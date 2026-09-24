Как на самом деле работают артисты балета, о которых нам так часто рассказывают неправду
Многие из нас с теплом относятся к балету и готовы отстоять в очереди, чтобы попасть на любимый спектакль. Кажется, что благодаря многочисленным фильмам и сериалам мы знаем все о жизни танцоров. Однако некоторые наши представления далеки от реальности и вызывают у профессиональных балерин лишь добрую иронию.
Украшения часто приклеивают к телу
Некоторые балерины приклеивают к телу ожерелья, браслеты и прочие цацки, которые нужны для выступления на сцене. Благодаря этому украшения не двигаются во время танца, а значит, не повредят костюм и не отвлекут танцоров от основного действия.
Точно так же поступают и с реквизитом: если артисту необходимо вынести на сцену корзинку фруктов или поднос с цветами, они будут тщательно склеены между собой. Иначе можно попасть в неловкую ситуацию.
- У нас в балете была одна сцена, где я танцевала с корзинкой яблок. Обычно эти искусственные фрукты склеивали, как и другой подобный реквизит, но в тот раз что-то пошло не так. И вот во время танца кто-то случайно задел меня рукой — корзинка качнулась, и все яблоки рассыпались по сцене. Однако мои товарищи не растерялись и, не нарушая хореографии танца, ловко собрали весь реквизит. В результате выступление они завершили с яблоками в руках. И никто даже не понял, что это не было запланировано!
На репетициях нельзя свистеть и переносить балетный станок
«Решила быстро проверить баланс перед началом репетиции»
В балетных школах и студиях существует множество негласных правил, которых нужно придерживаться, как бы странно они ни звучали. Например, нельзя насвистывать — считается, что это плохая примета. Некоторые преподаватели просят студентов не пить воду во время репетиции.
А еще за вынос станка отвечают мужчины. Не слишком удобная традиция, так как порой мужская часть труппы опаздывает, и девушкам приходится их дожидаться. Впрочем, существуют и более забавные правила.
«Мой котик захотел протестировать новый станок»
- Обычно в жару мы тренировались с открытыми окнами, так как кондиционера в студии не было, и к нам частенько заглядывал соседский котик. Так вот, обращать на него внимание было нельзя. Как-то кот зашел к нам, когда мы всей труппой отрабатывали плие. И вот он спокойно шествует через толпу, которая стоит во второй позиции, а мы его как бы не замечаем.
Танцоры наносят канифоль не только на подошвы обуви
«Обожаю пуанты»
Всем давно известно, что перед выступлением балерины обязательно смазывают подошвы пуант канифолью, чтобы обувь не так скользила на сцене. Некоторые даже насыпают немного канифоли на стельки, если ноги в туфлях двигаются слишком свободно.
Однако не многие знают, что у канифоли есть одна не слишком приятная особенность. Она очень скрипит. Поэтому начало выступления или репетиции обычно сопровождается монотонным скрипом, который здорово раздражает балерин.
- У меня недавно был экзамен, который я должна была сдавать на пуантах. Очень волновалась, поэтому туфли надела последней. Остальные участники уже были готовы, так что я быстренько натерла пуанты канифолью и поспешила к ним присоединиться. Когда мы начали выступление, я поняла, что переборщила с канифолью. Обувь буквально прилипала к полу. А главное, мои пуанты так громко скрипели! Этот звук сопровождал нас на протяжении всего экзамена.
Балерины с осторожностью относятся к загару
Не то чтобы загар был не в чести у танцоров балета. Главное, чтобы солнце не оставило линий на коже, иначе их потом будет очень сложно замаскировать. Поэтому многие балерины или пользуются сильным солнцезащитным кремом, или принимают солнечные ванны в купальниках без бретелек.
При этом использование автозагара во многих труппах под запретом. В лучах софитов это средство приобретает оранжевый цвет, и танцоры на сцене выглядят как мандаринки.
Вырезы на стопе трико сделаны не случайно
Эти небольшие дырочки сделаны для того, чтобы балерина смогла быстро подготовить ноги к надеванию пуантов, не снимая колготок. Многим кажется, что носить такое трико неудобно, ведь прорези должны раздражать стопу. Но танцоры выступают и тренируются в этих колготках с юного возраста и уже просто не замечают этих дырочек.
Впрочем, некоторых артистов раздражают швы, которыми обрабатывают прорези, поэтому они покупают обыкновенные колготки и сами аккуратно вырезают дырочки в нужных местах. Главное, обработать края, чтобы колготки не испортили стрелки. Другие же вообще режут старые колготки и делают из них накидки и болеро.
Артисты балета традиционно не носят пуанты
Многие думают, что все артисты носят пуанты. На самом деле это не совсем так. Мужчины в классическом балете обычно появляются на сцене в специальных мягких тапочках с гибкой подошвой. Считается, что в этой обуви им легче выполнять прыжки и поддержки. Правда, некоторые комические роли все-таки требуют от мужчин выступления в пуантах.
- В балете очень сильны традиции. По классике женщины танцуют в пуантах, а мужчины — в балетных тапочках. Но я знаю нескольких танцоров, которые тренируются в пуантах, чтобы укрепить мышцы, ну и для развлечения. И в современной хореографии к этому относятся не так строго. Просто это не слишком распространено.
На самом деле ноги балерин выглядят совершенно нормально
Спасибо фильмам о балете, многие считают, что этот вид искусства в первую очередь сказывается на ногах танцоров. На самом деле стопы балерин выглядят совершенно обычно.
Да, из-за многочисленных репетиций и выступлений на пальцах и пятке могут появиться мозоли, и это нормально. Они отлично защищают стопу от повреждений. Но идея того, что балерины танцуют, превозмогая себя, — это явное заблуждение.
«Мои первые пуанты»
- Конечно, балет требует определенной физической подготовки. Но это не соревновательный вид спорта, и развитое тело тут требуется для того, чтобы создавать искусство. Кроме того, постоянные тренировки, наоборот, отлично сказываются на общем самочувствии.
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