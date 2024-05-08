20 работяг, которые однажды с такими персонажами встретились, что хоть вой и увольняйся

На работе мы проводим столько времени, что успеваем сродниться и с коллегами, и с клиентами. И есть среди них такие лапочки, что хоть веди долгие задушевные беседы за литром чая, а есть такие кадры, что просто сил никаких нет. И последние встречаются ну очень часто.

«Коллега изменил фон нашему стажеру на „синий экран смерти“, пока он отходил. Бедняга кучу раз перезагрузил компьютер, пока не понял, что это подстава»

«Кто-то на работе все время пил мое молоко. Пришлось даже сделать специальный замок для бутылки»

«Реальная история про мою самую любимую коллегу»

«Чайная кружка моего коллеги. Это нормально вообще? Мыть даже не думает»

Удачно кофе попили

Работаю директором и по утрам люблю пить кофе и смотреть в окно. Однажды я увидел в здании напротив девушку, она тоже пила кофе. Играли с ней в гляделки дней 5. А сегодня эта дамочка подошла к окну и подняла лист с надписью: «Возьмите меня на работу, мне тут не нравится!» © Успех & Провал / VK

«Подрядчик привез нам отчет по таргетингу»

«Зарядное устройство для телефона моего коллеги. Оно еще и как-то работать умудряется»

Когда не повезло с будущими коллегами

Ходил устраиваться на работу. Забыл кошелек в кабинете, где заполнял анкету. Вернулся через минуту, спрашиваю, не находил ли его кто-нибудь. Тетка спрашивает: «Этот?» Я подтвердил, она отдала, смотрю внутрь, а там денег нет. Я возмущаюсь, естественно, куда делись мои деньги. И тут эта женщина и еще три человека начинают передавать мне купюры. Прошла всего минута, как они уже успели все поделить? Я была возмущена. © Успех & Провал / VK

«Мой коллега постоянно сидит в моем грузовике вот так»

Про бабушек в поликлиниках можно уже песни слагать

Работаю в поликлинике. Почти 8, я спешу в свой кабинет, подхожу к лифту. И вдруг небольшая и хилая с виду бабулька как швырнет меня со словами "Мне на прием!" Ну и пролезает вперед. Говорю: "Так вы к нам на прием и идете, зачем же толкаться?" А она просто ничего не ответила, даже не смутилась! © Подслушано / Ideer

«Моя коллега относится к офису как к своему дому. Постоянно приходится убирать за ней»

«Как-то раз наш коллега решил нам устроить розыгрыш, вот ему ответка»

Утренний раздражитель

Я работаю в небольшом офисе и по утрам люблю тишину. Начало каждого дня проходит спокойно, но потом появляется мой коллега и начинает меня бесить. А все потому что сразу, как он садится на рабочее место, он берет огромный пакет чипсов, начинает шуршать, жевать и хрустеть. © hvrri-cxne / Reddit

«Коллега друга любит тайно поспать на работе»

«Кое-кто на работе постоянно брал мой дырокол. Но больше не будет»

Не всегда добро возвращается

Устроилась на работу полгода назад, одновременно из декрета вышла сотрудница. Ребенку нет и 3 лет, естественно, та сразу стала болеть. За 6 месяцев на больничном она была 9 раз. Я всегда относилась с пониманием, у самой дети, ничего не поделать. Пришло время брать отпуск, коллега усвистала первой, после должна был пойти я, но не тут-то было! Она болела в отпуске и теперь хочет его продлить. Начальство предложило перенести отпуск мне, но после моего отказа ее попросили выйти. А я сразу стала для нее врагом номер один из-за этого. © Подслушано / Ideer

«В нашем офисе не разрешают регулировать температуру, но моя коллега нашла обходной путь, когда ей холодно. Она просто распыляет охлаждающий спрей на термостат»

За работу в детских садиках нужно точно молоко за вредность выдавать

Работала в частном детском саду. И завелась у нас мамочка, которая начала наглеть и опаздывать за ребенком. На полчаса! Воспитатели, добрые души, сначала ждали ее. А потом пожаловались. Так мамаша заявила, что платит деньги и может приходить в любое удобное время! Тогда воспитатели резко стали звонить в полицию и отвозить туда ребенка. Все с разрешения заведующей. Так было два раза, на третий мамаша закатила такой скандалище. Но спасибо нашей заведующей, она пригрозила опекой. Ребенка из сада забрали, перевели в другой. Самое смешное, что мамаша даже не работала, а ходила на фитнес и в бассейн, то есть у нее даже не уважительная причина опозданий была! © Подслушано / Ideer

«Моим коллегам кажется, что хранить плечики вот так — это совершенно нормально»

«Уходя отсюда, пожалуйста, оставьте порядок».

Коллеги, которые думают только о себе