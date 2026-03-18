20+ колоритных прозвищ, которые говорят о людях больше, чем данные в паспорте — 18.03.2026
Иногда прозвище приклеивается к человеку так плотно, что уже никто не помнит, как его зовут на самом деле. И ладно бы, это всегда было что-то милое, как, например, Кот или Панда. Но порой прозвища отражают даже не характер их носителя, а одну какую-то нелепую или смешную ситуацию, в которой человек повел себя нестандартно, и вот оно — второе имя. В этой статье мы собрали истории о людях, чьи прозвища оказались куда ярче записей в документах.
- Случай на работе. Стройплощадка, офис рядом. Стоим возле офиса с несколькими девушками лет около 40, болтаем. Подходит рабочий, спрашивает у одной из них, Лены, какую-то вещицу. Она, не прекращая разговор, копошится в дамской сумочке весьма немалых размеров. Не найдя искомое, выворачивает содержимое на скамью. М-да! Чего там только не было! Но при виде одного предмета я все же удивленно спросил: «Ленка, пассатижи-то зачем?!» А она, пожимая плечами: «А вдруг». На работе несколько Елен, но если говорят о ней, то уточняют: Ленка Пассатижи.
- У нас три дочери. Наша младшая постоянно волнуется: как она выступит на утреннике, что ей скажет тренер, как будет учиться в школе. И средняя дала ей прозвище Микроволновка. Так и зовет...
- Мы с парнем лихо отплясывали под песню Николаева «Дельфин и русалка» на дне рождения у друзей. Ну и все, с тех пор он — Дельфин!
- Когда-то давно я в автосервисе работал. Там был постоянный клиент на «Гольфе». Тачка у него была затюнена, он постоянно приезжал что-то доделывать, да и просто тусовался на сервисе. Он часто подходил к слесарям, когда они работой занимались, и спрашивал: «Ну что, не выходит каменный цветочек?» Так его Цветочком и прозвали. А парень был накачанный, косая сажень в плечах.
- Знаю парня, с которым барышня вела общение в корыстных целях. Парень делал курсовые, лабораторные работы и даже диплом написал за нее! Но что-то случилось, и эта девушка сказала ему, что он ей нужен только для таких вот услуг. И тогда он уничтожил флешку с ее еще не защищенным дипломом. Почему-то все подумали, что он сжег эту флешку с дипломом. И с тех пор у него погоняло — Гоголь.
Печальная история. У нас в институте была студентка (не в нашей группе), которая сильно эксплуатировала влюбленного в неё парня. Всё, что нужно было сдавать письменно, вплоть до диплома, он ей писал. А после защиты диплома она познакомила его со своим женихом и сказала: "Прощай, Лёша!" Бедный Лёша остался с носом. Терпеть не могу таких девиц.
- Трудилась инженером в строительной компании. На работе у всех монтажников были прозвища: у кого по имени — Василич, у кого по навыкам — Труборез. И вот приходит новый мальчик в бригаду: высокий, симпатичный, потом узнаю, что кличку ему дали Панда. Спрашиваю, почему? А мне с усмешкой отвечают: «Да потому что такой же красивый, но бесполезный!»
- У нас в группе был классный товарищ, который все время опаздывал на лекции. И постоянно придумывал причину своего опоздания. Однажды он сказал,что очень долго ехал в трамвае. Препод спросил: «Наверное, у трамвая были маленькие колесики, да?» И этого парня потом так и звали — Колесики.
- В классе был парень по кличке колбаса, потому, что постоянно ходил с бутербродами с колбасой. На первом уроке английского один из одноклассников спросил у учителя: «А как по-английски будет колбаса?» Учитель сказал: «Сосыч». Ну, и все.
- Дед был директором школы и держал всех в ежовых рукавицах. Ученики его побаивались и уважали, но дали прозвище. И все потому, что школьникам строго запрещали ходить на танцы в местный клуб, но дед их каждую субботу выслеживал и отлавливал. Он мог спрятаться где угодно, выследить каждого. Как только его замечали, сразу раздавалось: «Шляпа!» И все тут же разбегались врассыпную.
В нашей школе было всего несколько учителей, у которых не было прозвищ.. Потому что, если педагогу попробуют "прилепить кликуху" - бить их будут с наслаждением, и не один класс или параллель, а все остальные, которые младше или старше, тоже учились у этого педагога. Могли быть родители
- В конце 90-х работал на мебельной фабрике. Находилась она на краю города, недалеко от конечной остановки автобуса. Хозяин мебельной фабрики был добрейшей души человек. Он всегда старался всем помочь по мере возможности. Стоим мы как-то вчетвером на остановке, а автобуса все нет и нет. Пешком идти далеко — в соседний поселок, туда же, где жил и шеф. И тут смотрим, как раз он с территории выезжает. Кто-то предложил: «А давайте, когда он мимо будет проезжать, встанем в ряд вдоль дороги и земной поклон ему исполним, сняв шапки при этом, мол, барин едет?» Так и сделали. Шеф покраснел, остановился, загрузил нас и довез до дома. Стал он нас подвозить, если видел на остановке, только просил не кланяться, мол, стыдно перед людьми, я же не помещик какой-нибудь. С тех пор его так и кличут Барином.
Работала недолго в учреждении, где заведующая любила подобные приветствия в ее честь. То есть вот корпоратив, все отдыхают, веселятся, и тут она заходит. Все должны встать и поприветствовать ее громкими аплодисментами и улюлюканьем.
