15 историй о людях, которые просто пришли повеселиться с коллегами на корпоративе, а вышли с историей для будущих внуков
Корпоратив — это то самое время, когда можно отключиться от работы и от души повеселиться коллегами. На рабочей вечеринке можно вдруг обнаружить, что серьезный бухгалтер Марья Ивановна — королева шпагата, а скромные сотрудники что попало отчебучивают. В такие вечера стираются границы, раскрываются тайны и рождаются легенды, которые потом годами пересказывают на офисной кухне, пряча глаза от смущения.
- Корпоратив. Куча незнакомых лиц. В сторонке какой-то мужик скромно пьет сок. Подхожу, хлопаю его по плечу и выдаю: «Ты не пугайся, народ у нас своеобразный, но веселый! Сработаемся!»
Тут все повернулись в мою сторону с открытыми ртами, а мужик как выдаст: «Тоже надеюсь. А то будет жалко увольнять такую смелую девушку в первую же неделю». Оказывается, это был наш новый директор (не думала, что его так быстро найдут). А я-то — обычный менеджер. С коллегами потом весь вечер ржали.
- Мы праздновали Новый год: наша организация собралась в одном из самых крутых ресторанов города, коллектив — человек пятьсот. Я пришла с опозданием: в черном платье в пол, с макияжем и прической — при полном параде.
Когда я шла через весь зал к своему столу, взрослые коллеги меня даже не узнали, а молодежь (по совместительству — мои друзья) сразу меня, плутовку, раскусила. Уже следующим летом я вышла замуж за коллегу. Тот вечер стал началом нашего романа. © dinara.11.03
- Мой папа — веселый и остроумный человек. Как-то на корпоративной новогодней вечеринке, в разгар вечера, какая-то дама громогласно заявила своему мужу: «Вася, он меня послал!» Все бы ничего, но в момент ее горячего заявления, по законам жанра, была пауза в музыке и затишье за столом! Все взгляды были устремлены на Васю, толпа ждала продолжения... Васе ничего не оставалось, но тут мой папа вдруг громко изрек: «А ты не ходи!» © Подслушано / Ideer
- На работе у нас очередной корпоратив. Начальство решило, что всем будет интересно поиграть в «Мафию». Ну, я сразу напряглась, потому что не люблю такие игры. И вот мы сидим, а в какой-то момент я забываю, что у нас игра, и начинаю реально доказывать, что меня обвиняют без оснований. В итоге весь офис в хохоте, а я краснею. В результате вышла в туалет, чтобы успокоиться. Как оказалось, моя реакция была самым запоминающимся моментом всей вечеринки! © Палата № 6 / VK
- Пришла я на корпоратив очень красивая. Готовилась ого-го. Пригласил меня на танец коллега, с которым только познакомились. Вдруг он мне шепчет: «От тебя так вкусно пахнет». А я не умею принимать комплименты. Он аж хрюкнул, когда я ему в ответ выдала: «А ты что думал, я буду красивая и вонючая?» Больше меня на танцы не звали. © evamilashka
- У одной из наших бывших начальниц была очень странная манера отвечать на звонки. Это быстро превратилось в нашу локальную шутку, которая жила довольно долго, пока не произошел один случай.
Все случилось сразу после завершения рождественского корпоративного ужина, когда мы уже вышли на улицу и прощались друг с другом. Развеселившись, я по какой-то неведомой причине решил спародировать то самое странное приветствие нашей начальницы. Я был уверен, что она уже уехала, но когда я обернулся, она стояла прямо за моей спиной и буквально сверлила меня взглядом.
Надо ли говорить, что весь следующий рабочий день она не проронила ни слова. Но и по взгляду было понятно, что она хотела бы со мной сделать. © nightwing0243 / Reddit
Из оригинала ясно, что начальница просто здоровалась с позвонившими. Сомнительный повод для шуток, как по мне.
- Стараюсь все корпоративы обходить стороной. В этот Новый год не получилось отмазаться, пришлось идти с коллективом в кафе. Отдохнули мы, в принципе, неплохо. Правда, начальница наша так разошлась, что в итоге на «ты» все перешли — в общем, породнились.
