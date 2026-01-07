14 пар актеров из разных эпох, которые похожи как две капли воды
Время идет, мода на одежду меняется, но человеческие черты, кажется, повторяются с удивительной точностью. Мы сравнили снимки актеров и актрис из разных эпох и обнаружили поразительное сходство. Прочитав эту статью, вы точно воскликните: «Обалдеть!»
Эллен Баркин и Камерон Диаз
Роберт Рэдфорд и Брэд Питт
Софи Лорен и София Вергара
Одри Хепберн и Лили Коллинс
Брижит Бардо и Мишель Уильямс
Кларк Гейбл и Джордж Клуни
Люсиль Белл и Дебра Мессинг
Сибилл Шепарл и Риз Уизерспун
Анн-Маргрет и Айла Фишер
Джини Тирни и Натали Дормер
Джеймс Бролин и Кристиан Бейл
Пьер Анджели и Энн Хэтэуэй
Натали Портман — Милли Бобби Браун
Пол Ньюман — Мэттью Макконахи
Эти пары актеров — настоящее визуальное чудо, которое стирает границы между эпохами. Если вам понравилась подборка, и вы тоже поражены невероятным сходством, не забудьте поставить «лайк» этой статье! А какая из этих пар, по вашему мнению, заслуживает звания «самых похожих»?
