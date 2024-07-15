Посуду - в посудомойку, пеленки - машинку. А откуда гора пеленок в 21 веке, интересно? У меня их всего штук пять, больше чтоб накрыть где-то коляску или ножки. В остальном - подгузники и одноразовые пеленки, к счастью, придумали.
И про готовку не очень понятно)) во-первых, что там особо готовить ребенку, пока ему год-два, блюда простые и легкие. Во-вторых, как это поможет накормить всю семью? Еда отдельная всё равно в основном. Можно готовить ребенку и при этом оставаться плохой хозяйкой, не готовя остальным)))
14 человек, чей мир после рождения детей перевернулся с ног на голову
Можно сколько угодно думать, что готов к родительству, прочитать тонны книжек и просмотреть сотни видео, но с рождением ребенка все может запросто пойти не по плану. Вот кто-то собирался быть строгим отцом, а в итоге выполняет все капризы обожаемой дочки, кто-то думал, что декрет — это так, ерунда, дома сидеть, а выяснилось, что это тяжелее, чем работать.
- Когда мы с мужем до беременности обсуждали воспитание детей, он сказал, что не будет вставать ночью на детский плач, ведь ему надо на работу с утра; что ребенка надо наказывать за шалости. И что же? Родилась дочь, а он с самого первого дня со скоростью света подскакивает по ночам на ее кряхтение уже два года, и не может ни отругать, ни голос повысить на нее. Маленькая хитруля вертит им как хочет. © Подслушано / Ideer
- До рождения детей я была ужасно ленивой. Грязная посуда стояла дня по три горой. Убиралась в доме раз в неделю, а то и реже. Любила поспать как до обеда, так и после. Готовила через раз, пачка пельменей была в морозилке всегда... Но все изменилось с появлением детей. Было, конечно, трудно перестраивать себя. Вечно хотелось спать, а нестираные пеленки и грязная посуда сводили меня с ума... Но я взяла себя в руки! Когда у меня появлялось немного свободного времени, я по-быстрому прибиралась, стирала, готовила, мыла. Ребенок в 6 месяцев стал ползать по полу, поэтому с самого утра обязательно пылесосила, надраивала полы, чтобы кроха не тащила всякую гадость в рот. Хочешь, не хочешь, а кушать готовить надо было. А когда родился второй ребенок, для меня уже было привычно делать все домашние дела. Я даже какое-то удовольствие стала от этого получать. Вот так дети изменили меня в лучшую сторону. © Мамдаринка / VK
- После рождения ребенка стали плохо жить с женой. Она уставала, иногда не успевала прибраться, могла пережарить блюдо. Я же делал замечания, недоумевая, как можно сидеть дома и ничего не успевать. А потом жена попала в больницу. Я взял отпуск и неделю сидел с ребенком. Так вот я даже яичницу себе нормально пожарить не успевал, везде раскиданы вещи, из шкафов вытащены посуда и кастрюли; разбросаны игрушки. К вечеру понял, что я и ужин не успеваю приготовить, заказал пиццу. Я за день устал! За неделю еле выжил. Когда встречал жену, дома был бардак, гора немытой посуды и ни одних чистых детских штанов. Целовал жену и просил прощения. Сразу наладились отношения. © Подслушано / Ideer
Посуду - в посудомойку, пеленки - машинку. А откуда гора пеленок в 21 веке, интересно? У меня их всего штук пять, больше чтоб накрыть где-то коляску или ножки. В остальном - подгузники и одноразовые пеленки, к счастью, придумали.
- Благодаря мне мой парень узнал, что спустя какое-то время после рождения ребенка у женщин пропадает молоко. Пропадает — то есть исчезает, а не пропадает в значении «прокисает», как он думал до этого. То есть он 20 лет считал, что у каждой рожавшей женщины молоко остается в груди на всю жизнь, но кормить детей им больше нельзя, оно ведь пропавшее. © Подслушано / Ideer
- У меня родился ребенок. Медсестра какую-то там процедуру закончила и сказала: «А теперь отдадим тебя маме». Я аж зависла слегка: зачем отдавать его моей маме? А потом дошло: блин, это же я теперь мама. © anne_theriault / Twitter
- Мой сосед — человек с зависимостью, и жена у него точно такая же. У них родился сын. Она сказала, что не готова к такой ответственности, и ушла. А сосед бросил все вредные привычки, вылечился и стал отличным отцом. Он занимается спортом, работает, а все свободное время проводит с сыном. И я так рада за него! В особенности потому, что он не упустил свой шанс. © Подслушано / Ideer
- У меня родился сын, а я ужасно ревную его к жене, хотя ему и двух месяцев нет. Борюсь внутри себя с этим чувством, я не был к этому готов. © Подслушано / Ideer
- Недавно у сына начался кризис трех лет. Послушный и спокойный мальчишка превратился в комочек отрицания, энергии и вредности. Сегодня мы гуляли на детской площадке, и сын нашел дождевого червя. И, глядя мне в глаза, не моргая и даже не кривясь, он за три секунды, блин, слопал настоящего червя. Не думала я, что в материнстве бывают такие моменты. До сих пор даже вспоминать это противно. Преклоняюсь перед каждой мамой, которая вынуждена проживать подобные кризисы. © Мамдаринка / VK
- Всегда слышала о том, что когда детей двое, ты их любишь одинаково, и любовь не делится, а преумножается. Но про себя такого сказать не могу. Когда родился сын, я не чувствовала никакой нежности и трепета к нему, одно только раздражение, которое продолжается и по сей день уже почти 6 лет. Я мало его обнимаю и целую, хотя, конечно, люблю. А недавно я родила дочку, и от одного ее взгляда у меня щемит в груди, она постоянно мне улыбается, а я млею. Я не знаю, почему так. © Подслушано / Ideer
- Люблю экстремальный спорт, с подросткового возраста увлекаюсь патологоанатомией, поэтому к тому, что никто не вечен, относилась без трепета. Спокойно пережила 6 похорон. А потом родила сына, и меня просто переклинило. Я безумно боюсь, что меня не станет. Не того, что будет «потом», а самого факта. Думаю об этом — слезы с паникой подступают. Стала бояться даже летать. © Подслушано / Ideer
- Родила долгожданную дочку и офигела. Все, что говорили мне о материнстве — ложь.
