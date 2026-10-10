Я впервые поехала в путешествие одна и вернулась с историями, которых хватит на год вперед

Следующий день я провела на озере, заглянула в пару музеев, а утром собрала вещи и отправилась дальше — меня ждал Ярославль. Дорога прошла без приключений, и довольно скоро я уже въезжала в город, который, признаться честно, никогда особенно не любила, хотя толком даже не могу объяснить почему. Возможно, просто не сложилось — такое ведь бывает не только с людьми, но и с местами.

Квартиру я сняла на окраине, потому что цены на жилье в центре оказались какими-то запредельными, и решила, что ничего страшного в спальном районе нет — машина у меня есть, общественный транспорт тоже никто не отменял, а приезжала я все-таки гулять по Ярославлю, а не любоваться видом из окна. Правда, город словно решил с порога напомнить, почему особой любви между нами до сих пор не случилось: сначала я долго кружила между домами в поисках места для машины, а когда наконец припарковалась, подняла вещи и вошла в квартиру, обнаружила, что там не работает унитаз.

Я стояла посреди ванной и думала, что Ярославль как будто специально старается утвердить меня в моей давней нелюбви к нему. Впрочем, хозяйка квартиры отреагировала моментально, и уже через полчаса в дверь звонил сантехник, который довольно быстро разобрался с поломанным санфаянсом, так что объявлять городу окончательный бойкот было пока рано.

Ехать в центр на машине я не рискнула — я знаю, что с парковкой там бывают проблемы, а кружить по улицам в поисках свободного места после недавних приключений во дворе мне совершенно не хотелось, поэтому я отправилась туда на общественном транспорте. Маршрута у меня, конечно, снова не было: решила добраться до набережной, а дальше просто гулять вдоль Волги, сворачивая туда, куда захочется, и посмотреть, куда в этот раз меня занесет.