Вот как бы выглядели 17 персонажей греческих мифов, если бы они жили среди нас
Мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели легендарные герои, если бы жили и пытались реализовать себя в современном мире. Результат нас просто ошарашил! Вы когда-нибудь представляли себе Горгону — рок-звездой, а Нарцисса — фотомоделью? Если нет, то на это точно стоит взглянуть
Афродита — мастер в салоне красоты
Горгона Медуза — рок-певица
Афина — библиотекарь
Зевс — электрик
Аполлон — фотограф
Гера — семейный психолог
Хммм. А чего это Гера чуть не пенсионерка? Так то она всерьез за яблоко замесилась, так что как минимум финалистка конкурса Королева красоты
Посейдон — капитан теплохода
Гермес — продавец фруктов на рынке
Прометей — гриль-повар
Сирена — спасательница на пляже
Гефест — сварщик
Геракл — фитнес-тренер
Геракл тоже не просто качок (хорошие фитнес-тренеры вне стереотипов). Человек за верность слову, находчивость, умение выживать и разрешать кризисы, а также за пиетет к начальству был приравнен к богам. А за умение находить на свою голову неприятности и вовсе остался в памяти человечества (которое и более достойных позабыло))))
Деметра — ландшафтный дизайнер
Артемида — дрессировщица в цирке
Одиссей — трэвел-блогер
Ты кудаааа, Одиссей, от женыыыы, от детееей...
Шла бы ты домой, Пенелопа...(С)
Здесь должен быть Конюхов.
Хотяяя, я наверное несправедлива. Одиссей хотел дома остаться, а Фёдор наоборот
Орфей — ди-джей
Нарцисс — модель
Комментарии
Интересно. И, пожалуй, даже близко к характерам многих персонажей.