20+ человек написали такие объяснительные, что не знаешь — то ли уволить их, то ли премию выдать
1 час назад
Есть такие люди, которые не упустят и малейшей возможности пошутить над чем-нибудь. Вот, например, опоздали они на работу или учебу и засели за объяснительную записку — так и тут их фантазия вместе с чувством юмора так отработают, что и не всякому писателю такое в голову придет. Да вы почитайте сами.
- У меня друг работает по ночам, и в его обязанности входит отправлять каждый час отчет о том, что все хорошо. Однажды он уснул, и его спалили. Шеф попросил объяснительную на стол и велел говорить всю правду, а не выдумывать сказки. Ну, друг мой и положил ему на стол такую записку: «8 августа был пропущен отчет в 04:00 по причине того, что я погрузился в управляемый сон для борьбы с Фредди Крюгером. Если бы я этого не сделал, он бы проник в реальность и нанес критический урон жителям нашего города». © statkms / Pikabu
- У друга детства отец работал на текстильной фабрике. Перевозил на мотороллере рулоны с материалом по территории предприятия. Одним прекрасным солнечным днем он вместе с мотороллером и пропал. Искали три дня. Даже дома не появлялся. Потом вернулся верхом на своем рабочем коне как ни в чем не бывало. Объяснительную написал простую, но емкую: «Был похищен инопланетянами!» © Подслушано / Ideer
- У меня жена — учительница младших классов. На днях присылает мне фотку объяснительной от ученицы 5 класса: «Меня не было в школе, потому что я хочу один раз за всю неделю выспаться». © cerbin35 / Pikabu
- «Допустил отсутствие на рабочем месте, так как занимался обустройством личной жизни. Дело в том, что настоящий муж моей будущей жены отлучился в поездку. Не смог не воспользоваться ситуацией», — вот такую объяснительную написали у меня на предприятии. © Johnson2104 / Pikabu
- Работал я на заводе. К новогодним праздникам возле управления у нас поставили снеговиков, оленей и прочую светящуюся лабуду. Так вот, один товарищ опоздал. Говорят ему, мол, давай объяснительную пиши. Пишет: «Опоздал на работу в связи с тем, что, выйдя перед заводоуправлением, увидел конструкции неописуемой красоты. Это меня так зачаровало и увлекло, что я потерял счет времени». © sebazoll / Pikabu
- Один раз писала объяснительную с извинениями за хорошую погоду. Я геофизик. Полевая партия очень активно работала пару месяцев, потому что дождей не было. Получилось солидное превышение плана. От меня потребовали объяснений — пришлось пообещать, что «мы больше так не будем» и обеспечим в дальнейшем самую гадкую погоду, какая только возможна. © эмма мурга / Dzen
- У нас один работник по поводу опоздания так написал:
«Проспал, будильника не слыша,
В ведро упавшего с водой».
Давно это было. Я уж больше 20 лет на пенсии, а все помню. © Татьяна П. / Dzen
- Заканчиваем работу в 16:15. Как-то все объемы были выполнены, и в 16:10 мы пошли в раздевалку. Назавтра всем выдали листы и велели писать объяснительные, почему ушли раньше на 5 минут. Все написали одинаково: «В 16:10 я увидел, как кто-то пошел в сторону раздевалки, и во мне сработало стадное чувство». Начальник ломанулся выяснять, кем этот кто-то является, и оказалось, что это он сам! © bmw74578 / Pikabu
- Однажды устно давала объяснительную начальнику производства, почему я не пришла на работу. А дело так было. Утром встала, позавтракала, привела себя в порядок и пошла одеваться на работу. Последнее, что помню, как наклонилась завязать шнурки. Очнулась в 4 часа дня в своей кровати и в шоке. Рабочий день с 9.00 до 18.00. Видимо, организм от переработок просто отключился, хотя работала бухгалтером на производстве. Так и объяснила ей, не уволили. © Happyme88 / Pikabu
- Я работаю на заводе, и у нас один слесарь по поводу прогула написал в объяснительной, что не смог прийти на работу, «потому что так склались обстоятельства». © KoshkoZhena / Pikabu
- Первый рабочий день в новом офисе. Станция метро та же самая, но офис находится в противоположной стороне. Выбежала я из метро и, опаздывая, бегу со всех ног на работу. Очнулась, только тогда, когда дернула ручку двери закрытого старого офиса. В объяснительной так и написала: «Ушла в старый офис по привычке». Поржали надо мной, конечно. © Подслушано / Ideer
- Опоздала сегодня на работу, за что получила хороший втык. Заставили писать объяснительную, в которой я честно написала, как все было. Моя дочь готовила запеканку для кулинарного кружка. Когда я утром искала ключи от машины, она сообщила, что запекла ключи в свое блюдо. Чтобы получить ключи обратно, я должна была все съесть. Когда я наконец доела, то внутри ключей не было. Дочь, довольная собой, вернула мне их. Прошу винить во всем гигантскую порцию мясного рулета и мой маленький желудок, который я не могу растянуть в связи с низкими зарплатами в нашей фирме. © Палата № 6 / VK
Так запеканка или рулет? Дочери по жопе надо было дать, а не идти на поводу.
