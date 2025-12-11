19 задорных историй, в которых — весь сок работы учителей и репетиторов

Учителям и репетиторам бывает ох как не просто. Ведь, кроме самого процесса обучения, они сталкиваются с непростыми характерами своих подопечных, их родителями и другими приключениями. А иногда даже и сами попадают в неловкие ситуации. Мы собрали для вас 19 историй, которые наглядно демонстрируют: про наставников кино снимать нужно.