14 пар актеров из разных эпох, которые похожи как две капли воды

Кино
3 часа назад
14 пар актеров из разных эпох, которые похожи как две капли воды

Время идет, мода на одежду меняется, но человеческие черты, кажется, повторяются с удивительной точностью. Мы сравнили снимки актеров и актрис из разных эпох и обнаружили поразительное сходство. Прочитав эту статью, вы точно воскликните: «Обалдеть!»

Эллен Баркин и Камерон Диаз

Роберт Рэдфорд и Брэд Питт

Софи Лорен и София Вергара

Одри Хепберн и Лили Коллинс

Брижит Бардо и Мишель Уильямс

Кларк Гейбл и Джордж Клуни

Марта
14 минут назад

Совпадение нескольких черт - не равно "одно лицо"!
Или: а еще они оба белые (по расе).

-
-
Ответить

Люсиль Белл и Дебра Мессинг

Сибилл Шепарл и Риз Уизерспун

Анн-Маргрет и Айла Фишер

Джини Тирни и Натали Дормер

Джеймс Бролин и Кристиан Бейл

Пьер Анджели и Энн Хэтэуэй

Courtesy Everett Collection / East News, © Ocean’s 8 / Warner Bros.

Натали Портман — Милли Бобби Браун

Пол Ньюман — Мэттью Макконахи

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, © True Detective / HBO

Эти пары актеров — настоящее визуальное чудо, которое стирает границы между эпохами. Если вам понравилась подборка, и вы тоже поражены невероятным сходством, не забудьте поставить «лайк» этой статье! А какая из этих пар, по вашему мнению, заслуживает звания «самых похожих»?

Еще больше о мире кино ищите здесь:

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, Ocean’s 8 / Warner Bros., AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, True Detective / HBO

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
16 минут назад

Ну да, конечно, у всех два глаза, нос посередине лица, брови сверху и подбородок внизу.
Сходство один в один)

-
-
Ответить

Похожее