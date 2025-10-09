Парня продинамила какая-то девушка, судя по первой картинке. Вот и решил отдать букет.
16 трогательных комиксов о маленьких радостях, из которых и состоит счастье
Интересное
1 час назад
Сидишь себе, ничего не подозревая, и тут вдруг букет от незнакомца! Ну как не улыбнуться
Бывает, как намерзнешься на улице — хоть волком вой. А дома — горячий чай с лимоном и тепло любимого человека
Красота требует жертв, это мы все знаем. Но какое же счастье, придя после длинного дня домой, наконец переодеться в мягкое и удобное и снять каблуки
Было собеседование, в конце которого сообщили, что в дресс-код входят классические туфли-лодочки на шпильке. К слову, работа по 12-13 часов, преимущественно на ногах. Искренне удивились, когда отказалась.
Когда за окном ливень, приятнее всего на свете лежать под пледиком, слушать, как капли барабанят по подоконнику, и дышать свежим воздухом
Это какие стеклопакеты должны быть, чтобы из-за закрытого окна дождя не слышать
Не в деньгах счастье, как говорится, но заветная смс-ка радует независимо от погоды за окном
Что не говори, а чашечка свежесваренного кофе поутру — это настоящее наслаждение
Котики — сами по себе счастье. Но когда он приходит тебя убаюкать мурлыканьем в бессонную ночь — это бесценно
Очень вежливый котик, не скачет по ней, не пытается лапками лицо потрогать или на голову сесть) Кто знает, тот поймёт))
Приветы из прошлого бывают разными, но когда по осени находишь деньги в кармане куртки, это воодушевляет
Когда стоишь в пробке и настроение не очень — самое время спеть любимую песню
В серый пасмурный день настроение сразу исправляет даже маленький солнечный лучик
Свои большие и маленькие хотелки нужно и очень важно хоть изредка себе позволять
Ах, как приятно получать искренние комплименты. Сразу вспоминаешь, что родилась сиять. И сияешь себе и другим
Простые человеческие радости на то нам и даны, чтобы давать себе передышку от будничной беготни
Как бы много не было работы и других дел — время, потраченное на себя, всегда воздается сторицей
Дела на двоих доставляют двойную радость, а уж от радости до счастья совсем чуть-чуть
Встретить своего человека, пусть и не сразу, — это счастье, как нам кажется
Надеемся, эти комиксы подарили вам теплую улыбку и напомнили кое-что важное: за настоящим счастьем не нужно гнаться. Чаще смотрите вокруг, говорите комплименты незнакомцам и не бойтесь при этом показаться смешными: возможно, кому-то вы подарите настоящее счастье, хоть и на пару мгновений.
Давайте разбираться, что же такое это ваше «счастье»:
