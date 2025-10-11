19 таких невероятных совпадений, что в них не поверишь, пока не узнаешь финал

Иногда жизнь подкидывает такие совпадения, что кажется — их точно придумал сценарист с опытом. Не верите? Тогда скорее читайте эту статью.
Однажды на какой-то вечеринке моя подруга познакомилась с девочкой, которая попалась ей на глаза, потому что у них были одинаковые вещи: телефоны, одинаковые сумочки, такие же браслеты на руках. Она это тоже заметила, поэтому они поболтали, посмеялись над этим удивительным совпадением. А еще она сказала, что все эти вещи ей подарил ее парень, та же история и у подруги. Они еще раз посмеялись, в шутку показали друг другу своих парней, а ими оказался один и тот же чувак. С первой он встречался три года, со второй год, а насчет подарков не парился и брал сразу по два набора... © Карамель / VK Когда была беременна, то мы часто с мужем ходили к моей сестре в гости. У нее тогда был маленький сын, который обожал со мной играть, особенно в футбол. Даже на восьмом месяце я приходила и пинала с ним мячик, потому что знала, как сильно он любит меня. У меня родилась дочь, уже в 4 года мы с мужем заметили то, как ей нравится мяч. Причем она не руками с ним играет, а ногой пинает, как-то сама начала это делать, на подсознательном уровне. Сейчас думаем отдать ее на футбол, ибо она его невероятно сильно обожает! Совпадение ли? Понятия не имею, но я рада, что она в таком раннем возрасте уже нашла то, от чего кайфует. © Палата № 6 / VK «Мне пришлось остановиться, отойти на несколько шагов назад, сунуть руку в карман и сделать фотографию» Когда мне было 14, я побывала в крутом парке аттракционов, который находился в другой стране. Стоя в очереди на аттракцион «Как же тесен мир!» (что, кстати, можно назвать двойным совпадением), столкнулась с одноклассником. Мы не были друзьями, и никто из нас не знал, что кто-то туда поедет. © SmittenKitten0303 / Reddit В универе у меня была компашка, которая постоянно шлялась по кастингам, надеясь засветиться в рекламе или фильмах. Я ходил с ними чисто за компанию, пока однажды меня не заметил режиссёр. Сказал, что у меня крутые длинные волосы, и предложил сняться в рекламе шампуня. Быстро отсняли, заплатили нормально — я рад. Но через полгода смотрю в зеркало — а у меня залысины появились, лысеть начал. Ладно, подумал, совпадение. Потом снялся в рекламе таблеток для похудения, а через полгода почему-то набрал 20 кило и отрастил приличный пузан. Решил поставить точку в своей карьере — а то кто его знает, чем бы это закончилось. © Палата № 6 / VK «Этот камень, который я нашел в коробке, идеально подходит по цвету к моей рубашке. Даже соотношение цветов похожее»
рубашка - судя по фрагменту - выглядит, мягко говоря, непрезентабельно.
На прошлой неделе я пошел в спортзал и совершенно случайно забыл пояс с утяжелителями. Вернулся домой и обнаружил, что дочь забыла кроссовки. Позже выяснилось, что жена забыла бутылку с водой. И, наконец, сын забыл учебник для занятий. Все это — в один и тот же день! Никто из нас раньше не забывал эти вещи. Это был какой-то общий глюк. © F3Grunge / Reddit Подруга 5 лет была замужем за одним парнем, носила его фамилию. Потом что-то там стряслось, рассорилась со всей его родней, и они расстались. Я в душу не лезла с расспросами. Не успела она официально развестись, как позвонила мне с восторгом: «Я такое расскажу, ты сейчас упадешь». Влюбилась в парня с фамилией, как у бывшего мужа. Развелась, не меняла документы, вышла через год за нового и ходит с той же фамилией. © Палата ** / VK «Я чуть не плачу. Купила на той неделе серьги в секонде, а сегодня ко мне подошла женщина и сообщила, что такие же подарил ей муж 20 лет назад»
Старушка, видимо, уже слепая и на неё можно напялить всё что угодно.
5-й класс, задали назвать пословицы. Я — отличница, выкрикнула: «Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей!» Учительница погрустнела, а класс залился смехом. Жутко стыдно. После урока обронила линейку, нагнулась, а там 100 рублей. Все бы ничего, только вот потом больших компаний друзей у меня с той поры не водилось, а если и появлялись, то все равно быстро распадались и прекращали общение со мной... © Карамель / VK Сделали с мужем прикола ради ДНК-тест, типа узнать, кто у нас в предках был, вдруг там викинги или князья какие. Прошло пару недель, приходит результат, и там такая функция, показать совпадения с другими людьми. Смотрим, а у нас есть общий родственник. Я сначала подумала, что баг, но потом начали копать глубже, там фамилии, ветки, прабабки, и все такое. И выходит, что у нас с ним общий прадед. Не родной, конечно, но все равно по факту он мне троюродный брат. Мы сели с ним, смотрим друг на друга, молчим. Неловко, конечно, но мы уже ипотеку оформили и кота завели, поздно пить боржоми. © Карамель / VK «Пришел забирать машину после длительной парковки»
Аутосомный тест: ищет совпадения в ДНК, которые вы получили от всех своих предков, и может проследить родство на несколько поколений назад, вплоть до примерно 8 поколений.
Викинги точно пролетают. И князей-королей на столько народу, сколько мечтает с ними породниться, не напастись. В студенчестве нравилась одногруппница. Как-то перед парами она подошла и протянула бутылку со словами: «Откроешь?» А я, не раздумывая: «Да без проблем!» — и начинаю расстегивать ремень. Надо было видеть ее глаза, когда я взял и уверенно так выпалил: «Давай бутылку». Она в ступоре смотрит то на меня, то на ремень. И только тут до меня доходит, как это все выглядит со стороны! Начинаю мямлить, что в ремне просто открывалка встроена, вот и все. Бабушка Валя как-то проводила деда на работу, закрыла за ним дверь — и тут звонок на домашний телефон. Отвечает, а там мужской голос: «Валюш, твой свалил?» Она, не задумываясь: «Да». Он: «Выезжаю, жди!» — и отбой. Стоит с трубкой и думает, как не повезло какой-то другой Валюше. © umka2707 / X «Это упало буквально с неба и ударило меня по голове именно в тот момент, когда я выносил мусор»
Подарок от сороки-воровки.
Самое смешное, что я коллекционирую их! Я проверил, и у меня нет монетки именно
этого года в коллекции. Приснился мне отчим, умерший два года назад. Носится по дому, раскидывает вещи и ворчит, почему я до сих пор не купила домой гвозди с молотком, требует, чтобы я завтра же их купила. На следующий день произошло землетрясение, которое сломало забор, и все вещи вывалились из шкафов, ровно те же самые, что разбрасывал отчим. Совпадение ли это было, интересно... © Подслушано / Ideer Не зря говорят: «От судьбы не уйдешь». Работаю в МЧС, вызов, типичный случай — люди застряли в лифте. Приехали, уже на лестнице слышны громкие ругательства, возмущения девушки, что мы так долго. Пока открывали, она все грозилась оторвать всем уши, если не попадет в скором времени в туалет. Когда открыли, первое, что она сделала — сбила меня с ног и умчалась вдаль в поисках туалета, видимо. Прошло два дня, мне в зад въехала машина на светофоре. Не успел я выйти из машины, как услышал знакомый голос. © Подслушано / Ideer «У меня и моего котенка одинаковая центральная гетерохромия» Однажды я случайно взяла ту же книгу в кафе, что и незнакомец, сидящий напротив. Мы оба открыли ее на одной и той же странице... и рассмеялись, когда поняли, что это наша любимая фраза еще со школы. Как-то так получилось, что спустя 10 лет судьба решила, что нам точно стоит посмеяться вместе над плохой поэзией. © mildraii / Reddit