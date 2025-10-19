Вот как бы выглядели 17 персонажей греческих мифов, если бы они жили среди нас

Геракл тоже не просто качок (хорошие фитнес-тренеры вне стереотипов). Человек за верность слову, находчивость, умение выживать и разрешать кризисы, а также за пиетет к начальству был приравнен к богам. А за умение находить на свою голову неприятности и вовсе остался в памяти человечества (которое и более достойных позабыло))))