Какая прелестная история про красивого мужика на переднем сидении авто. Вот, девочки, ловите лайфхак: чтобы найти себе парня надо звонить в автосалон.
15+ курьезных случаев из автосалонов, которые нарочно не придумаешь
Автосалон — это место, где за один день можно встретить сурового байкера, ищущего машину нежного цвета, и хитреца, который решил использовать тест-драйв, чтобы перевезти продукты из гипермаркета. Мы собрали истории о том, что на самом деле происходит за сияющими витринами дилерских центров.
- Зашла к нам в салон как-то интеллигентная бабуля в берете. Я сразу повел ее к бюджетным малолитражкам: удобно на дачу и в супермаркет ездить. Она молча посмотрела на «малышек», поправила очки и решительно выдала: «Милок, я 40 лет работала директором школы и привыкла к уважению. Мне нужна машина, в которой я буду чувствовать себя как в крепости». Подобрали ей просторный седан комфорт-класса, а через полчаса заехал ее сын и оплатил покупку.
- Работаю в автосалоне. Пришел парень, взял минивэн на тест-драйв. Сотрудников тогда не хватало, так что я взял его номер телефона и отпустил одного, попросив не затягивать. Прошло три часа, мои звонки игнорируются. Уже хотел полицию вызывать, но дал еще полчаса — и наконец он вернулся. Минивэн забит продуктами и всякой домашней утварью. Я в бешенстве, он отлично это видит, и сходу выдает: «Знаю, ты зол, но я покупаю машину». Я только посмеялся и оформил сделку. © ****yorkcity / Reddit
- Решила поменять машину на новую из салона. Позвонила, ответил оператор продаж, в разговоре я указала, какая именно машина мне нужна, и пошутила: «Желательно с хорошим мужиком в подарок». Приехав в автоцентр, я минут 10 хохотала, потому что увидела выбранную машину с красивым мужчиной на переднем сиденье и надписью «Делаем все для клиентов». Машину, именно эту, я так и не купила, зато теперь у меня есть парень — оказалось, это друг того продавца. © Карамель / VK
- Приехал к нам бородач на байке, в коже да с цепью. Показываю джипы, он вдруг останавливает меня и деликатно так: «Мне нужна маленькая машина лавандового цвета». Нашли. Достал из кармана лоскуток ткани, приложил к капоту, расплылся в улыбке и выдал: «Точь-в-точь как любимая пижама жены! Этот цвет она обожает. Беру, хочу сюрприз сделать на годовщину. Все-таки 20 лет вместе — это вам не шутки».
- Работаю в автосалоне, продаем автомобили с пробегом. Подходит мужичок, просит открыть машину, чтобы посмотреть. Беру ключи, подхожу, а он по видеосвязи показывает авто сыну. Я открываю, он передает мне телефон. Я общаюсь с парнем, рассказываю и показываю все, что ему интересно. Через 30 минут его батька уезжает на машине, которую купил сын. © Убойные Истории / VK
- Случилось это лет десять назад. В один дождливый вечер в автосалон зашла женщина в возрасте, сказала, что хочет себе спортивную машину. Ей приглянулась Honda S2000. Я объяснил, что эта модель только с механикой. На это она выдала что-то типа: «Я на механике ездила, когда ты еще под стол ходил, молодой человек!» Ну что поделать, дал ей ключи и объяснил, что сцепление нужно использовать аккуратно, особенно на мокрой дороге. Она же просто резко отпустила сцепление, зад машины заскользил, а она каким-то чудом развернула почти на 180 градусов и вернулась на парковку салона. Я посмотрел на нее — и увидел восторг на лице. Разумеется, машину она забрала тем же вечером. © elevatormech / Reddit
- Работаю в автосалоне. По словам коллеги: приходит девушка, рассматривает машину, явно нравится, но что-то останавливает. Начинаю рассказывать о преимуществах автомобиля, она слушает и осматривает все, что я показываю. В конце она вдруг спрашивает: «А в этой машине, когда играет радио, показывают на экране, какая песня?» Я обалдела и говорю: «Давайте посмотрим, не знаю». Посмотрели — есть. А она отвечает: «Так бы сразу и сказали, а то все двигатель, зеркала...» — и ушла оформлять покупку. © Подслушано / Ideer
- Когда я только начала работать в автосалоне, к нам пришел потрепанный дедушка с пакетом из продуктового. Мне еще не разрешали работать с клиентами, но я выпросила поговорить с ним. Поболтали за жизнь, посмотрели машины, около получаса ходили по салону. Дед спрашивает: «Дочка, где тут касса? Мне вот эта красненькая уж очень понравилась». И достал из пакета почти $9000 за машину. © Подслушано / Ideer
