомого сестра поступила в медицинский, отучилась до 4 курса, а потом на каком-то семейном застолье утверждала, что волосы растут из костей. Она свято в это верила. Тяжело ей будет в жизни))
14 историй и фото, которые честно и с юмором показывают реальную жизнь молодых родителей
С появлением ребенка жизнь наполняется новыми смыслами. Кормления, пеленки и колики становятся частью повседневности, к которой постепенно привыкаешь. Но вместе с этим каждый день приносит столько живых и забавных моментов, что скучать просто некогда: от неразберих с именами в роддоме до неожиданных подарков от гостей.
- Выписалась из роддома. Позвонил младший брат (19 лет), сказал, что хочет приехать и посмотреть на племянника. В итоге в субботу приезжает и прям с порога выдает: «Не знаю, любит он у вас такое или нет, но мне нравится» — и протягивает огромный вафельный шоколадный торт. Я ржала так, что чуть ребенка не разбудила. А ведь взрослый человек уже, в институте учится.
- Я когда была беременна близняшками, лежала в больнице. Родила. Вышла. Сидим ужинаем, и моя дочка (на тот момент 4 года) говорит: «Я ходила в ресторан с папой и его подружкой, пока ты была в больнице». Муж поперхнулся. Спрашиваю, мол, что за подружка и как ее зовут. Доча говорит: «Не помню, как зовут, но она мне купила картошку фри». И тут муж вспоминает, что у него фото сохранилось совместное. Оказалось, что это был его друг, а не подружка. Просто дочка перепутала.
«Люди до сих пор бьются над загадками о том, как возникают загадочные фигуры на полях»
- Упаковывала букет из саженцев роз для мамы на 8 Марта, чтобы не замерзли, пока несу до машины. Начинаю аккуратно натягивать пакет сверху, чтобы не повредить свежие ростки и замечаю, что говорю: «Ч-шшш, ч-шшш!» Мама четырехмесячного ребенка...
- Как-то раз ночью покормила ребенка и решила сразу поменять подгузник. Обычно я этим не занимаюсь прямо на диване, но в этот раз решила иначе. В заспанном состоянии я начинаю менять подгузник и... Ребенок не дожидается, пока я его надену до конца. Я аж вскрикнула от неожиданности. И тут на шум прибегает муж. Смотрит на меня и ошалевшими глазами спрашивает: «Что мне делать?» Говорю: «Возьми ребенка». Он забрал малыша, помыл, а я тем временем отчищала диван и ковер. А потом поняла, что и мне надо бы в душ. В итоге нам даже пришлось заменить ковер после того инцидента. Ха! Сейчас, оглядываясь назад, это смешно, но в тот момент это было как-то не очень.
Сколько есть ситуаций, когда секундная ошибка приносит ущерб! Такова жизнь, нужно предвидеть последствия.
- Дочке было около 14 месяцев. Сижу за столом, смотрю, а она приносит носок. Потом снова куда-то пропадает и вновь приносит носок. И так много раз. Стало интересно, откуда она их тащит. Тихонько проследила за ней и оказалось, что муж раскладывал носки из корзины для белья, а она тихонько у него их забирала. Он пытался ей объяснить, что так делать не нужно, но она все делала по-своему. И тут я подхожу и говорю дочке: «Отдай папе этот носок!» Она резко подняла носок над головой и выдала: «Носок». Я сказала: «Да, это носок, отдай папе». Она повернулась, указала на него и сказала: «Папа». Говорю: «Да, отдай папе». Она подошла, плюхнулась рядом с ним и протянула носок. Муж даже немного расстроился, что дочь его не послушала, а вот маму — сразу же поняла.
«Уж не знаю, как там у вас, а у нас вот!»
Кошкам любят шалить, больше двигаться на улице, бегать по травке, как любые животные. К чему их ограждать от естественной среды обитания всего живого?
- Соседи — молодая пара. Родилась у них дочка. Недавно услышали через стену, как они пытались несколько часов укачать ребенка. И тут я вспомнила, что у меня осталось от младшей дочки кресло-качалка. Решила отдать. Нам очень помогла в свое время. Соседи очень обрадовались, ведь ребенок реально стал быстрее засыпать. Да и спине разгруз. Но буквально через несколько дней слышу стук в дверь. Открываю, а там соседка стоит, улыбается и держит нашу качалку. Говорит: «Спасибо большое, но пусть она лучше у вас останется». Спрашиваю, мол, что случилось. А она мне: «Как появилась качалка, муж стал рядом с ней вырубаться. В итоге перестает качать, и ребенок снова просыпается». М-да, вот у людей проблемы...
Так-то здоровые дети сами легко засыпают. Нужно гладить животик после еды, чтобы отходили газы- это одна из причин детского плача.
- Дочке было месяцев 8-9. Жена крутилась на кухне, а я пытался укачивать: напевал песни, ходил туда-сюда по комнате. Спустя минут 30 понимаю, что дочь ни в одном глазу. Смотрю на нее и говорю: «Ну и чего мы не спим?» И тут она своей маленькой ручкой меня так по груди — бам-бам. Говорю, мол, не надо злиться на меня, я же спать тебя укладываю. А она снова рукой — бам-бам. Понимаю, что сейчас еще и заплачет. Начинаю суетиться: игрушки, песни, покачивания. Подхожу к жене, говорю, что кроха характер начала показывать. И тут она увидела маму, протянула руку и теперь уже ей по груди- бам-бам. И тут до нас дошло — мамина грудь нужна. Поменялись с женой местами. И уже буквально через 3 минуты дочка уснула. Оказывает, это она показывала так рукой. М-да...
