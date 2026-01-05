Вот как бы выглядели герои классической литературы, живи они в наше время

Ведет блог о красивой жизни в провинции, где ее утренние фото с идеальным капучино собирают тысячи лайков. За кадром муж-бухгалтер молча доедает доширак, пока она берет новый кредит, чтобы купить новый свитер для съемок. В день, когда ее пост о «счастье простых радостей» побил рекорды, пришла смс-ка о том, что банк отказал ей в очередном займе. Но Эмма уже лихорадочно ищет того, кто одолжит ей свою карту — ведь нужно срочно выкупить щенка шотландского терьера для новогодней фотосессии.