Вот как бы выглядели 17 персонажей греческих мифов, если бы они жили среди нас

Мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели легендарные герои, если бы жили и пытались реализовать себя в современном мире. Результат нас просто ошарашил! Вы когда-нибудь представляли себе Горгону — рок-звездой, а Нарцисса — фотомоделью? Если нет, то на это точно стоит взглянуть

Афродита — мастер в салоне красоты

Melancholy
1 день назад

Афродита, блин, мифическая богиня! С чего б это она работала?

Горгона Медуза — рок-певица

Афина — библиотекарь

AI-generated image

Зевс — электрик

Аполлон — фотограф

Гера — семейный психолог

Ana.Rok
1 день назад

Хммм. А чего это Гера чуть не пенсионерка? Так то она всерьез за яблоко замесилась, так что как минимум финалистка конкурса Королева красоты

Посейдон — капитан теплохода

Гермес — продавец фруктов на рынке

Прометей — гриль-повар

Сирена — спасательница на пляже

Гефест — сварщик

Геракл — фитнес-тренер

Ana.Rok
1 день назад

Геракл тоже не просто качок (хорошие фитнес-тренеры вне стереотипов). Человек за верность слову, находчивость, умение выживать и разрешать кризисы, а также за пиетет к начальству был приравнен к богам. А за умение находить на свою голову неприятности и вовсе остался в памяти человечества (которое и более достойных позабыло))))

Деметра — ландшафтный дизайнер

Артемида — дрессировщица в цирке

Одиссей — трэвел-блогер

Евга
18 минут назад

Ты кудаааа, Одиссей, от женыыыы, от детееей...
Шла бы ты домой, Пенелопа...(С)

Здесь должен быть Конюхов.

Хотяяя, я наверное несправедлива. Одиссей хотел дома остаться, а Фёдор наоборот

Орфей — ди-джей

Нарцисс — модель

