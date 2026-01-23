Интересно, с насколько огромным сапфиром. Мечта моей молодости - увиденный в советские времена в ювелирном магазине комплект из серег и кольца со светло-голубыми сапфирами, обработанными кабошоном. У меня аж дух перехватило, насколько красивый. Но на нем была табличка "зарезервировано" и стоил он как моя полугодовая зарплата. Так это и осталось мечтой
18 историй о подарках, которые стоили копейки, а оказались дороже золота
Лучшие подарки — это те, которые делаются с душой. Пользователи, о чьих подарках пойдет речь в этой статье, проявили незаурядную фантазию и заботу. Их уникальные, отражающие личные истории наборы лего, подвески с уникальным дизайном и даже кирпичи лучше айфонов и бриллиантовых колье доносят мысль, о том как человек дорог дарителю.
- Когда мы с мужем женились 20 лет назад, нам дарили дорогую технику и деньги. И была у нас в друзьях молодая семейная пара. Они влюбились и поженились против воли родителей. Снимали где-то комнатку, женщина была беременна уже вторым ребенком, а с деньгами, мы понимали, у них было туго. Поэтому мы их пригласили на свадьбу, но сказали, что дарить ничего не надо. Но они вручили две простые вещицы — ковшик и молоток с гвоздодером. Мы еще тогда улыбнулись вежливо, даже умились, молодцы, не с пустыми руками пришли. Прошло время, я родила. И оказалось, что без этого ковшика — как без рук. Я в нем кипятила, подогревала бутылочки, варила. В то же время у нас был ремонт. И муж кайфовал от молотка. Удобный, да еще и с гвоздодером. Молоток жив до сих пор. Ковшик, увы, отработал как мог, но уже стал непригоден для варки. И с тех самых пор я покупаю только такие ковшики. К слову, нынче та семья уже с тремя детьми, оба отлично зарабатывают. А, когда я им сказала про то, как нам пригодились подарки, они лишь усмехнулись: мол, мы знали, что дарить. © Jasmyne75 / Pikabu
- Лет 5 назад сестра с парнем принесли нам с будущим мужем кирпич и сказали, что это нам первый камень для постройки дома. Дом мы с мужем так и не построили, но кто бы мог подумать, что он такой нужный! Подпирала дверь, придавливала замороженное мясо в воде, клали его в ведро с елкой на Новый год, чтобы елка не упала, ставили его на ботинок, когда его клеили. Применений масса. © Renie / Pikabu
- Как-то мой парень подарил мне ожерелье с огромным сапфиром. Я, чуть не пища от восторга, говорю, мол, класс, ты подарил мне камень моего месяца рождения. А в ответ — недоуменный взгляд и фраза, от которой я прямо растаяла: «Не понимаю, о чем ты, милая. Я взял его, потому что цвет сапфира напоминает мне твои глаза». © ChaiHai / Reddit
«Я подарила любимому набор LEGO, который изображает наше первое свидание с ним. Разработала дизайн набора и инструкцию с помощью программы Lego Studio, а детали заказала на Bricklink»
«А номер набора — это, собственно, дата нашего первого свидания».
- Сестра подарила мне на День рождения топливную карту на $ 40. Казалось бы, так себе подарок, но я тогда сидел без гроша в кармане. В итоге, этот подарок стал лучшим в моей жизни, так как позволил мне заправить машину, а в поездке я познакомился со своей нынешней невестой. И, получается, именно сестра подарила мне эти счастливые отношения. © Michael Kendrick / Quora
- Родители развелись, а на мое 20-летие отец прислал картонную коробку. Открыл — а там сломанная запонка. Мама только глаза закатила: «Экономит, как всегда». Кинул в дальний ящик. А спустя лет 10, когда мы уже с женой скакали по съемным квартирам и копили первоначальный взнос на ипотеку, я нашел случайно ее, приподнял запонку, а под картонкой, к которой она была прицеплена, оказалось несколько любимых коллекционных монет отца и записка: «Самое ценное находится внутри. Люблю тебя, сынок». Продал их через интернет, добавили с женой накопленное и взяли ипотеку. Самое интересное, что виделись с ним время от времени, но он ни разу за годы не обмолвился ни словом о своем подарке.
