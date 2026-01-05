Вот как бы выглядели герои классической литературы, живи они в наше время
Мы решили пофантазировать, как выглядели и чем занимались герои классических произведений, если бы жили сегодня — в эпоху смартфонов, телестудий и бесконечных сторис. Элизабет Беннет больше не носит чепец, но все так же смотрит на мир с тихим упрямством, Гамлет читает лекции о смысле жизни, а Базаров открывает стартап.
Анна Каренина
Известный семейный психолог, автор бестселлера «Гармония в семье и внутри себя». С Карениным они сохранили дружеские отношения и делят заботу о сыне: Сережа две недели в месяц живет с ней в ее светлой квартире в центре Москвы, а остальное время — с отцом в загородном доме. Передвигается по городу только на такси, никогда не спускаясь в метро, а в отпуск летает исключительно самолетом — поезда вызывают у нее необъяснимую тоску.
Джей Гэтсби
Основал эко-ранчо «Верден Фоллз» — закрытый заповедник для тех, кто устал от показной роскоши. Гости живут в современных домиках из переработанной древесины, участвуют в приготовлении ужинов из фермерских продуктов под руководством приглашенных звездных шеф-поваров. По вечерам у входа зажигается старый зеленый фонарь — на всякий случай.
Печорин
Эх, за такую трансформацию его фамилии вызвал бы вас Печорин на дуэль, или в современных реалиях сам бы где-нибудь прихлопнул в тёмном переулке.
Под псевдонимом Грегори Пекора работает кризисным психологом в частной клинике. Его специализация — работа с состоявшимися людьми, переживающими экзистенциальный кризис. Коллеги считают его методы слишком жесткими, но результаты говорят сами за себя. Псевдоним «Пекора» (от итальянского «pecora» — «овца») — его мрачная шутка. Он считает своих клиентов стадом, а себя — волком в овечьей шкуре, который этим стадом управляет.
Соня Мармеладова и Родион Раскольников
Соня — руководит кризисным центром для женщин, ведет блог о психологическом восстановлении после созависимости. По вечерам забирает из школы дочь — девочку воспитывает одна, отношений не заводит. Родион ушел в IT, но все еще пишет в соцсетях длинные посты о морали. Его канал монетизирован, и он регулярно переводит доход от него на счет центра, в котором работает Соня.
Д’Артаньян
Владелец сети бутиков экипировки для экстремального туризма «Стальные подвески». В соцсетях бренда ведет рубрику «Советы бывалого гасконца», где разбирает курьезные случаи из походной практики. При сети организовал частный клуб, который организует экспедиции в труднодоступные места, куда не ступала нога туриста. В походе всегда участвуют инструктора — Портос, Арамис и Атос. Клуб славится не только маршрутами, но и особым духом братства. Д’Артаньян лично проверяет снаряжение, а перед каждым походом произносит: «Один за всех, и все за одного!»
Эмма Бовари
Ведет блог о красивой жизни в провинции, где ее утренние фото с идеальным капучино собирают тысячи лайков. За кадром муж-бухгалтер молча доедает доширак, пока она берет новый кредит, чтобы купить новый свитер для съемок. В день, когда ее пост о «счастье простых радостей» побил рекорды, пришла смс-ка о том, что банк отказал ей в очередном займе. Но Эмма уже лихорадочно ищет того, кто одолжит ей свою карту — ведь нужно срочно выкупить щенка шотландского терьера для новогодней фотосессии.
Гамлет
Харизматичный преподаватель философии, застрявший в диссертации о моральном релятивизме. Его лекции «Быть или не быть в эпоху виртуального одиночества» собирают аншлаги, но деканат обеспокоен его новым проектом. Гамлет объявил, что в следующем семестре заменит традиционный экзамен на иммерсивный спектакль, где студенты будут разыгрывать философские дилеммы в полной темноте, ориентируясь только на голос преподавателя. Он уже заручился поддержкой театрального факультета и заказал специальное аудиооборудование.
Евгений Онегин
Циничный маркетолог, ведет подкаст «О, как скучно жить». За большие деньги продает консультации по развитию личного бренда, во время которых под видом неудобной правды упоенно говорит всем гадости.
