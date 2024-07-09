Мамань прошаренная, в отличие от мужа своего. Прально корзиночку от юбки не отпускает, пока на первоначалку не накопит. А то уйдёт в свободное плаванье, встретит какую-нить прош... прекрасную деву, окольцуют его, возьмут молодые семейное гнездышко - а потом развод и половина гнезда прош... хитрой дамочке отойдёт. За корзинами глаз да глаз нужен! Сначала ипотека, желательно на мамань, потом самостоятельная жызнь
14 пар, у которых взгляды на семью и детей разошлись как в море корабли
Все люди разные, и хотят они тоже разного. А уж в таком ответственном деле, как отношения, и вовсе непросто совпасть взглядами. Кто-то мечтает о детях, кто-то — о карьере, некоторые хотят поскорее узаконить отношения, а другим и так хорошо. Вот и у героев нашей статьи мнение в этом плане катастрофически не совпало.
- Муж сказал сыну, чтобы тот отдавал нам часть зарплаты, мол, уже вырос, пора бы в семью свою лепту вносить. Сыну 25 лет, живет с нами. Мы хорошо обеспечены, все втроем работаем, сын получает 120 тысяч, муж устроиться помог. Есть машина, квартира хорошая, дача. Сын то, что зарабатывает, откладывает на ипотеку, не транжирит, кормим и одеваем его мы. И тут муж стал возмущаться: мол, сын должен давать деньги на продукты, коммуналку и за то, что я веду быт. Я против, мне не сложно. Хочу, чтобы ребенок мог скопить на квартиру, еще и решила ему с деньгами на первоначальный взнос помочь. Муж недоволен, что я лезу в его воспитание. Я объясняю, что ребенок во всем себе отказывает, еще и мы с него будем деньги брать? Мы не нуждаемся, зачем с ребенка копейку тянуть? © Love Psychology / VK
- Встречаюсь с мужчиной полгода. Красив, умен, воспитан. В разводе. Все бы хорошо, только одно «но» — он ни разу не говорил о нашем будущем. Только туманные фразы вроде «жениться — прошлый век», «нормальные люди копят деньги, прежде чем детей заводить»... Такой наглеж в отношениях мне встречается в первый раз. Раньше все бегали за мной, цветы, подарки... А этот даже ленится ко мне приехать или погулять вдвоем, еле вытащишь на прогулку. Не знаю, что делать. Мужчина нравится, а его отношение ко мне — нет. © Подслушали у замужних / VK
- Написал бывший. Испытываю флешбеки. Во-первых, меня мучает вопрос — почему на сайте знакомств он писал «ищу умную, спортивную», а по факту через пару лет началось: «Опять ты бегать пошла?», «Опять учишься/опять английский/опять книга»? А как можно оставаться умной и спортивной, если не учиться и не заниматься спортом? Во-вторых, спасибо соцсетям, я знаю, что с нынешней барышней они съездили на пикник на озеро и на Мальдивы. Отношениям меньше года. За 5,5 лет наших отношений мы в совместный отпуск ездили никогда и никуда. Возможность не брать с собой моего ребенка была, возможность сделать перерыв в работе была, но мы никуда не ездили. Деньги, не хочется, еще что-то. Кажется, пора признать, что: 1) не любил, 2) пользовался. И ведь даже не бросил, а продолжал жить со мной и у меня, и просить его на выход пришлось мне. © Feiry.Feiry / Pikabu
- Живем с девушкой пять лет, не в браке. Снимаем квартиру напополам, она тоже работает. Недавно лежим с ней, и у меня вдруг такая нежность к ней проснулась! Говорю: «Давай ребенка сделаем? А что, у друзей и знакомых уже давно семьи, все по одному, по два родили, классно живут, а мы все как неродные». Думал, что обрадую, ведь все женщины мечтают родить. А она покосилась на меня и говорит: «Я не собираюсь никого вот так рожать. Все наши друзья давно женаты — почему бы им не родить, если все стабильно. А мы с тобой просто сожители». Так это меня задело... То есть она даже мужем меня не считает? Зачем тогда со мной живет? © Love Psychology / VK
- Работаю не по профилю, у меня должность инженера, специфика деятельности мне интересна. Недавно вышла замуж. Думала, смогу положиться на мужа и совместить быт, работу и получение дополнительного необходимого образования. Но нет, он считает, что мне не должно быть интересно ничего, кроме приготовления вкусной еды и воспитания детей (которых у нас еще нет). © Подслушано / Ideer
- Друзья решили меня женить. Зависть, наверное, к жизни холостяка. При всех моих отнекиваниях было много знакомств, но одно особенно запомнилось. Милая девушка c тягой к хорошей жизни, было у нее трое детей от разных браков. Сидим, пьем кофе, я пытаюсь тихо соскочить, думая, как скажу пару ласковых своим «сватам». И вдруг она говорит: «Я надеюсь, у тебя нет детей? Потому что я чужих детей не приму!». На мое замечание, что ее дети как бы мне тоже чужие, обругала меня и ушла, оставив мне счет. © PivBear / Pikabu
Чувак из первой истории, если не придуманный, то дeбил. Мало того, что реально дикий, что считает, что ВСЕ женщины мечтают родить, так еще за 5 (!!) лет так и не узнал, как к этой теме его женщина относится
- Познакомили меня некоторое время назад друзья с девушкой. Пообщались, погуляли, стали развиваться отношения. 3 месяца прошло, еще не съехались, но она стала у меня частенько оставаться. Все у нас было хорошо, цветочки-конфетки-подарочки, красота, в общем. И тут приходит она с работы и говорит:
— А мне коллега в любви признался! Ничего не хочешь предпринять?
