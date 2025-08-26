17 историй о подарках, после которых хочется сказать «Вот это да!»

Истории
36 минут назад

Выбор подарка — это всегда искусство, которое оно требует особого подхода, а порой чувства юмора и даже немного абсурда! Мы собрали истории от пользователей сети, которые получили такие сюрпризы, что это навсегда изменило их представление о том, что такое хороший подарок. Готовьтесь смеяться, умиляться и, возможно, даже взять пару идей на заметку.

  • Свекровь вручила фарфоровую кошку: «Пусть дом украшает». Ага, украшает это чудище. Ну да ладно. И вот с мужем таки развелись, а потом пару лет спустя протирала я, значит, пыль да и разбила сувенир. Смотрю, а на полу среди осколков красуется маленький пакетик с конфетами и записка: «На случай, если захочешь сладкого». Выдумщица, блин.
  • Сказала мужу, что на день рождения хочу подарок, сделанный своими руками. Так он накануне дал мне денег и отправил гулять — мол, будет сюрприз делать. Вернулась — никаких следов деятельности. А утром он вручает мне цветы, ведет на кухню и открывает морозильник. А там два ящика, заполненных пельменями! «Вот в них вчера мы с сыном вложили всю душу, каждый сделан нашими руками». И знаете, я даже прослезилась. Несмотря на некую забавность ситуации, душевнее подарка мне еще никто не дарил. © Мамдаринка / VK
  • Моя подруга ходила на работу через лесок от электрички, носила в сумке подарок остроумного коллеги — молоток, небольшой такой. И вот вечерком мы решили сходить в театр, все такие красивые. Надо было видеть лицо охранника в театре, когда рамка запищала, и она молоток выложила из дамской сумки. © Подслушано / Ideer
Jrtfy
4 часа назад

Ненуачо. У каждой одинокой дамы в сумочке должен быть молоток: и полочку прибить пригодится, и - чересчур настойчивого ухажёра..))

