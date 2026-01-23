18 историй о подарках, которые стоили копейки, а оказались дороже золота

Интересно, с насколько огромным сапфиром. Мечта моей молодости - увиденный в советские времена в ювелирном магазине комплект из серег и кольца со светло-голубыми сапфирами, обработанными кабошоном. У меня аж дух перехватило, насколько красивый. Но на нем была табличка "зарезервировано" и стоил он как моя полугодовая зарплата. Так это и осталось мечтой