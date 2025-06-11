Если оба работают, то не помогать он должен , а просто делать свою часть домашней работы. Причем не спрашивая.
12 комиксов об устаревших стереотипах и о том, как изменилась наша жизнь
Мир меняется стремительно, а вместе с ним меняемся и мы. То, что еще вчера казалось нормой, сегодня вызывает улыбку или недоумение. Устаревшие стереотипы о профессиях, семье и «правильном» поведении постепенно уходят в прошлое, уступая место более свободному и осознанному взгляду на жизнь
Мужественность не зависит от выполнения бытовых дел
При умелом использовании заемные средства помогают осуществлять мечты
"Надо жить по средствам"... Ха! Надо жить нa пляже! (С) Я.
Мужчина с коляской уже никого не удивляет
О средствах гигиены говорить не стыдно
Я, вообще-то, зимой мужа заставила таки прокладки в ботинки положить. До сих пор благодарен. Хотя нас вопрос физиологии не волнует
Если лень или некогда готовить, выручает доставка еды
Муж сам приготовить не в состоянии? А свекровь только невестку пилить способна?
Работа на удаленке стала обычным делом
Это и сейчас распространено среди многих, и не только пожилых людей, думать, что удаленщики не работают вообще
Умная техника облегчает жизнь
Отпуск можно проводить и раздельно, учитывая разные интересы
-Дорогая, можно я буду спать со светом?
-Конечно, можно.
-Свет, заходи.
Теперь хорошим тоном стало предупреждать о визите в гости, даже если вы семья
Стало хорошим тоном? Да это вообще база. Кто в гости без приглашения/ предупреждения ходит?
К интересам подростков стали относиться с большим уважением
Время тут ни при чем. Всё дело в родителях и их отношении к детям.
Оценки уже не так важны, как эмоциональное здоровье ребенка (по крайней мере, нам бы хотелось на это надеяться)
Комментарии
Очередная пописулька из мира розовых пони((( Фу такими быть(