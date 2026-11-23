Ну, тут автор сам же задумал, а потом передумал, так что, никакого криминала 😁
6 книжных героинь, которых в кино показали совсем не так, как задумывал автор
Создавая экранные образы, режиссеры далеко не всегда буквально следуют авторским описаниям, а порой и намеренно нарушают их. Ведь часто актерская харизма, обаяние исполнительниц и художественный замысел оказываются важнее портретного сходства с книжными героинями. Давайте вспомним экранных красавиц, чьи образы в фильмах заметно разошлись с авторским замыслом.
Верочка («Служебный роман»)
Помните начало фильма? «Это Верочка, — представляет героиню закадровый голос. — Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши». В 1977 году Эльдар Рязанов снял «Служебный роман», взяв за основу пьесу «Сослуживцы», написанную им самим в соавторстве с Эмилем Брагинским. Роль секретарши Верочки досталась Лие Ахеджаковой — хрупкой брюнетке со стрижкой «паж». Однако в пьесе, вышедшей несколькими годами ранее, самим же Рязановым Верочка описана как длинноногая прелестница-блондинка.
А дело в том, что Рязанов был невероятно восхищен талантом Лии Ахеджаковой, сыгравшей эпизодическую роль в его фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», и мечтал дать актрисе возможность продемонстрировать свой актерский потенциал так, чтобы его заметили зрители и будущие режиссеры.
Мадам Грицацуева («12 стульев»)
Мадам Грицацуева, героиня бессмертного произведения Ильфа и Петрова, описана как «знойная женщина — мечта поэта», щедро одаренная природой. Ей не меньше тридцати пяти лет, «нос — обухом, расписные щеки и мощный затылок». В экранизации Леонида Гайдая эту роль блестяще исполнила молодая Наталья Крачковская с мягкой, женственной красотой.
Получив эту роль абсолютно случайно, Крачковская сначала была на седьмом небе от счастья. Но, когда перечитала Ильфа и Петрова, по ее же словам, поникла духом. Не особо комплиментарное описание внешности мадам Грицацуевой страшно задело актрису: «От обиды меня просто колотило, — вспоминала Крачковская, — но Гайдай меня сразу поставил на место: „Ты себя в зеркале видела?“ После этого я перестала думать о своей внешности». Можно сказать, эта роль в итоге обернулась удачей не только для актрисы, но и для всего фильма. Столько шарма и обаяния Крачковская привнесла в образ мадам Грицацуевой, что просто невозможно представить на ее месте никого другого.
Надя Шевелева («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
Возможно, у тех, кто застал 70-е, внешность Нади вызывает какие-то возражения, но для следующих поколений всё нормально: они все одинаково старомодные)
Мы с моей мамой до сих пор каждый Новый год спорим о внешности Нади. Главный аргумент мамы, чья юность как раз пришлась на 70-е, — невозможно поверить, что Надя Шевелева — простая учительница. Барбара Брыльска словно вернулась с модного показа, невооруженным взглядом видно, что она — звезда! И в чем-то мама была не так уж далека от истины.
В основу знаменитого фильма легла пьеса под названием «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь...». В тексте не было точных характеристик, касающихся внешности Нади Шевелевой, но она описана как заурядная, миловидная женщина, которую нельзя назвать красавицей. В то время как в фильме ее сыграла актриса, обладавшая яркой, эффектной внешностью и лоском. Поэтому экранная Надя получилась гораздо более утонченной и элегантной, чем героиня литературного оригинала. Но так ли уж это плохо? Ведь в конце концов воплощенный Барбарой Брыльской образ завоевал сердца миллионов.
Ольга Ильинская («Несколько дней из жизни И.И. Обломова»)
Ольга в романе «Обломов» Ивана Гончарова — не яркая красавица с выразительными чертами, а высокая, гармонично сложенная девушка. Вот как ее описывал сам автор: «Нос образовал чуть заметно выпуклую, грациозную линию; губы тонкие и большею частию сжатые; присутствие говорящей мысли светилось во взгляде темных, серо-голубых глаз; брови — две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично: одна на линию была выше другой, от этого над бровью лежала маленькая складка».
Ольга в исполнении Елены Соловей слабо напоминает эту барышню из XIX века. И дело даже не в отсутствии портретного сходства. Просто внешность актрисы, несмотря на все старания парикмахеров и костюмеров, как будто все равно принадлежит своему времени — 70-м годам ХХ века.
Нина Соломатина («Карнавал»)
Так и не смогла посмотреть этот фильм, Муравьева в этой роли на вид отталкивает. Да выглядит на свои 32, если не больше. Где там образ более юной девушки?
Фильм «Карнавал» является экранизацией одноименной повести, однако режиссер Татьяна Лиознова существенно переработала литературный сюжет и образ главной героини. В повести Нина совсем юная, угловатая вчерашняя школьница, тогда как сыгравшей ее Ирине Муравьевой на момент съемок было уже 32 года. С помощью грима, костюма и актерской игры команда создала образ значительно более юной девушки.
И несмотря на то, что Лиознова с самого начала работы над проектом видела в роли Нины только Муравьеву, а фильм ждал зрительский успех, сама актриса так и не смогла полюбить эту роль и считала, что выглядела в ней нелепо.
Алиса Селезнева («Остров ржавого генерала»)
В серии книг Кира Булычева Алиса — девочка школьного возраста, живущая в футуристической Москве конца XXI века. Она выглядит как сорванец — высокого роста, с короткой стрижкой, спортивного телосложения. В фильме «Остров ржавого генерала» роль Алисы сыграла Катя Прижбиляк. Ее Алиса — худенькая хрупкая девочка с серыми глазами и длинными русыми волосами. Зрители так и не смогли полюбить этот образ — слишком уж он расходился с тем, что представляли читатели и что рисовал в своих канонических иллюстрациях Евгений Мигунов.
Возможно, кому-то экранные версии этих героинь пришлись по душе, а кто-то так и не смог принять их в новом образе. И это совершенно нормально: у каждого читателя есть свой, особенный облик любимого персонажа. Ведь именно в этом и заключается волшебство книг — они оставляют место для фантазии, а кино лишь предлагает один из возможных вариантов.
Комментарии
Фильм "Карнавал" я не смотрела, сейчас погуглила - это 1982 год. Поверьте, в те годы никто не назвал бы 32-летнюю женщину девушкой. И 25-летнюю тоже