15 комиксов, которые четко покажут разницу между работой в офисе и на удаленке

Шумные коллеги, споры из-за кондиционера, служебные романы и еда из микроволновки — это все про офис. А удобная пижама, завтрак ближе к вечеру и корпоративы в одиночестве — это уже про удаленку. Конечно, в каждом виде работы можно найти свои плюсы и минусы. Именно это мы и попробовали сделать в наших комиксах. А выбор, как говорится, всегда за вами.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Пожалуй, в каждом коллективе найдется тот, кому дует, и тот, кому всегда жарко. Вот только дома тоже не все может пойти по-вашему

Muereske 1 день назад у нас в кабинете на работе было две дамы, в основном работа кабинетная, и 6 мужчин, 4 из которых при любой погоде по объектам бегали. конечно же ощущения холода и жары у всех различные в таких условиях. летом было сложнее, т.к. двум мерзлякам приходилось утепляться. а зимой раз в час делали проветривание полное - на 5 минут все вышли из кабинета, открыли окна. и перерыв небольшой и воздух всегда свежий - - Ответить

Одна из главных радостей удаленной работы — отсутствие строгого дресс-кода. Хотя бы для нижней половины туловища, которую все равно никому не видно

Тот, кто работает из дома, может запросто выходить на связь прямо из любимой кровати

Анастасия 1 день назад Я иногда бывает на тренингах участвую с телефоном в руках, наушниками в ушах и из массажного кресла. Всё равно никто не видит и не слышит. - - Ответить

Зато в офисе никогда не бывает дефицита живого общения

Раздражают некоторые привычки коллег? Вполне возможно, что дома вы и сами этим будете грешить для создания рабочей атмосферы

Ну а неловкие ситуации запросто могут приключиться и с офисными работниками, и с удаленщиками

che.che 1 день назад А с чего товарищ взял, что девушка на него какие-то особые планы имеет? Не на свидание же зовёт🤔 - - Ответить

Вопрос о свежести еды дома автоматически снимается. Главное, не забыть, что завтракать надо утром, а не ближе к вечеру

Любители пошуметь во время важных разговоров встречаются и у офисных работников, и у удаленщиков

Анастасия 1 день назад Вот тут кстати говоря у меня как у оператора кулл центра с рождением дочки будет реальная проблема. Придётся приучать её после трёх лет не шуметь, когда мама работает. Ну и купить гарнитуру с активным шумоподавлением, а не пассивным. - - Ответить

А кое-какие привычки мы перетаскиваем из офиса в домашнюю обстановку. Иногда они бывают вполне милыми

А иногда — не очень. Тут главное, вовремя посмотреть на себя со стороны

Дома мы часто спокойнее относимся к нарушителям нашего личного пространства. Они же свои и родные

Daniil Aleshkin 1 день назад Сломал весь смысл жизни у кота. Купил два одинаковых кресла. Теперь спит в коробке и не выеживается. - - Ответить

А еще дома можно устроить творческий беспорядок. И никто слова не скажет

Ola Durd 6 часов назад Не дано мне понять людей,которые десятками немытых кружок за собой оставляют. А если потом ещё и твою берут... У меня крышу сносит. - - Ответить

Увы, даже дома вас могут не оставить в покое. Только это будут уже не коллеги

Ну и ваш внешний вид тоже найдется кому обсудить

Зато дома мы начинаем работу тех, на кого могли злиться в офисе. Особенно, когда приходится самостоятельно заведовать своими финансами

Интересно, а вы бы рискнули оставить офис ради работы дома? Или вы уже давно трудитесь на удаленке и половину коллег знаете только по аватаркам в мессенджерах? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях к этой статье.