- Наш автосалон стоит прямо на объездной к главной трассе через город. У одного парня прямо перед нами полностью заглохла машина. Я перешел дорогу, помог передвинуть машину и дал визитку. Через полчаса он вернулся с мамой и купил у меня машину. © Unknown author / Reddit
- Мой муж работает в автосалоне и продает машины. Вчера к ним пришла пара за пикапом. Женщина рассказала, что в студенческие годы такие машины были только в иностранных фильмах, и они мечтали, как будут стоять на балконе своего двухэтажного дома, смотреть на свое стадо, а во дворе будет красоваться такой пикап. И добавила — осталось последнее: купить машину. Им за пятьдесят. Мечты сбываются. © Подслушано / Ideer
- История от друга: клиент взял седан на тест-драйв. По пути остановился и попросил поменяться местами с продавцом, чтобы почувствовать машину как пассажир. Только они собрались продолжить поездку, как он говорит, что ему плохо и дальше не поедет, благодарит за время и выходит. Вот так друг просто подбросил его в город. © Black_Cat_5 / Reddit
- Работал в автосалоне официального дилера. Обязательным ритуалом рабочего дня был чай в 17:00. Даже если была очередь из клиентов, кто-то заходил из цеха и говорил, что шеф срочно вызывает всех на совещание. А сами шли пить чай или кофе минут на 30. © Подслушано / Ideer
Чай в 17:00 - это, конечно, святое. Но если перенести ситуацию в больницу, в операционный зал... В 17:00 все врачи и медсёстры покидают операционный зал на полчаса. Красота!
- Пришла к нам женщина поменять свой старый автомобиль на новый. Хотела точно такую же модель в белом цвете, а у нас в наличии была только серебристая. Долго обсуждали, она настаивала на том, чтобы мы достали белую машину. В конце концов я прибегнул к последней уловке и сказал: «Знаете, если машина будет того же цвета, никто не заметит, что она новая». Женщина подумала и согласилась. © gganew / Reddit
- О внутренней жизни работников автосалона. Клиент сдает машину в салон, мастер выходит на улицу и нажимает на сигнализацию. Она срабатывает, но не там, где стояла машина клиента. Он идет посмотреть — сигналка срабатывает на машине работника салона. Совпали коды, такое бывает. Как же не воспользоваться ситуацией? Быстро нашлись помощники для шутки. Долго думали, что сделать, и открутили руль в машине своего коллеги, положив его на заднее сиденье. В конце рабочего дня никто не спешил домой — все ждали развязки.
И вот он выходит, подходит к машине, садится за руль. Вернее, за его отсутствие. Сидит в полном недоумении, потом выскакивает из машины и начинает пинать колесо, видимо от избытка эмоций. Все, кто это видел, уже не могли сдерживать смех. Руль вернули на место, а историю еще долго вспоминали и смеялись. © Baroshkakisa / Pikabu
С белой машиной прекрасный психологический трюк. Продавец на своём месте.
- Работаю в автосалоне подержанных машин. У нас всякие авто есть, но самые популярные в этом районе — полноразмерные пикапы. Обычно на площадке их минимум пять-десять. В начале декабря пришел парень, осматривал машины. Сказал, что хочет протестировать универсал. Без проблем, пусть катается. Через 45 минут он вернулся, сказал, что машина не та, что ищет, и смылся. Когда я пошел убирать авто, почувствовал явный запах хвои — парень положил в багажник рождественскую елку, отвез домой, а потом вернул машину. © fist_is_also_a_verb / Reddit
- Несколько лет назад мы с мужем были в автосалоне и оформляли автомобиль. В тот момент действовала акция: скидки молодым специалистам при предъявлении диплома и при условии, что с момента окончания учебы прошло не более пяти лет. Когда сотрудник салона копировал диплом, муж в полный голос и с иронией сказал: «Хоть где-то мой диплом пригодился». © Подслушано / Ideer
- Работала в автосалоне. Однажды оформляла бумаги на фифу: наманикюренные пальцы веером, речи свысока. А тачку папенька купил. Ноет она: «У вас так пол скрипит, невозможно ходить!» Жму плечами, мол, не замечала. А она в ответ ехидненько: "А потому что у вас туфли, наверное, дешевые. Вот в дорогих прям очень заметно, что скрипит!
Эти истории еще раз доказывают, что автосалоны — это про людей, эмоции, мечты и ситуации, которые запоминаются на годы. Еще больше смешных ситуаций при выборе автомобиля читайте в этой подборке. А какой самый странный вопрос вы задавали менеджеру при покупке авто? Про цвет подсветки или наличие места для рассады? Делитесь в комментариях!