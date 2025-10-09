16 трогательных комиксов о маленьких радостях, из которых и состоит счастье

Счастье не ждет особого повода. Оно спрятано в мелочах: в первой чашке кофе, в тепле объятий, в солнечном луче. Мы собрали такие маленькие, но бесценные моменты и нарисовали эти комиксы. Все для того, чтобы напомнить вам, как просто сделать человека счастливым.

Сидишь себе, ничего не подозревая, и тут вдруг букет от незнакомца! Ну как не улыбнуться

Lisenok21 13 минут назад Парня продинамила какая-то девушка, судя по первой картинке. Вот и решил отдать букет. - - Ответить

Бывает, как намерзнешься на улице — хоть волком вой. А дома — горячий чай с лимоном и тепло любимого человека

Lisenok21 12 минут назад О, это та же самая парочка, сошлись значит) 😀 - - Ответить

Красота требует жертв, это мы все знаем. Но какое же счастье, придя после длинного дня домой, наконец переодеться в мягкое и удобное и снять каблуки

Lisenok21 9 минут назад Было собеседование, в конце которого сообщили, что в дресс-код входят классические туфли-лодочки на шпильке. К слову, работа по 12-13 часов, преимущественно на ногах. Искренне удивились, когда отказалась. - - Ответить

Когда за окном ливень, приятнее всего на свете лежать под пледиком, слушать, как капли барабанят по подоконнику, и дышать свежим воздухом

O_о 1 день назад Это какие стеклопакеты должны быть, чтобы из-за закрытого окна дождя не слышать - - Ответить

Не в деньгах счастье, как говорится, но заветная смс-ка радует независимо от погоды за окном

Что не говори, а чашечка свежесваренного кофе поутру — это настоящее наслаждение

Котики — сами по себе счастье. Но когда он приходит тебя убаюкать мурлыканьем в бессонную ночь — это бесценно

Lisenok21 6 минут назад Очень вежливый котик, не скачет по ней, не пытается лапками лицо потрогать или на голову сесть) Кто знает, тот поймёт)) - - Ответить

Приветы из прошлого бывают разными, но когда по осени находишь деньги в кармане куртки, это воодушевляет

Lisenok21 5 минут назад А я хочу клад найти. Вообще приду в неописуемый восторг)) 🎉🎊 - - Ответить

Когда стоишь в пробке и настроение не очень — самое время спеть любимую песню

В серый пасмурный день настроение сразу исправляет даже маленький солнечный лучик

Свои большие и маленькие хотелки нужно и очень важно хоть изредка себе позволять

Ах, как приятно получать искренние комплименты. Сразу вспоминаешь, что родилась сиять. И сияешь себе и другим

Простые человеческие радости на то нам и даны, чтобы давать себе передышку от будничной беготни

Как бы много не было работы и других дел — время, потраченное на себя, всегда воздается сторицей

Дела на двоих доставляют двойную радость, а уж от радости до счастья совсем чуть-чуть