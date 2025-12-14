20+ человек написали такие объяснительные, что не знаешь — то ли уволить их, то ли премию выдать

Есть такие люди, которые не упустят и малейшей возможности пошутить над чем-нибудь. Вот, например, опоздали они на работу или учебу и засели за объяснительную записку — так и тут их фантазия вместе с чувством юмора так отработают, что и не всякому писателю такое в голову придет. Да вы почитайте сами.