15 историй о людях, которые просто пришли повеселиться с коллегами на корпоративе, а вышли с историей для будущих внуков

Корпоратив — это то самое время, когда можно отключиться от работы и от души повеселиться коллегами. На рабочей вечеринке можно вдруг обнаружить, что серьезный бухгалтер Марья Ивановна — королева шпагата, а скромные сотрудники что попало отчебучивают. В такие вечера стираются границы, раскрываются тайны и рождаются легенды, которые потом годами пересказывают на офисной кухне, пряча глаза от смущения.