А в понедельник, когда вышли на работу, она прятала от всех глаза — стыдно, что ли? А девочки наши, видимо, решили, что корпоратив продолжается, так и «тыкают» теперь Елизавете Ивановне. А я не могу: начальник есть начальник. © Рабочие истории / VK
- Был у нас корпоратив на днях, так коллега всех впечатлила тем, что садилась на шпагат в любом месте танцевального зала. Этих шпагатов она сделала пару десятков. Все боялись, что она потом к автобусу так и пойдет. © Sepulka77 / Pikabu
- Однажды на корпоративе я рассказал девушке, с которой танцевал, о своих планах покинуть компанию. Мое руководство узнало об этом на следующий же день. В результате рост моей зарплаты был заморожен на год. По иронии судьбы, я остался, а мой руководитель вскоре ушел. Человек, который пришел на его место, поднял мне зарплату, а я убедился, что на работе друзей не бывает, и язык лучше держать за зубами. © dpotrubeiko
- Я филолог-литературовед с дипломом. Работаю в престижной компании. Недавно на корпоративе неожиданно попросили прочитать стихотворение. И все... В голове белый лист и паника. Вдруг откуда ни возьмись всплывают строки: «... лишь пельмени „Равиолло“ не слипаются в дороге. Их бери всегда на дачу, даже если ехать долго». Кто-то не понял, кто-то поржал, думая, что это я так шучу. Но нет, кроме проклятых пельменей в голове ничего. А ведь я слыву интеллигентнейшей барышней в коллективе. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- На новогодний корпоратив мы с коллегами решили приходить в костюмах. Спросили одного парня, в кого нарядится он. Ответил, что будет человеком-невидимкой. Похоже, это была самая крутая отмазка, что мне доводилось слышать. © Мамдаринка / VK
- Решили мы как-то устроить обмен подарками. Почти все подарки были однотипными, и вот один парень выбрал свой подарок, открыл его, а там — упаковка туалетной бумаги. Он попытался отшутиться, но было очевидно, что он был недоволен.
При каждом следующем вскрытии подарков он вел себя как капризный ребенок. То язвительно спрашивал: «О-о, не хочешь поменяться?» или: «Ну надо же, везет тебе...». Когда открыли последний подарок, он пустился в тираду о том, как это несправедливо, и потребовал признаться, кто тот скряга, который не потрудился купить что-то нормальное, а сам заберет хороший подарок. И тут скромная девушка из другого отдела подняла руку и тихо сказала: «Это я принесла подарок. А ты смотрел на дно упаковки?» Тогда парень перевернул пачку, а там два билета на матч NBA. Он густо покраснел, что-то буркнул в оправдание и сел на место. Минуты через две он ушел, ни с кем не попрощавшись. © CarsenAF / Reddit
- Легла спать. Вдруг слышу, как в прихожей что-то упало, и шепот. Подумала: воры! Выскакиваю в коридор со сковородкой в руке. А там мой муженек завалился с корпоратива с двумя его сотрудницами. А потом выяснилось, что этот кадр их привел, чтобы похвастаться новым ремонтом, который сам разработал (он дизайнер). Правда, с обстоятельствами не подрассчитал. © Палата ** / VK
- Мне было 18 лет, работала офис-менеджером. Нас пригласили на корпоратив, предупредив, что нужно быть в вечерних нарядах. Офис-менеджер посоветовала мне прийти в коктейльное вечернем платье. Я взяла у подруги. Счастливая и красивая приезжаю в ресторан, корпоратив был где-то на 150 человек. Захожу в зал, и просто я одна в вечернем платье, а остальные в основном все в костюмах, а кто-то даже в джинсах. Я чувствовала, как все смеялись надо мной, но ничего не могла с этим сделать. Мало того, меня еще вызвали на какой-то конкурс, но в первый антракт я уехала в гостиницу, переоделась и вернулась обратно в джинсах и свитере. Мне потом еще лет 10 напоминали об этом случае. © missisaizhana
- Видел в своей жизни много всего, что касается отдыха, вечеринок, клубов и т. д. Но, когда на новогоднем корпоративе бабуля, которой около 60 лет, вступила в танцевальный батл с 2 молодыми пацанами, а потом в конце еще и села на поперечный шпагат, я, мягко говоря, офонарел. © Палата № 6 / VK
А на ваших корпоративах случались подобные забавные случаи с вами или вашими коллегами?
Комментарии
Пришла девушка 18 лет в красивом платье. Наговорили бы комплиментов, а они ржать над ней начали. Токсичный коллектив, наверное.
Я бы, придя в вечернем платье, среди всех этих "в джинсах" чувствовала и вела себя как королева!😝