18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно
Иногда судьба устраивает такие знакомства, что без смеха и не расскажешь. Неловкие моменты, забавные совпадения и неожиданные повороты превращают обычные встречи в анекдоты. В этой подборке — истории о знакомствах, которые невозможно читать без улыбки.
- Я участвовал в телешоу знакомств, где 30 девушек стоят за пультами с лампочками и на разных этапах могут выключить свет, если парень им не нравится. К сожалению, я оказался слишком шутливым и дерзким, так что все лампочки погасли — полный «блэкаут», как они это называют. Через пару дней после выхода передачи мне пришло сообщение в социальной сети от девушки, которая увидела меня по ТВ и я ей понравился. Мы сразу нашли общий язык — и с тех пор вместе. Шесть лет прошло, а ее лампочка для меня до сих пор горит. © _zont_ / Reddit
- Я очень переживала перед знакомством парня с родителями. Особенно меня волновало, найдут ли они общие темы для разговоров с папой, потому что мой парень ни рыбалкой, ни футболом, ни постоянным ремонтом не интересуется. Сначала все шло так себе, но стоило начать тему о детстве, как парень рассказал о своей коллекции йо-йо, которую собирал несколько лет, и все пошло как по маслу. Выяснилось, что у любимого есть редкостный йо-йо, и папа чуть ли не умолял продать это ему. Я знала, что эта коллекция очень важна для парня и сомневалась, что он захочет отдавать такую вещь, но он не растерялся и ответил: «Я бы с радостью подарил вам это йо-йо, но я давно мечтаю в будущем передать их своим детям, это очень важно». Тут пару секунд молчания, и я слышу папино «Уважаю. Даю благословение. А йо-йо у внуков отожму». Аж на душе полегчало. © Карамель / VK
- Познакомилась недавно с женщиной. Решила пригласить ее с сыном на первый день рождения моей дочери. Заходит она к нам и вдруг замирает: глаза как блюдца, рот открыт. И внезапно трое моих гостей встают и зовут ее по имени.
Выяснилось, что мир тесен. Мой муж — доктор в частной клинике, а эта дама туда частенько с сыном за помощью обращалась. Еще оказалось, что она и сестра моего мужа в одну школу ходили. Вот так в один момент она поняла, что оказалась в центре семьи, о которой даже не подозревала. Самое удивительное в этой истории — мы живем в городе, где население аж полмиллиона человек. И вот такое совпадение. © СИТУАЦИЯ / VK
- Переехала в большой город учиться в университете. В один из первых дней я сидела на диване в общежитии, невольно подслушивая, о чем говорят мама со взрослой дочкой, сидящие рядом. И вдруг слышу: «НУ ВОНЮЧЕЧКА!» Я так удивилась, что от неожиданности выдала: «ВОНЮЧЕЧКА?!» У подруги фэйспалм, а ее мама начала смеяться, и мы разговорились. Оказалось, мама сказала: «Манюнечка». © Подслушано / Ideer
- Мы с моим парнем познакомились на вечеринке, на которую оба попали буквально по ооочень счастливой случайности. Мы оказались в надувном батуте (не спрашивайте, зачем он был у нашего друга — ему тогда просто исполнилось 18), и он кинул мяч мне прямо в лицо. Так у нас и завязался разговор. Странно об этом думать — если бы я тогда выбрала другие планы на вечер, я бы не встретила человека, который теперь так важен для меня каждый день. © whereisbreakfast / Reddit
- У меня всегда были большие мечты, но когда я об этом рассказывала, все говорили: «Повзрослей». Я хотела работать в киноиндустрии и делала все для этого. Училась на третьем курсе актерского и за это время я встретила много людей и завела новые знакомства. Однажды к нам пожаловал известный режиссер. Как и всем студентам курса, мне было интересно с ним пообщаться. Очередь дошла до меня, и студентов почти не осталось, со мной был мой блокнот и я решила: была не была...показала свои идеи с исполнением. Он сказал, что выбирает актрису для нового фильма и, кажется, нашел. Получилось! © Карамель / VK
- Утром по пути на работу встречал иногда красивую девушку. На вид очень молода, лет 20-22, но всегда одета в классическом стиле. Думал, как познакомиться, смущала разница в возрасте (мне 35, еще хорош собой, холост). Тут увидел у нее часы со стрелками, на которых, к тому же, были римские цифры! Не удержался, спросил у нее о времени, отвечает: «Без пятнадцати восемь!» Привет зумерам — да, некоторые стереотипы о них не обошли меня стороной. Далее разговор как-то сам завязался, и теперь у меня лучшая и самая красивая девушка, которой, как оказалось, 30 лет! © Подслушано / Ideer
