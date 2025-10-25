Мы перенесли действие 20 любимых фильмов в современные интерьеры — получилось уморительно
Мы все любим классику, но признайтесь: иногда хочется взглянуть на привычное под совершенно новым углом. В нашем креативном эксперименте старые сюжеты столкнулись с новыми реалиями дизайна. Приготовьтесь удивляться!
«Трое в лодке, не считая собаки»
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
«Москва слезам не верит»
«Иван Васильевич меняет профессию»
«Любовь и голуби»
«Карнавальная ночь»
«Чародеи»
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
«Служебный роман»
«Девушка без адреса»
«Полосатый рейс»
«Морозко»
«Девчата»
«Джентльмены удачи»
«Бриллиантовая рука»
«Калина красная»
«Афоня»
«Осенний марафон»
«Покровские ворота»
«Карнавал»