—Что я должен предпринять? С кулаками на него бежать? Так ведь не за что, ну признался, ну с кем не бывает.
— А ты не боишься, что я его выберу?
— Не боюсь!
— Почему?!
— Так нафига нужна такая девушка, если тебе кто-то пару слов на ушко сказал, и ты уже взяла и выбрала его?
Честно, я не знаю, чего она ждала, но дверью хлопнула так, что стекла затряслись. © Unknown author / Pikabu
- Бывший был нелюдим. Вытащить его куда-то было невозможно, а я так не могу. После расставания я расцвела: много новых знакомств, разные увлечения, мини-путешествия каждые выходные. Недавно встретила его, а он тоже сияет. Встретил девушку, они вместе сидят дома, читают, участвуют в вебинарах, готовят и вяжут, он счастлив. Вспоминая об этих отношениях, всегда считала, что он был скучнейшим человеком и тащил меня вниз, а тут поняла, что для него грузом была я. © Подслушано / Ideer
Вторая история не про груз, а про выбор и что в жизни важно. У меня бабушка с дедушкой прожили в любви душа в душу до самой смерти. Бабушка была как шилo в пoпе, за любой движ, если можно поехать ку.да-нибудь, то поехать, если нельзя, то всё равно поехать, а дедушка любил быть дома с книгой. И это не мешало им быть счастливыми, было и много того, что их объединяло. Бабушке было нормально путешествовать без него, ему нормально, что она ездила. Конечно, осуждали, но они жили, как им нравилось, доверяли друг другу. У меня раз был домосед, разошлись очень быстро, потому что были попытки и меня дома усадить перед теликом, ну как бы, чего ныть то? Не сходитесь - расходитесь. Желательно это сделать до брака и стопки детей.
- Начал встречаться с девушкой. Общались, гуляли, кафе... И тут она просит, чтобы я сдал анализы. Хочет убедиться, что у меня все в порядке. Да без проблем, говорю, я хоть завтра принесу справку, но только ты тоже сдай анализы. Она: «Зачем? Ты что, мне не доверяешь?» Я ей, мол, при чем тут недоверие, ты хочешь быть уверена, что я здоров, так и я хочу. Она: «Ты что, назвал меня женщиной с низкой социальной ответственностью?» Так и не получилось у нас с ней отношений. И общение как-то тоже завяло. © Myhomorij / Pikabu
- Моя красотка-сестра решила, что не хочет встречаться с парнем, мол, скучно с ним. Из жалости к более невезучей сестре познакомила его со мной. Мы девять уже лет вместе. Вчера вечером у нас на кухне сидит моя красотка, ревет — поцапались с любимым: он, безработный, уговаривал ее взять очередной кредит. Сижу, успокаиваю. Мой кашу варит, чайник поставил, царапину на носу заклеил. Сестра, всхлипывая: «Скучно у вас, по-стариковски как-то!». © Unknown author / Pikabu
- Подруга пожаловалась, что недавно симпатичный парень почти сразу же слился со свидания с ней. Ну я, конечно, спросила, как так. Подруга рассказывает: «Ну, я ему игриво говорю, мол, знаешь, у меня очень сложный характер, легко со мной не будет». И знаете, что он ей ответил? «Что ж, тогда прости, не хочу тратить твое и мое время. Мы друг другу не подходим» — и ушел. Подруга теперь бьется в истерике, мол, да как он посмел. © Палата ** / VK
Какая же мерзенькая история про сестру. Так и вижу тётку, которая наслаждается моментом, мол, ой, она то меня считала хуже себя, а вон чё теперь, всё у нее плохо. Фу. Сестра могла выбирать, она и выбирала, и это класс, а сложиться неудачно может у кого-угодно. Но зависть, такая зависть, и желание потешить свое чсв. Бррр
- Познакомились в приложении, недельку пообщались, решили встретиться. Погуляли, я сыпал остротами и шутил, она смеялась. Классным завершением вечера стал блюз-концерт.
