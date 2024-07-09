14 пар, у которых взгляды на семью и детей разошлись как в море корабли

Вторая история не про груз, а про выбор и что в жизни важно. У меня бабушка с дедушкой прожили в любви душа в душу до самой смерти. Бабушка была как шилo в пoпе, за любой движ, если можно поехать ку.да-нибудь, то поехать, если нельзя, то всё равно поехать, а дедушка любил быть дома с книгой. И это не мешало им быть счастливыми, было и много того, что их объединяло. Бабушке было нормально путешествовать без него, ему нормально, что она ездила. Конечно, осуждали, но они жили, как им нравилось, доверяли друг другу. У меня раз был домосед, разошлись очень быстро, потому что были попытки и меня дома усадить перед теликом, ну как бы, чего ныть то? Не сходитесь - расходитесь. Желательно это сделать до брака и стопки детей.