Как на самом деле работают артисты балета, о которых нам так часто рассказывают неправду

Некоторые балерины приклеивают к телу ожерелья, браслеты и прочие цацки, которые нужны для выступления на сцене. Благодаря этому украшения не двигаются во время танца, а значит, не повредят костюм и не отвлекут танцоров от основного действия.

Точно так же поступают и с реквизитом: если артисту необходимо вынести на сцену корзинку фруктов или поднос с цветами, они будут тщательно склеены между собой. Иначе можно попасть в неловкую ситуацию.