Представляете эту дичь? 😂😂😂
- У меня на бывшей работе был человек по прозвищу Лютый. Я только-только стал там руководителем и не знал, почему его так зовут. Мужик был на голову выше меня и очень громко разговаривал. Я даже немного его побаивался. А потом узнал, что он Лютый, потому что фамилия Лютиков, а громко разговаривал, потому что глуховат. Мы с ним очень хорошо поладили.
У нас был очень мягкий по характеру коллега, интеллигентный, порядочный. Получил прозвище Негодяев, из-за полного несоответствия прозвища со своей личностью.
- На рынке меня называют Кому Котеночка. Я часто ходила там раньше, раздавала котят, выкрикивая эти два слова. Однажды кошка родила на крыше контейнера, а через месяц пропала. А один котенок провалился в щель между контейнерами и там пищал двое суток.
Тогда сотрудники администрации разрезали металл, достали котенка, а заодно и остальных с крыши, и я услышала их вердикт:
— Куда их теперь?
— Да куда?.. Отдадим этой, Кому Котеночка.
Пришлось пристраивать. Много лет прошло, я давно уже по рынку с котятами не хожу, но если появляюсь там, то слышу, как все разговоры за прилавками переходят на кошачью тему.
- За роковую внешность и стальной характер нашу физичку прозвали Тигрой. Историк и физрук пытались за ней приударить — не велась. А вот новый трудовик сразу нашел к ней ключик. Через полгода они сыграли свадьбу, а трудовик получил почетное прозвище Запашный — как укротитель Тигры. Кстати, они до сих пор вместе.
- У нас на работе Карлсон был. Очень хорошо умел голоса пародировать, и каждое утро начиналось с того, что Леха шел по коридору и в дверь каждого кабинета говорил голосом Спартака Мишулина: «Привет, малыш!»
Вот что называется история со звуком - сразу в голове звучит этот голос из детства...
- Были мы в 9 классе и допекли физичку своей глупостью. Она написала две формулы на доске и говорит: «Вот эта формула похожа на вот эту, как я, Елена Васильевна, на елку!» Все, с тех пор она Елка. И не знает, кому этим обязана.
- У мужика на моей работе была кликуха Юдашкин. Почему? Просто однажды сидели и разговаривали о том, кто чем занимался в начале карьеры, лет 35 назад. Он рассказал, что шил тапочки на продажу.
- На прошлой работе был парень по прозвищу Новосельцев. Он не был лысым, не носил очки, не воспитывал мальчика и мальчика. Просто его звали Роман и он был водителем на автобусе с табличкой «Служебный».
Ох, люблю такие истории, когда Прозвища не в лоб, а с выдумкой!
- К нам на работу однажды устроились сразу три Ильи. При этом у нас уже был один Илья. В общем, чтобы различать парней, пришлось придумывать им прозвища. Один стал Илья Черный (потому что был темноволосый и смуглый), второй стал Илья Большой, третий стал Илья Кот (потому что был похож на холеного кота, которого сметаной накормили). А тот Илья, который у нас уже работал, стал Ильей Маленьким. А потом к ним в отдел пришел работать парень по имени Роберт и его стали звать Тот Который Не Илья.
У нас в общем кабинете была Софья (Соня), потом пришли ещё две Софьи. Языкастый тимлид Коля предложил называть новеньких "по классике" - Фике и Фифи. Они сказали, что согласны, если он будет откликаться на Коку, и тема была замята в зародыше ))
- Пошли как-то мы с приятелем помочь друзьям с ремонтом, и одна знакомая с нами. Волосы у нее рыжие. Приходим, нам и говорят: «О, Чип и Дейл спешат на помощь!» А кто-то ляпнул: «И Гаечка с ними!» Все заржали... Чип и Дейл не прилипло, а барышня уже 20 лет Гаечка.
- Дочка ходит в спортивный клуб на танцы, рядом занимаются рукопашники. Есть у них парнишка, школьник — чемпион по фамилии Галета. Мы с мужем радуемся его успехам — парень действительно молодец, пашет и пашет. Так вот, за глаза зовем его ласково Печенька.
- Работал на заводе. В соседнем цеху работал слесарь по прозвищу Кубик, но не потому что квадратный, а потому что Александров Александр Александрович — А в кубе.
- Наша школьная преподаватель физики Анна Михайловна как-то проводила опыты и поскользнулась на лужице растаявшего льда. Ушиблась при падении она не сильно, но после этого мы стали звать ее между собой просто Аннушкой. Помните же — «Аннушка уже разлила масло»?
- У сына в младших классах физрук был. Гора мышц, размером с большой шкаф. А кличка — Конвертович. У него отчество было Альбертович, но первоклашки путались. Так прозвище и появилось.
У нас одна из воспитательниц была Альбертовна - дети звали ее Мольбертовна
Послали нас от работы в колхоз сено собирать. В перерыв я подошла к лошади, отгоняла от неё мух, дала что-то поесть. Бригадир подошёл, познакомились. Ему понравилось, как я с лошадью обходилась. Стал меня за своего сына сватать и всё время Вольгушой называл. Дал покататься верхом на лошади. Вольгуша то, Вольгуша это. С тех пор меня коллеги Вольгушей стали называть.
А я каждый раз хохочу от анекдота про учителя физкультуры Виктора Милославовича. На второй день занятий в школе он разрешил звать себя просто Виктором, после того как первоклашки называли его Виктором Милосраловичем, Виктором Мимосраловичем, Виктором Миросраловичем и проч.