Наташа Ростова
Открыла студию contemporary dance для детей после того, как поняла, что офисная работа не для нее. Ее утренние сторис с растяжкой собирают скромную, но преданную аудиторию мам, восхищенных ее энергией. По вечерам, уложив детей, она заказывает купальники для выступлений и просматривает видео с репетиций, поправляя сбившийся носочек у спящей дочери.
Евгений Базаров
Биохакер-исследователь в стартапе по редактированию генома. Ест из контейнеров, выносит мозг подписчикам своего блога статьями об этике бессмертия. Отца — главврача небольшой провинциальной клиники, — давно занес в игнор-лист.
Скарлетт О’Хара
Основательница люксового бренда товаров для дома «Tara Home» и хозяйка сети элитных пансионов. Появлялась в Forbes под заголовком «Я никогда не буду голодать снова». Ее личная жизнь — кусок хлеба с маслом и икрой для желтой прессы — бесконечная череда выгодных браков с миллиардерами и разводов, приносящих ей доли в их компаниях.
Лариса Огудалова
Лариса Огудалова была дворянкой, и никогда бы не унизилась до такого образа с цветными розово-голубыми волосами, колье из искусственных кристаллов, платья из ацетатного шёлка, и кожаной куртки-косухи.
Финалистка провинциального конкурса красоты, чья карьера в модельном бизнесе закончилась с истечением контракта. Теперь она ведет соцсети с намеками на светскую жизнь. Основательница ювелирного бренда L.O., провалившегося после того как влюбленный администратор караоке-бара Карандышев, не вынеся ее холодности, устроил публичный скандал со столичным продюсером Паратовым, обещавшим возродить ее карьеру, и скучающим владелецем региональной сети АЗС Кнуровым, предлагающим содержание.
Остап Бендер
Владелец маркетингового агентства «Дети лейтенанта Шмидта». Специализируется на вирусных рассылках и продаже франшиз «с нуля». Ведет роскошный образ жизни с арендованным Mercedes S-class, но ночует в коворкинге.
Робинзон Крузо
Основатель онлайн-школы выживания в условиях мегаполиса. После того как застрял в лифте на 32 часа с одним лишь смартфоном, он разработал авторский курс по автономному существованию в городских джунглях. Его проект предлагает подписку на наборы для экстренных ситуаций: от фильтра для воды из подручных средств до инструкции по разведению огорода на балконе. Помощник Пятница, бывший курьер, отвечает за логистику и доставку. Бизнес стабильно растет — Крузо доказал, что даже в современном мире навыки выживания могут стать успешным продуктом.
Элизабет Беннет
Первый раз вижу, чтобы поверх классического женского бархатного жакета надевали ремень - что-то совсем плохо со вкусом стало у Элизабет!
Ведет остроумное ток-шоу «Предубеждение в прямом эфире», ставшее глотком свежего воздуха на телевидении. Каждый выпуск начинается с провокационного тезиса вроде: «Карьера женщины — это просто прихоть?» или «Богатство оправдывает лицемерие?» Фирменная черта Элизабет — она никогда не унижает гостей, но заставляет их задуматься. Особый шик — ее словесные дуэли с постоянным экспертом, мистером Дарси. Их затяжные споры о морали, браке и социальной справедливости — отдельное шоу в шоу. В финале Элизабет подводит итог: «Единственное предубеждение, которое я уважаю — то, что вы готовы отстаивать публично».
Герасим
Основатель сети частных приютов для животных «Муму». Начинал с одного питомника на окраине столицы, сейчас у него 12 филиалов по стране. Его бывший босс, владелица агентства по найму персонала «Барыня», пыталась судиться за бренд, но проиграла — Герасим сохранил все юридические документы. Он лично объезжает приюты, предпочитая работу с животными общению с людьми.
Чичиков
Владеет фирмочкой «Живые души», которая предоставляет услуги по созданию активного комьюнити вокруг новых брендов. Ведет скромный образ жизни, арендуя небольшой офис на окраине города. Его главный актив — команда копирайтеров, которые пишут «человеческие» посты, и которых он зовет «душечками».