- Только родила. С мужем уже решили, что дочку назовем Кира. На второй день приходит врач на плановый осмотр и говорит: «Ой, какая девочка хорошая!» А я не придумала ничего лучше, чем ляпнуть: «А как вы поняли, что это девочка? Вы же имя не знаете еще!»
После родов в конце мая и операции долго лежала в больнице, начал лук появляться на рынке. Зашла моя врач в отделение с пучком лука, а я ей навстречу- слюну проглотила. Она тут же это заметила и предложила мне лук. Отказалась, конечно- они тут впахивают с нами днём и ночью, а мы их ещё объедать будем. Недавно об этом вспомнила и поняла, что инстинкт нас верно выводит.
«Когда у тебя трое детей»
- Вышли погулять с мужем, а навстречу знакомая. Как и я, в декрете. Выглядит — ну просто огнище, будто не рожала! Это подмечает и мой муж, в пример ее ставит, прям при ней! Она улыбается, кладет нежно руку на его плечо и выдает: «Спасибо! Просто муж у меня сокровище — с ребенком посидеть может, пока я по девчачьим делам бегаю. Иногда няню оплачивает, когда у самого завал на работе». И мне подмигивает. Такой вот жест солидарности. А муж мой еще половину прогулки возмущался, что их семейству деньги девать некуда.
То есть, он за своим ребёнком присмотреть не может, ещё и жене в укор ставит? У него совсем совести нет.
- Мы с мужем выбрали имя Айсанат, но после родов почему-то передумали и решили назвать Аделина. Приходит фотограф в палату, сфоткала дочку и начала заполнить бланк, чтобы потом отправить фотографии. А в кровати напротив лежала женщина, которую звали Айсанат. И тут фотограф спрашивает: «Как назвали дочку?» А я смотрю на женщину напротив и машинально говорю: «Айсанат!» Вижу удивление в глазах той женщины. Мы молча смотрим друг на друга секунд 20. И вдруг я словно очнулась. Говорю: «Ой, нет, Аделина».
- Моей младшей дочери было всего несколько месяцев, но она спала всю ночь. Однажды ночью, в глубоком сне, она вдруг начала смеяться. Вот прям по-настоящему смеяться! Она была слишком маленькой, чтобы так смеяться наяву. Это было очень мило, но и как-то не по себе стало в тот момент. Ха-ха.
И правильно, что не по себе стало. Они в этом возрасте ещё помнят прошлые жизни 🤭
«Жена записала на бесплатный урок для отцов в роддоме. Я догадывался, что будет мало народу, но не пришел даже преподаватель»
Вот вам и объяснение, почему в России так много корзиночек. Папеньки самоустраняются ещё до рождения
- Муж никогда не отличался внимательностью и эмоциональностью, но после рождения сына все изменилось. Решила отдохнуть пару часов, сына отдала мужу и ушла в другую комнату. Через полтора часа просыпаюсь, захожу к ним, а там идиллия: отец лежит на полу, а сын звездой у него на животе. Я тихонько переложила малыша в кроватку. Только собралась идти на кухню, как резко вскакивает муж с криком: «Блин, где Егор? Я его в саду скорее всего оставил!» Оказывается, что он во сне уже сына в сад начал водить, и там его потерял«. Когда увидел, что «потеряшка» сладко спит в кроватке, сразу успокоился.
- Похоже, нам с мужем реально повезло, потому что у нашей дочери просто железный сон. С укладыванием у нас никогда не было никаких проблем, и поняли мы это буквально на второй день после ее рождения. Я лежала в палате, малышка спала у меня на подушке. Зашел муж, сел на край кровати и смотрел на нее с таким умилением, что я не удержалась и подсела к нему, мы обнялись. И именно в этот момент старая больничная железная кровать решила, что с нее хватит, и с оглушительным грохотом развалилась. Шум был такой, что, казалось, проснулся весь роддом. А дочка... как спала, так и продолжала спать.
У меня примерно такой же сын) я в роддоме даже спрашивала у врачей, что мне делать, он долго спит. Мне сказали: «Что делать? Радоваться!»))
И до сих пор (скоро 3 года): если по режиму у него сейчас сон, можно из пушек палить))
«Дети в садике не умеют пользоваться ножницами, рисуют круглые дома, с трудом обуваются. Зато поделки выглядит так»
Похоже, родители научились пользоваться ножницами, рисовать не круглые дома и без труда обуваться.))
- У нас с мужем родился долгожданный ребенок. И тут начались звонки от бабушек и дедушек, мол, привозите внучка, будем нянчиться. Мы посмеялись, сказали, что как немного подрастет, то обязательно будем в гости привозить. Спустя полгода звонки начались практически каждый день. Решили, что пора с этим что-то решать. Собрали вещей, игрушек, подготовились и поехали к моим родителям. Оставили им сына, а сами пошли гулять, а потом в кафе. В итоге через часов 5 возвращаемся, родители довольные. Сын веселый. Все отлично. И тут начали названивать родители мужа, мол, почему к ним сначала не привезли. Говорим: «До вас дальше было ехать. К вам привезем в следующие выходные». Мы думали, что звонки от родителей станут реже, если начнем к ним возить, но нет. Они стали еще чаще, но теперь это словно какое-то соревнование: к каким бабушкам и дедушкам внук будет чаще приезжать. Все довольны, все видятся, но напряженность какая-то присутствует.