- Лучший подарок в моей жизни я получила от отца около 15 лет назад. После того как мы всей семьей открыли все новогодние подарки, он попросил меня выйти с ним на улицу за последним презентом. И показал мне на тоненький стебелек, торчащий в земле, с жалкой красной ленточкой, обмотанной вокруг него. Я посмотрела на него ошарашенно, а он лишь широко улыбнулся: «Это гранатовое дерево!». Папа знал, что я обожаю гранаты и трачу на них целое состояние. Это дерево до сих пор прекрасно растет. В этом году я собрала более 300 плодов с него. Сейчас середина января, а у меня еще осталось несколько. Я считаю каждый из них подарком от отца. © Addie Pray / Quora
«Мой парень собственноручно сшил мне плюшевую игрушку в виде моей собаки»
- Моя подруга недавно родила, и я вместо подарков в виде ненужной детской одежды подарила сертификат на 100 часов няни для новорожденного. Подруга была в шоке! Даже не знала, что так можно. Когда я родила двоих погодок, я была бы очень рада такому подарку и даже всего 5 часам работы такой няни, а не очередной погремушке за тысячу. © elizaveta.bru
- Я написал для любимой «Историю нашей любви», в блокноте от руки, с рисунками, комментариями — все 14 лет совместной жизни моими глазами, с фотографиями из архива и скриншотами переписок. Украсил и вложил внутрь золотое кольцо. © old.blockhead
- Мои друзья — Катя и Вадим — настоящие романтики. Они встречаются 1,5 года и ведут вместе «Книгу желаний». Как-то зимой Катя записала в свою половину тетради: «Хочу почувствовать весну в середине зимы». Вадим лишь почесал затылок, но нашел способ проявить фантазию. И вот утром 14 февраля Катя обнаружила на своем балконе мини-теплицу с цветущими весенними цветами: крокусами, примулами и даже нарциссами. Рядом стоял котелок с подогреваемой водой с цитрусовыми запахами. «Добро пожаловать в твою личную весну», — написал он на записке. Катя просто светилась от счастья. Это было нечто большее, чем просто подарок — это была магия, которую он создал своими руками. А Катя как-то подсмотрела у Вадима записи вроде «узнать больше о звездах» или «прочувствовать атмосферу старого кино» и организовала для него ночное наблюдение за звездами с астрономом и вечер в стиле ретро-кинотеатра у них дома с черно-белыми фильмами и попкорном. © СИТУАЦИЯ / VK
«Парень подарил мне ожерелье с подвеской в тематике моей любимой видеоигры»
Хорошо, что подруга подарок-няню оценила)) а то могла быть такая, которая «мой ребенок без меня не может», «я своего никому не доверяю» и тому подобная ересь)
- Мой будущий муж на первое свидание со мной пришел с розой в зубах. И заставил меня эту розу взять у него тоже в зубы. Мы вместе почти 15 лет. © yourlittlebuddha
- Как-то на первом свидании один парень спросил меня, какая у меня работа мечты. Я без лишних раздумий ответила: «Получать деньги за чтение книг». Он улыбнулся, но ничего не сказал. В другой день мы гуляли по городу и случайно зашли в «Книжный город», где он подарил мне свою любимую книгу. Это было мило. Вечером мы пошли ужинать в индийский ресторан, а я люблю именно индийскую кухню. И за столом он вдруг попросил почитать меня вслух. Прочитала 2 главы, и он просто сказал «спасибо». На этом мы разошлись. А спустя несколько дней открыла книгу, а там 40 тысяч в наших местных деньгах — около $ 78. И он даже не упомянул об этом! Я сразу уточнила: «А не забыл ли ты деньги?» А он сказал, что это за чтение тех двух глав. Меня очень тронул этот поступок. Это была история не про деньги. Это была история о том, что он хотел показать мне, что мечты сбываются. И про внимание к деталям. Когда мужчина запоминает мелочи, связанные с тобой — это бесценно. © asel.magic
- За всю мою жизнь мне подарили кучу всего на дни рождения: крутую одежду, шикарные гаджеты, цветы, игрушки, всякие штучки для дома... Но самый лучший подарок мне подарили подружки в начальной школе. Они нарисовали комикс про нас троих — такой простенький, но в нем столько тепла, столько усилий... Я там главная героиня. С тех пор прошло уйма времени, но никто до сих пор не смог переплюнуть этот подарок. А мы до сих пор дружим. Берите на заметку. © СИТУАЦИЯ / VK
«Открытка, которую я сделал для своей жены, которая занимается бегом»
«„Март — такой ужасный месяц. Но ничего, в апреле потеплеет“. / Апрель».
