Мы переодели 16 любимых героинь в современные образы, и результат получился на редкость живым

А что, если представить, как выглядели бы героини культовых фильмов и сериалов сегодня? Мы поколдовали и с помощью нейросетей «перенесли» 16 знаменитых персонажей в наше время, подобрав им актуальные образы.

Елизавета, «Елизавета». Мы решили, что главное в ее внешности — волосы. В современной версии королева могла бы позволить себе более смелые решения, сделав акцент на прически и цвете

Мария, «Еще одна из рода Болейн». Современная Мария, скорее всего, сделала бы ставку на простой и выверенный образ. Базовая одежда с одним ярким акцентом смотрелась бы актуально

Пенелопа, «Бриджертоны». Кажется, ей пошла бы стильная короткая стрижка

Элизабет, «Гордость и предубеждение». Мы заменили тонкую цепочку на более массивное украшение, а аккуратные пружинки — на мягкие локоны. Образ стал спокойнее и ближе к современным трендам

Профессор Трелони, «Гарри Поттер и узник Азкабана». Мы сохранили ее узнаваемую изюминку и характерные детали внешности. Очки стали более современными, а зеленое платье сменилось черной водолазкой

Энди, «Дьявол носит Prada». В современной версии Энди подошли бы более актуальная стрижка и простой свитер в мятном оттенке — без лишних деталей

Вампирша, «От заката до рассвета». Мы сохранили роковую эстетику, сделав ее более сдержанной. Бордовый цвет объединяет образ

Махидевран, «Великолепный век». Зеленый цвет остается ключевым элементом ее образа и сегодня. Вместо платья мы выбрали кожаную куртку, а сложные украшения заменили на классический жемчуг

Хатидже, «Великолепный век». В современном прочтении Хатидже могла бы отказаться от сложных тканей и украшений в пользу простого и уютного образа

Сатин, «Мулен Руж». В новом прочтении образ стал сдержаннее: прическа получилось гладкой и собранной

Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada». Мы решили отойти от безупречно выверенного глянца и показать Миранду в более мягком и современном образе

Скарлетт, «Унесенные ветром». В наши дни Скарлетт могла бы выглядеть куда строже и собраннее

Вивиан, «Красотка». Сегодня Вивиан вряд ли стала бы менять себя кардинально. Мы представили ее в более сдержанном и повседневном образе, сохранив ту самую уверенность и легкость

Малена, «Малена». В наше время Малена, скорее всего, выбрала бы более расслабленный и утилитарный образ. Например, удобный худи насыщенного цвета, который подчеркивает ее характер и внутреннюю силу

Элиз, «Турист». Современная Элиз — это лаконичные линии и сдержанные оттенки: минимум деталей, максимум загадки