Роды — отдельная тема. Все эти медитации, дыхание, обезболивающие позы — фигня, как бы ты ни готовилась, все пойдет не так. После родов придется спать в компании, пить в компании, заниматься уборкой-готовкой-стиркой — все в компании ни фига не умеющего человека. Всегда в режиме броска, всегда в готовности, потому что эти мелкие в абсолютно пустой комнате готовы неприятностей на голову найти. Муж, разумеется, тоже родитель, но он должен спать, он все-таки приносит деньги, на которые нам жить. И вот в таком состоянии мне говорят: «Когда второго?» Да никогда, блин, отвечала я. Пока не увидела четыре года спустя две полоски. Я неделю никому не говорила и рыдала в ванной. Я не верила. Но вторая дочь сама решила, что она нужна нам. Она очень активная, любознательная и живая. Она хорошая, конечно, я люблю ее. Но когда мне кто-то звонит, первый вопрос у них: «Как младшая?» Потом — «Как старшая?» А вот мои дела их не интересуют. Ела ли я сегодня, спала ли, смогла ли помыть голову или дойти до магазина без визгов в коляске. И да, мне теперь постоянно говорят: «Когда за сыном?» Да идите лесом, рожайте себе наследника сами. Дети — это труд. Долгий, выматывающий и энергозатратный. Но жаловаться тоже нельзя — «дети счастье, ты знала на что шла».
Так вот — не знала. Реклама питания врет: не бывает чистой кухни, когда ребенок ест. Бабушки врут, что будут помогать. Все это враки. © RishkaUgolnik / Pikabu
Я больше всего на свете боялась, что сама по своей воле приведу в мир человека и обреку на несчастье быть нелюбимым мамой. Поэтому с рождения, ничего не чувствуя, кроме этого страха, повторяла ей "я люблю тебя", пока не полюбила. Зайка офигенная растёт, уверенная на 200% в себе и в родителях, весёлая и довольная (когда не кризис очередной, конечно)))
- Много лет боролся с собой, не мог выработать привычку чистить зубы вовремя по два раза на дню. То просплю, то сил нет, то еще чего. Брал с собой жвачки, жидкость для ополаскивания зубов. А выход пришел сам собой: у меня родилась дочь, которая отказывается чистить зубы без папы примерно с 1,5 лет. В итоге чистка зубов два раза в день. © Подслушано / Ideer
- Ночные подъемы на грудное вскармливание полностью изменили мой режим. Стоило открыть один раз глаза, и дальше заснуть уже не могла. Кормила, крутилась пару часов в кровати и вставала заниматься делами. Пару лет бодрствования сделали из меня сову, я ночью не спала, а днем досыпала с малым. Давно закончила кормить грудью, малой уже полгода в садик ходит, а я все никак не начну спать по-человечески. Ночью готовлю еду, убираюсь, смотрю фильмы. А днем в тишине, когда никого нет, дрыхну. Это сейчас мне нормально, а что будет, когда захочу в офис выйти? © Мамдаринка / VK
- У нас с женой недавно родился сын. Он очень беспокойный, мало спит, много плачет. Дежурили посменно по ночам, чтобы каждый мог хотя бы немного поспать. Жена совсем зачахла, глаза стали грустными, и я отправил ее развеяться на выходных, а сам остался дома с ребенком. Я чуть коньки не отбросил, пока с ним сидел, без помощи второго человека тут не обойтись. Жена вернулась посвежевшая, веселая, с новой прической, маникюром и кучей пакетов из магазинов одежды. Когда я ее увидел, осознал, что этот тяжелый день прошел не зря. Теперь я понял, через что она проходит, пока я на работе, и начал невероятно ей гордиться. Буду стараться выгонять ее из дома на посиделки с подругами почаще, чтобы видеть ее озорную улыбку. © Подслушано / Ideer
Иногда взгляды на отношения, семью и детей могут не совпадать, и это нормально. Главное — вовремя это выяснить, а не как герои вот этой статьи.
Комментарии
"Он сказал, что не будет вставать ночью на детский плач и ребенка надо наказывать за шалости". До беременности ещё сказал и её это устроило, заметьте)) А потом будет: он 20 лет меня с детьми бил и не помогал, наконец я прозрела!))
Вот они эти ваши "договориться на берегу" и "она что, не видела, кто он таков")) Да скажи он даже, что не будет давать денег и собирается стать конченым алкашом и драчуном — это б мало помогло, наверное))