- 8 лет назад собрал для своей любимой Даши дома панно из мармелада, сфотографировал его, сказал, что люблю ее. Вот только встретиться мы смогли только аж через месяц, поэтому в течении этого месяца я сам и подъел его. Теперь и стыдно, и смешно вспоминать. © msbochkov
- Мне тогда исполнялось 14. Чего обычно в таком возрасте хочется? Крутых шмоток, последней модели телефона, может планшета... А у меня было по-другому. В тот день рождения от семьи я получила только открытку... Дело в том, что у нас с деньгами было туговато, даже на шоколадку не наскреблось. На открытке была нарисована девчонка с хвостиками, держащая волейбольный мяч — я в волейболе тогда давала фору, и вот такое внимание... Внутри — слова о любви, о том, как они мной дорожат, желают счастья. Мама все извинялась, что подарок не тот, что хотелось бы. Но они подарили мне гораздо больше — свою любовь. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя лучшая подруга разводит цветы. Она подарила мне цветок, который сама вырастила, и я была счастлива! А я как-то была в декрете и без денег. Вышивала для нее картину, пока малыш спал. Так вот эта картина висит у нее на видном месте рядом с фото ее семьи. А нашей дружбе в этом году — 20 лет. © antonina.bozhok
«Вышивка, которую я сделала в подарок на свадьбу моей лучшей подруге. Это вид сверху на место, где проходило их торжество»
- 31 декабря решил устроить новогодний подарок для супруги. Отправил ее с утра пораньше на спа-процедуры, в салон и дал денег купить себе что-нибудь. А сами с детьми убрались дома, нанял повара для приготовления и сервировки праздничного стола. © akhmetali_aziz
- Я киноман, и вот уже 3 года друзья получают в подарок флешки с малоизвестными фильмами — артхаус, классика, нуар, немое кино, работы малоизвестных режиссеров. Подбираю 3-5 шедевров для каждого, учитывая вкусы, и дарю. Не настаиваю на просмотре, говорю: «Если захочешь, включи под настроение». Но на то они и друзья — включают. Потом мы обсуждаем диалоги, приемы, игру, ворчим, что грандиозные фильмы проходят мимо. Это мой способ стать ближе с теми, кого люблю — делиться важным. © Подслушано / Ideer
- Помню, как отчим маме на день рождения преподнес большую коробку. Мама радостно ее вскрыла, а там набор кастрюль, желтенькие такие, с фазанами. Мама в слезы, мол, ты из меня кухарку сделать хочешь. Устроила ему скандал, а потом вдруг выяснилось, что этот набор — настоящая палочка-выручалочка. В те времена, лет 35 назад, такой набор достать было непросто. А там и ковшик был идеальный, и кружка большая, и дуршлаг, и кастрюльки от мала до велика. Я помню, как сначала брату, а потом и своему сыну кашку варила в самой маленькой кастрюле. Часть набора жива до сих пор, в прошлом году я делала уборку в ее квартире, нашла эти кастрюльки и воспоминания накатили... © Numida / Pikabu
