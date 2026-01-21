Мы переодели 16 любимых героинь в современные образы, и результат получился на редкость живым
Кино
2 часа назад
А что, если представить, как выглядели бы героини культовых фильмов и сериалов сегодня? Мы поколдовали и с помощью нейросетей «перенесли» 16 знаменитых персонажей в наше время, подобрав им актуальные образы.
Елизавета, «Елизавета». Мы решили, что главное в ее внешности — волосы. В современной версии королева могла бы позволить себе более смелые решения, сделав акцент на прически и цвете
Мария, «Еще одна из рода Болейн». Современная Мария, скорее всего, сделала бы ставку на простой и выверенный образ. Базовая одежда с одним ярким акцентом смотрелась бы актуально
Пенелопа, «Бриджертоны». Кажется, ей пошла бы стильная короткая стрижка
Элизабет, «Гордость и предубеждение». Мы заменили тонкую цепочку на более массивное украшение, а аккуратные пружинки — на мягкие локоны. Образ стал спокойнее и ближе к современным трендам
Профессор Трелони, «Гарри Поттер и узник Азкабана». Мы сохранили ее узнаваемую изюминку и характерные детали внешности. Очки стали более современными, а зеленое платье сменилось черной водолазкой
Энди, «Дьявол носит Prada». В современной версии Энди подошли бы более актуальная стрижка и простой свитер в мятном оттенке — без лишних деталей
Вампирша, «От заката до рассвета». Мы сохранили роковую эстетику, сделав ее более сдержанной. Бордовый цвет объединяет образ
Махидевран, «Великолепный век». Зеленый цвет остается ключевым элементом ее образа и сегодня. Вместо платья мы выбрали кожаную куртку, а сложные украшения заменили на классический жемчуг
Хатидже, «Великолепный век». В современном прочтении Хатидже могла бы отказаться от сложных тканей и украшений в пользу простого и уютного образа
Сатин, «Мулен Руж». В новом прочтении образ стал сдержаннее: прическа получилось гладкой и собранной
Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada». Мы решили отойти от безупречно выверенного глянца и показать Миранду в более мягком и современном образе
Скарлетт, «Унесенные ветром». В наши дни Скарлетт могла бы выглядеть куда строже и собраннее
Вивиан, «Красотка». Сегодня Вивиан вряд ли стала бы менять себя кардинально. Мы представили ее в более сдержанном и повседневном образе, сохранив ту самую уверенность и легкость
Малена, «Малена». В наше время Малена, скорее всего, выбрала бы более расслабленный и утилитарный образ. Например, удобный худи насыщенного цвета, который подчеркивает ее характер и внутреннюю силу
Элиз, «Турист». Современная Элиз — это лаконичные линии и сдержанные оттенки: минимум деталей, максимум загадки
Хюррем, «Великолепный век». В наше время Хюррем, вероятно, выбрала бы более сдержанный и практичный образ. Вместо сложных нарядов — теплый трикотаж, спокойные оттенки и минимум украшений
Фото на превью Bridgerton / Shondaland, AI-generated image, Pride and Prejudice / British Broadcasting Corporation (BBC), AI-generated image
