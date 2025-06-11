12 комиксов об устаревших стереотипах и о том, как изменилась наша жизнь

Мир меняется стремительно, а вместе с ним меняемся и мы. То, что еще вчера казалось нормой, сегодня вызывает улыбку или недоумение. Устаревшие стереотипы о профессиях, семье и «правильном» поведении постепенно уходят в прошлое, уступая место более свободному и осознанному взгляду на жизнь