Так мы общались еще три дня и решили опять погулять. Я ей привез клубнику с огорода, все было классно, и тут она просто замолчала. Спрашиваю, почему у нас монолог, а не диалог. И тут она: «У меня настроение пропало. Я домой хочу, вызови мне такси». Ладно, вызвал. Вечером пишу, мол, что это такое было, она мне в ответ — я должен был ее остановить, уговорить остаться и вообще включить мужика. Ладно, думаю. Потом встретились еще раз — она позвала, мол, соскучилась. А я такой уставший с работы был, что хотелось только принять душ и завалиться на диван, но решил приехать. Вызвал такси, по пути купил ведерко мороженого, думал, прикольно будет идти и кушать его, романтика ж. Ложки тоже купил, целый набор, блин. Жду, пишу ей, а она читает, не не отвечает. Звонил ей раза три, она не брала трубку. Прошло минут двадцать, я ведерко с мороженым ополовинил, и тут она звонит. Привет, говорит, как дела, я малину кушала, вкусная такая. Я: «Дамочка, вы ничего не забыли?» Малину она кушала, любит ее очень! Спрашивает, обиделся ли я. «Нет, — говорю, — все ништяк. Подумаешь, приехал с окраины в центр, после работы, реально уставший, нормально все». Сарказмом в моем голосе можно было стену пробить но, видимо, стена была очень крепкой. «Ну ладно, — говорит, — хорошо добраться до дома, пока». Короче, не писал ей дня два, нафиг мне такое надо. Тут позвал сосед на плов. Стоим, едим, пьем, идиллия. И тут пишет она: «Привет, как дела, что делаешь?» Отправил фотку плова без слов. Она пишет, что тоже хочет, и было бы крутым мужским поступком привезти ей сейчас горячего плова прямо с костра. А я посчитал крутым мужским поступком закинуть ее везде в ЧС и забыть как страшный сон. © UshelZaP***m / Pikabu
- Муж развелся со мной, потому что я не могу иметь детей, вообще никаким способом, никогда не смогу забеременеть. Он прекрасно знал об этом до свадьбы, но говорил, что он и сам никогда не мечтал о детях. И ладно бы вдруг захотел и молча ушел, но нет! Травил мне душу месяц, что не догадалась заморозить яйцеклетки, а потом свалил в закат. Да и пошел ты нафиг! А я еще выйду замуж, мы возьмем детей из детдома, купим большой дом и будем счастливы. © Подслушано / Ideer
- С мужем были вместе со школьной скамьи, во всем была идиллия, кроме одного: он всегда хотел детей и внушал мне это желание очень настойчиво. Он знал, что я карьеристка, он и сам такой, меня всегда поддерживал, но про детей говорил постоянно. Под напором я сдалась. Беременность я отходила легко и счастливо, работала до самых родов, столько заботы и внимания за всю жизнь не получала. Но с рождением дочери начался ад. Меня бесили быт, плач, подгузники. Муж же наоборот: обожал дочку настолько, что я отошла на второй план. Уговорила нанять няню, вышла на работу, выдохнула. Но не тут-то было — начались скандалы, что я мало занимаюсь ребенком. А мне к ней даже подходить не хотелось. Муж из интересного человека стал «яжбатей», кроме агу-агу и поговорить не о чем. Любовь к ребенку у меня так и не пришла, зато к мужу — прошла. Не выдержала больше, ушла, наладила свою жизнь. Регулярно перечисляю деньги, но видеть их нет никакого желания. Жалею только, что не прислушивалась к себе раньше. © Подслушано / Ideer
Когда с человеком не по пути, лучше осознать это как можно раньше. Вот в этой статье женщины рассказали, как и когда поняли, что пора уходить на все четыре стороны.
Комментарии
"«Что ж, тогда прости, не хочу тратить твое и мое время. Мы друг другу не подходим»"
парень - умничка. Да и девушка, если на заяву "я - сложный человек" встанет и уйдет, тоже умничка .Пусть все эти сложные личности друг другу нервы треплют. Даже если просто позёры
"А я посчитал крутым мужским поступком закинуть ее везде в ЧС и забыть как страшный сон."
Поддерживаю.
Все капризульки идут лесом и весел по дороге подпрыгивают. Все эти "А прыгни повыше... а ножками смешно подергай... пошел нах.. или сюда" - все-все в сад.
"А я еще выйду замуж, мы возьмем детей из детдома, купим большой дом и будем счастливы."
Купит дом кто? Муж? Который согласен не иметь своих детей, а взять каких-то чужих? Уверена?
"Муж из интересного человека стал «яжбатей», кроме агу-агу и поговорить не о чем. Любовь к ребенку у меня так и не пришла, зато к мужу — прошла. Не выдержала больше, ушла, наладила свою жизнь. Регулярно перечисляю деньги, но видеть их нет никакого желания."
Когда мужчина говорит так о женщине, его начинают травить всей поляной. А ей так нормально говорить.
Какие противные многие истории, читаешь и будто в г вляпалась. Какие-то дeбилы, которые в 21ом веке верят, что все женщины только спят и видят, как бы расплодиться, и которые 5 лет в космосе были, видимо, иначе объяснить, что не в курсе отношения его женщины к основополагающему вопросу в отношениях. Какие-то примитивные завистницы, радующиеся неудачам сестры в личной жизни. Какие-то грузы в отношениях, как если бы открытие, тянущее на Нобелевку, что все люди разные. Боги, зачем я это прочитала