14 человек, чей мир после рождения детей перевернулся с ног на голову

"Он сказал, что не будет вставать ночью на детский плач и ребенка надо наказывать за шалости". До беременности ещё сказал и её это устроило, заметьте)) А потом будет: он 20 лет меня с детьми бил и не помогал, наконец я прозрела!))

Вот они эти ваши "договориться на берегу" и "она что, не видела, кто он таков")) Да скажи он даже, что не будет давать денег и собирается стать конченым алкашом и драчуном — это б мало помогло, наверное))