- Как-то шел на работу после обильного снегопада, поскользнулся, ударил колено, захромал, потому и опоздал. Начальник попросил объяснительную. Ну, я и написал как есть: «Я, находясь в процессе передвижения пешим ходом по маршруту „Работа-дом“, вследствие пониженного коэффициента сцепления моего ботинка со снежным покровом, из-за чего центр тяжести моего тела вышел за пределы основания, совершил падение и соударение правого коленного сустава с поверхностью земли. Скорость передвижения замедлилась, поэтому достиг конечной точки маршрута с опозданием». Начальник прочитал, поржал и сказал: «Больше не опаздывай». © VincentGambini / Pikabu
- У меня коллега давно написал объяснительную. А мы работаем на режимном предприятии. «Я, такой-то, вышел на полчаса раньше с проходной, потому что я всегда так делаю». © Сергей Федотов / Dzen
- Опоздала на работу. В объяснительной написала: «Дома три кота и жадная собака. Не могла уйти, пока коты не доедят, иначе собака бы сожрала всю их еду». Начальница — кошатница, отправила меня дальше работать, окинув сочувственным взглядом. © Подслушано / Ideer
- Один раз в жизни писал объяснительную. Я тогда в 6 классе учился, и у нас были обязательные отработки в школе. Это когда ученики с тяпками, граблями и тряпками приводили в порядок пришкольную территорию. Звучала объяснительная так: «Я не присутствовал на обязательных отработках после 6 урока, поскольку день выдался тяжелым, а 6 уроком была физкультура. Откуда было взять силы на отработку?» © Видеть, узнать, рассказать всем. / Dzen
- Работала в ночном клубе администратором. В один прекрасный вечер охранник пришел с опозданием в два часа. Заставила писать объяснительную, в которой он указал, что претензий у нас быть не должно. Якобы изначально в резюме он указал, что крайне непунктуален. Отыскала его анкету, а там и правда так написано. Не стали штрафовать, но впредь и сам охранник больше чем на 20 минут не опаздывал. © Подслушано / Ideer
- Помнится, как-то в юном возрасте получила я по полной от заместителя начальника за черные колготки вместо положенных телесных. Писала, глотая слезы, примерно следующее: «Мною было допущено нарушение формы одежды по причине выхода из строя колготок уставного цвета в условиях, когда их замена не представлялась возможным». © Режиссер / Dzen
- В университете есть один милый преподаватель, которого я обожаю. Однажды я опоздала к нему на пару на час, и он попросил меня написать объяснительную. Я написала правду: «Кошка устроила скандал утром, оборвала шторы, раскидала корм по квартире и перевернула лоток, потому что у нее закончилась рыба». Преподаватель на следующую же пару принес мне несколько килограммов замороженной рыбы со словами: «Это чтобы вы до конца семестра не опаздывали, кошке передавайте привет!» © ШКогвартс / VK
- Есть у нас девица, которая меньше всех работает и громче всех возмущается. Как-то она без спроса укатила с хахалем на море и пропала на неделю. Потом писала объяснительную. Мы все ждали расплаты, но шеф выдал ей премию. Эта лиса написала, мол, у меня сдали нервы и случился раздрай, потому что мне предложили должность конкуренты. Они предлагают зарплату больше, а я чувствую, что выросла как специалист, а еще выгораю из-за количества рабочих задач. Мол, по уму мне бы уйти к ним, но я так прикипела к нашей компании и так уважаю свое руководство, что не смогла сделать этот шаг. Все эти размышления загнали меня в такой стресс, что я на эмоциях поехала к морю привести в порядок мысли. Все это она в такие формулировки завернула, что шеф там чуть не рыдал. Не удивлюсь, если ей еще и зарплату теперь поднимут.
- Как-то очень давно писал объяснительную за опоздание на 40 секунд. Написал что-то вроде такого: «В связи с резко изменившимися погодными условиями (пошел дождь) не смог рассчитать время подхода к моей остановке городского транспорта и принять соответствующие меры». За это был поруган своим начальником, который был поруган директором, которому объяснительная не очень понравилась. И я там еще больше года работал после этого. © andreymongol82 / Pikabu
Пока одни открещиваются от работы как могут, другие впитывают в себя атмосферу офиса и всегда готовы поведать нам пару-тройку смешных историй:
Читаю про опоздунов и возмущаюсь. В большинстве случаев можно было не опаздывать.
как то опоздал на работу, когда спросили почему, ответил "так сошлись звёзды". обьяснительную не писал
