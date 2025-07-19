20 случаев, когда чувство такта напрочь отказало людям

В повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с людьми, которые ведут себя так, будто весь мир крутится вокруг них. Такие проявления эгоцентризма могут вызывать раздражение, недоумение или даже конфликты. В этой подборке — реальные случаи, в которых люди по-разному справлялись с таким поведением. Мы можем взять себе на заметку то, как герои этих историй отстояли свои личные границы.