12 комиксов об устаревших стереотипах и о том, как изменилась наша жизнь

Народное творчество
2 часа назад

Мир меняется стремительно, а вместе с ним меняемся и мы. То, что еще вчера казалось нормой, сегодня вызывает улыбку или недоумение. Устаревшие стереотипы о профессиях, семье и «правильном» поведении постепенно уходят в прошлое, уступая место более свободному и осознанному взгляду на жизнь

Мужественность не зависит от выполнения бытовых дел

Serleena Yar
23 часа назад

Если оба работают, то не помогать он должен , а просто делать свою часть домашней работы. Причем не спрашивая.

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При умелом использовании заемные средства помогают осуществлять мечты

Мужчина с коляской уже никого не удивляет

О средствах гигиены говорить не стыдно

IvgaLiss
23 часа назад

Я, вообще-то, зимой мужа заставила таки прокладки в ботинки положить. До сих пор благодарен. Хотя нас вопрос физиологии не волнует

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Если лень или некогда готовить, выручает доставка еды

Работа на удаленке стала обычным делом

Морра
22 часа назад

Это и сейчас распространено среди многих, и не только пожилых людей, думать, что удаленщики не работают вообще

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Умная техника облегчает жизнь

Отпуск можно проводить и раздельно, учитывая разные интересы

Ales Draco
2 часа назад

-Дорогая, можно я буду спать со светом?
-Конечно, можно.
-Свет, заходи.

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Теперь хорошим тоном стало предупреждать о визите в гости, даже если вы семья

К интересам подростков стали относиться с большим уважением

Оценки уже не так важны, как эмоциональное здоровье ребенка (по крайней мере, нам бы хотелось на это надеяться)

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