-
-
Ответить
  • Самый неожиданный подарок мне сделала мать моего несостоявшегося жениха. Они покупали обычную туалетную бумагу, а я — пятислойную. Притаскивала ее на всех. Но его мама говорила, что им такая роскошь не нужна, она приносила огромные бобины бумаги. И вот однажды рядом с этой бобиной в их доме появился мой личный держатель для бумаги. С принцессой. Это было так мило и неожиданно. © Подслушано / Ideer
  • Рассказала маме, что хочу татуировку, поделилась идеей эскиза. Она вроде и не раскритиковала эту идею, но и не поддержала — вообще не сказала ничего. А через две недели на свое двадцатипятилетие я получила от родителей подарок — сертификат на тату именно в тот салон, в который я хотела бы пойти, а это мама уже выяснила у моего мужа. А еще она предложила набить две тату: одну сделать, как хотела, а второй перекрыть шрам от старой операции. И сумма сертификата к этому как раз располагает. Иногда мне кажется, что я живу в параллельной реальности. Но мне определенно не на что жаловаться © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было 10, я сказал дедушке, что хочу в подарок кирпич. Объяснил, что если кину его в наш телевизор, то нам придется купить новый. Наступает мой день рождения, и передо мной очень, очень красиво упакованный подарок с кирпичом внутри. Я поднял глаза на дедушку, а он едва сдерживает смех. Черт, как же я по нему скучаю. © Trovernic / Reddit
  • Самый лучший подарок, который я когда-либо получал — толстовка с большой сумкой, как у кенгуру. Ношу там моих морских свинок, змею, собаку и телефон. © Averymoistcrayon / Reddit
  • Когда мне исполнилось 16, мой первый парень вышил мне брюки. Он использовал цветные нитки, чтобы вышить свечу, сердце, солнце и многое другое. В итоге получилось очень круто. Когда вывернула джинсы наизнанку, там были любовные записки по всей внутренней части. Вот тут я растаяла. © bkind2ppl / Reddit
  • Кому-то для счастья не хватает семьи, кому-то любимого дела. А мне не хватало кактуса, но не до того было. Как-то обмолвилась при подруге о своей мечте, и она радостно объявила, что через неделю притащит мне заветное нечто. И притащила. Если я говорила и мечтала о небольшом и кругленьком чуде, то подруга притащила огромного монстра, который теперь выше меня, а мой рост 166 сантиметров, очень капризен и стоит мне его передвинуть — тут же начинает увядать, что бы ни делала. Домечталась, блин. © Подслушано / Ideer
  • Бабушка постоянно дарит мне золото на праздники. Тысячу раз говорила, что не ношу. Как-то приехала ко мне в гости, говорит: «Покажи, где хранишь мои подарки». Я отнекивалась, но бабушка уже заволновалась. Она-то не знала, что я их продала, добавила денег и подарила ей на день рождения внушительную сумму на новые зубы. Еще раз спрашивает: «Где мои подарки?» Я говорю: «У тебя во рту, бабуль!» Ох, и крику было! И что я неблагодарная, и что она мне все, а я так с ней поступила. Ну я же не выкинула, не променяла непонятно на что, а вернула ей. Сейчас она перестала обижаться открыто, но при каждой встрече упрекает все равно. © Подслушано / Ideer
  • Я фрилансер, живу с родителями. Недавно у меня был день рождения, и родители решили подарить подарок, упакованный «по-модному» — в газету. Только вот газета оказалась с объявлениями о работе. Теперь думаю: намеки это или случайность? © Подслушано / Ideer
  • Папа у меня всегда отличался практичностью в подарках. На все праздники маме стабильно дарил то сковородку, то утюг, то пылесос. Говорил, мол, «в хозяйстве пригодится». Самым «романтичным» был случай, когда он подарил ей новый спиннинг. Аргументировал тем, что вместе ездят на рыбалку, а рыбу он ей ловит, значит, подарок как бы и для нее. Мама тогда только вздохнула. А вот на папин недавний день рождения мама разошлась. Подарила себе пальтишко! И сказала при этом «Ну мы ведь вместе гуляем, тебе же приятно будет смотреть, как я красиво выгляжу?» Папа хмыкнул, но промолчал. Баланс восстановлен! © Мамдаринка / VK
  • С 16 лет я пишу стихи, но в печать они никогда не выходили. Месяц назад познакомилась с парнем, с которым у нас начали налаживаться взаимоотношения. Он художник. Когда я рассказала ему, что пишу, он очень заинтересовался и попросил дать ему почитать или задекламировать вслух. Я не такая смелая, чтобы читать свои стихи, поэтому просто дала ему блокнот на один вечер. Стас признался, что стихи пришлись ему по душе, а через неделю он сделал мне самый милый подарок: иллюстрированный самиздат моих стихов! Он, когда я давала блокнот ему, переписал себе все стихи и проиллюстрировал их. Такого для меня еще никто не делал! © Мамдаринка / VK
  • У нас с мужем день рождения с разницей в один день. Я давно решила, что в этом году сделаю ему настоящий сюрприз и подарю деньги на новый компьютер. Долго копила, откладывала каждую свободную копейку, в итоге собрала нужную сумму и спрятала деньги в старый диван, который уже несколько месяцев планировала выбросить. Ну а что, он все равно скоро отправится на свалку, никто туда не полезет, надежное укрытие! И вот прихожу я домой с работы, захожу в гостиную и замираю. Вместо нашего потрепанного временем дивана стоит новенький, красивый, огромный, а на нем гордо сидит мой муж, сияя, как начищенный самовар. У меня аж в глазах потемнело. «Это что такое?» — сдавленным голосом спрашиваю. А он с довольным лицом: «Ты же давно хотела новый диван! Так вот, нашел в старом диване 50 тысяч, подумал — судьба, и купил! Это тебе подарок на день рождения, дорогая!» В этот момент я осознала, что где-то в этой жизни я явно совершила ошибку. © Мамдаринка / VK
  • Купила себе новую книжечку о японском искусстве. Иду счастливая, думаю: зайду к другу на работу. Прихожу, с улыбкой кладу книгу на стол со словами «Смотри, что я купила». Друг расплывается в улыбке: «Откуда ты знала? Я так давно ее хотел! Спасибо за подарок!» Всегда приятно делать подарки. Даже если изначально хотела сделать себе. © Подслушано / Ideer
  • У сестры выпал очередной молочный зуб. Перед сном она спросила у меня, давала ли мне в детстве зубная фея монетку за зуб. Сказал, что ничего она мне не давала. Тогда она с сожалением сказала, что у меня было грустное детство. Посмеялся и забыл. Ночью родители положили ей под подушку монетку вместо зуба, мол, зубная фея приходила. А утром я обнаружил на столе такую же монетку и листок, на котором почерком сестры написано, что это подарок мне. От зубной феи. © Подслушано / Ideer
  • Мой парень никогда не дарит мне цветов и шоколадок. Недавно пришел с горящими глазами и говорит: «Я принес тебе очень крутой подарок. Тебе понравится». Думаю, ну наконец-то, дождалась. А он достает из портфеля огромный кусок мяса и торжественно вручает. © Подслушано / Ideer

Ну что, какой из этих подарков впечатлил вас больше всего? А может, и вам дарили что-то настолько необычное, что вы до сих пор это вспоминаете? Делитесь своими историями и впечатлениями в комментариях!

А вот еще наши статьи о подарках:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее