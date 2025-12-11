19 задорных историй, в которых — весь сок работы учителей и репетиторов
1 час назад
Учителям и репетиторам бывает ох как не просто. Ведь, кроме самого процесса обучения, они сталкиваются с непростыми характерами своих подопечных, их родителями и другими приключениями. А иногда даже и сами попадают в неловкие ситуации. Мы собрали для вас 19 историй, которые наглядно демонстрируют: про наставников кино снимать нужно.
- Дала детям задание нарисовать герб своей семьи. Самый лучший герб, считаю, был котик на троне со слоганом: «Наша семья поклоняется кошкам». © toma.sharoeva
- Мои ученики каждый день поставляют новые истории. Диалог со студентом:
Я: Финансовая подушка на английском будет financial cushion (декоративная подушка), а не pillow (подушка). Кстати, как думаешь, почему не pillow?
Ученик: На pillow ты расслабишься сильно, спать ляжешь, потеряешь бдительность. А с cushion ты всегда начеку, потому что она маленькая и неудобная. © dianaga27
- Работаю учителем в художественной школе. Была у нас девочка, лет девяти, Дашенька. Очень талантливый ребенок, но, увы, ленивый. Один раз она подходит ко мне и просит: «Помогите с работой, вы же обещали». Думаю: «Ну, нет уж. Сейчас ей это с рук на сойдет», и в шутку отвечаю: «А обещанного три года ждут». Вы не представляете, каково было мое удивление, когда ровно через три года она (Даша уже к тому моменту занимала места на многих конкурсах) подходит ко мне с той самой работой и с улыбкой на лице говорит: «А вы обещали». © Не все поймут / VK
- Начали мы как-то с учеником онлайн-занятие. За окном зима, легкая метель — красота. Вдруг слышу странные шумы и хруст в динамике. Спрашиваю:
— Ты где?
— На улице!
— Почему не дома?
— Так снег же пошел, потрясный!
— Возвращайся, у нас урок.
— Вы серьезно? Такой классный снежок — и на уроке сидеть?!
Парню, внимание — почти 18 лет. © Подслушано Репетиторы / VK
- Я учитель английского языка в школе. Сегодня должна была провести открытый урок, выбрала свой 9-й класс. Заранее попросила их одеться нормально: белая рубашка и темный низ. Захожу перед уроком проверить, а они — кто в чем пришел! Я не выдержала и заплакала, кое-как провела первый урок, голос дрожал, они молча выполняли все задания, а потом на переменке пацаны умудрились сбегать к однокласснику, взять все белые рубашки у него и переодеться. Открытый урок прошел отлично, а мне теперь немного неловко перед детьми, что сорвалась. © rustemovna_kz
- Как-то мне понадобилась операция. И мой рентгенолог воскликнул: «Привет, я тебя знаю». Я помогал ему с физикой и тригонометрией. И вот он выучился и следовал своей мечте. Мы уже не помнили имен, но все равно узнали друг друга. © Turbulent-Potato8230 / Reddit
- Месяц спокойно занимались с учеником — все шло отлично, пока вчера я случайно не узнала, что весь этот месяц за кадром наших онлайн-уроков сидел его друг и «слушал» вместе с нами. На мой вопрос «Зачем?» последовал гениальный ответ: «Ну он тоже хочет выучить английский, а денег на репетитора нет». © lingvotherapy
- Студентка спрашивает:
— А как по-грузински будет «волна»?
— А это слово было у нас прошлом уроке, между прочим.
Вздыхает:
— Ой, ну было и было, чего прошлое вспоминать? @ tutor_geo_lang / X
- Два года работаю репетитором в Казахстане и заметила, что здесь уважительной причиной для отмены занятий является поход в гости. Таких причин для отмены у меня еще не было. Но тут за последние месяцы от разных семей приходят сообщения «Яна, извините, нас позвали в гости, отменим занятие», «Давайте перенесем или изменим время, мы идем в гости». К отменам и переносам отношусь нормально, если о них предупреждают. Просто забавный факт. © antropovaa.yana
- Начала я учить китайский. Репетитор мой для погружения в среду позвал в соответствующий ресторан и при виде официанта начал активно жестикулировать, мол, давай, как учили. Я что-то говорю — ноль реакции. Через минут 10 мы уже оба пытались объяснить, что хотим. И тут до всех дошло, что никто в том ресторане китайский даже базово не знает. В принципе, даже никто не понял, что мы говорим по-китайски. Просчитался репетитор, когда такое погружение в среду придумал.
- — Добрый день! Сын готов вернуться к занятиям с 13 числа. Только время поменяйте, ладно? У нас теперь школа юного блогера в это время.
Отвечаю что другого времени нет, все расписание забито.
— В смысле? А у вас что, есть кто-то кроме нас?!
— Ну... да, я ведь репетитор.
— Все ясно. Я-то думала, вы настоящий учитель! Тогда мы ходить больше не будем. © Подслушано Репетиторы / VK
- У меня (я учитель музыки) был ученик, который ушел три-четыре месяца назад — мама нашла кружок ближе к дому и дешевле. Мы провели прощальный урок, я рассталась с ними спокойно. Но три недели назад мне приснился сон: ученик вернулся, я попросила его сыграть что-то, а он... совсем не смог, игра была ужасной. Проснулась, но решила на не зацикливаться, ну приснилось и приснилось. А вчера мама пишет с просьбой возобновить занятия — похоже, в новом кружке искомый результат достигнут не был. © balnur_sardarbek
- Одна ученица попросила перенести уроки с 16:00 на 8:00 утра. Я согласилась, но с условием, что иногда мне нужно будет отвозить детей в сад, и, возможно, я буду опаздывать на пару-тройку минут. Почти всегда успевала, но однажды, торопясь, поцарапала машину и, конечно, немного опоздала. На занятии рассказала об этом по-испански — отличный, кстати, способ начать урок с легкого small talk. Так она решила прекратить занятия, сказала, что ей не нравятся мои опоздания и то, что я «слишком много рассказываю о личном». © hola.darya
- Обычно, если студент приходит ко мне на пробное занятие, то почти всегда остается и начинает полноценно заниматься. Но однажды ко мне пришла девушка, которая после урока отказалась продолжать. На мой взгляд, все шло отлично — до тех пор, пока она не спросила: «Вы можете гарантировать, что я достигну уровня B1 за год?» Я честно ответила: «Нет, обещать такого не могу», и подробно объяснила почему. На этом наше знакомство и закончилось — гарантий ей, похоже, хотелось больше, чем знаний. © engwith_arina
- Преподаю английский онлайн. Ко мне записался мужчина подтянуть язык для работы. Все идеально. И тут он вдруг опоздал на занятие. Я в чат написала, он тут же подключился и орет: «Маша, это твой последний шанс!» Все бы хорошо, но я Аня. Тут загорается камера, а он там стоит посреди кухни, рядом с ним девочка лет пяти отчаянно пытается украсить печенье. И вдруг звонит таймер. Оказалось, моего ученика попросили посидеть с племяшкой. И они так увлеклись импровизированным конкурсом по декорированию печенья, что он про занятие совсем забыл. Весь урок извинялся и отвлекался на ребенка. А у девочки, кстати, отличные способности.
- Работаю учителем начальных классов. Сейчас у меня кашель, говорить больно. Видимо, мои ученики это заметили, и один мальчик принес мне горячий чай со словами: «Пусть у вас ничего не болит». Это самый «дорогой» чай в моей жизни. © aarrzush
- Я работаю онлайн-репетитором и своих учеников вживую никогда не видела. Но сегодня в мой город на каникулы приехал мальчик, с которым мы занимаемся уже год. Ему всего девять, и он сам испек для меня печенье в подарок. Честно говоря, приятно было до слез. © conovalya
- Я репетитор. Как-то утром звонок:
— Здравствуйте! Мне ваш номер дали знакомые, занимались у вас! Но сразу предупреждаю: у нас жесткий отбор репетиторов. Первое знакомство — только у нас дома, и первые три занятия со скидкой 50%!
— Я работаю исключительно онлайн.
— Знаю, но у нас свои требования! © pi_and_peace
- Сестра репетитор по английскому языку. Позвонила ей женщина, слезно просила найти время для ее дитятки, мол, срочно надо подтянуть язык. На вопрос, какой класс, женщина замялась и не ответила, мол, старшая школа. В нужное время заходит в видеозвонок, а там подключается детина лет 30. Оказалось, мама записала к школьному репетитору, потому что дешевле. А «дитятке» для продвижения на работе язык нужен. Заниматься отказалась.
В общем, что ни день, то эмоциональное приключение у наших педагогов. Если вам есть что рассказать на эту тему, не сдерживайте себя. Еще немного тематических статей можно найти здесь:
