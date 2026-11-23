Помните начало фильма? «Это Верочка, — представляет героиню закадровый голос. — Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши». В 1977 году Эльдар Рязанов снял «Служебный роман», взяв за основу пьесу «Сослуживцы», написанную им самим в соавторстве с Эмилем Брагинским. Роль секретарши Верочки досталась Лие Ахеджаковой — хрупкой брюнетке со стрижкой «паж». Однако в пьесе, вышедшей несколькими годами ранее, самим же Рязановым Верочка описана как длинноногая прелестница-блондинка.

А дело в том, что Рязанов был невероятно восхищен талантом Лии Ахеджаковой, сыгравшей эпизодическую роль в его фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», и мечтал дать актрисе возможность продемонстрировать свой актерский потенциал так, чтобы его заметили зрители и будущие режиссеры.