- Когда я впервые увидела своего нынешнего мужа, я... немного разочаровалась. Не из-за него — а потому, что в тот момент вдруг осознала: все мои планы уехать за границу работать, все экзамены, визы, траты — все это оказалось напрасным. Я просто поняла, кто он для меня. Это был он. Мой навсегда. Я бы не назвала это любовью с первого взгляда (слишком банально), я просто знала. На тот момент он был в отношениях, и мне оставалось только терпеливо ждать. Я никому — даже ему — не рассказывала о своих настоящих чувствах. Но я была настолько уверена, что не волновалась ни секунды. Через два месяца у нас было первое свидание. Теперь мы счастливы в браке и у нас двое малышей. © docsleepy / Reddit
- Была я менеджером в одной немаленькой конторе. Приходит к нам новенький, мужик такой, сразу как-то не срослось у него с одной из наших дам. Началось все как в детском саду: скандалы, обиды, даже до жалоб дело дошло. Видно было невооруженным глазом, что терпеть друг друга они не могут. Мы, конечно, пытались их помирить, но ничего не выходило, и в итоге все решили просто закрыть на это глаза и делать вид, что ничего не происходит. Тут недавно встречаю одну знакомую, что работала со мной, и решила поинтересоваться новостями с бывшего места работы. Заходит речь про нашу знаменитую парочку, и я, конечно, готовилась услышать очередную серию скандалов. А она мне говорит: представляешь, уже три года как женаты и девочку растят. © СИТУАЦИЯ / VK
- Как-то в час пик в метро, пока я стоял на платформе, в меня вцепилась руками до ссадин странная девушка с бормотанием: «Держите меня, я боюсь поездов». «Отпусти меня!» — кричу я ей. Всю дорогу переругивались. Когда встретились на следующий день там же, готовы были глотки друг другу перегрызть. Женаты три года. Когда знакомые спрашивают, какова наша романтичная история знакомства, переглядываемся и говорим, что познакомились на катке под новый год и влюбились с первого взгляда. © Подслушано / Ideer
- Парень покорил меня тем, что писал мне стихи. Это так романтично, кто еще такое делает в 21 веке? А тут такие строки... Я каждый раз сдерживалась, чтобы не расплакаться от умиления. Наконец-то настал момент знакомства с родителями парня. Вроде все проходило хорошо, мы мило общались. Как вдруг мама Саши спрашивает: «А вот чем он тебя покорил?» — «Стихами, конечно, там же такой слог!» — И начинаю декламировать любимое стихотворение. Вижу, как Саша меняется в лице, а родители увлеченно слушают, сдерживая смех. Прочитала 4 строчки и замолчала, думала, может, что-то не то делаю. Оказалось, что эти стихи писал папа Саши его маме, когда сам за ней ухаживал! А мой ненаглядный нашел папину тетрадку и сделал ctrl+c и ctrl+v. На парня немного обиделась, зато с родителями нашла общий язык. Язык поэзии. © Карамель / VK
- У меня на безымянном пальце есть татуировка, которая издалека напоминает колечко. Работаю официанткой, а потому я уже привыкла, что у меня постоянно спрашивают об этом, а я каждый раз выдумываю новый ответ. То татуировка закрывает шрам от укуса собаки, то это оберег, а одному особо интересовавшемуся мужчине я сказала, что у нас с парнем не было денег на настоящее кольцо, поэтому мы набили дешевые татуировки. Он посочувствовал нам и в конце оставил мне чаевых, которых хватило бы на нормальное кольцо, но я предпочла потратить деньги на что-нибудь более адекватное. © Карамель / VK
- Мне нравится история знакомства моих родителей, потому что в ней вся суть моей мамы и моего папы. Она прогуливала первую пару, потому что ей не нравился голос преподавателя по политологии, бродила по городу, ела мороженое и в центре увидела молодого парня, который держал в руках огромный букет ее любимых цветов — пионов. Было видно, что он кого-то ждет, но мама подошла, улыбнулась и спросила: «А это для меня?». Конечно, это было не для нее, но папа не растерялся и отдал ей букет со словами: «Наконец-то! Я ждал вас двадцать один год...». © Карамель / VK
- Сейчас учусь на четвертом курсе универа, живу в общежитии и практически ни с кем тут не общаюсь. Когда я только заехала, я познакомилась с одной девочкой, которая жила этажом выше. Она однажды зашла ко мне и вежливо спросила: «Можно я помою твою посуду?» У нее был такой жалостливый взгляд, а у меня в раковине такое количество посуды, что я просто не смогла ей отказать. С тех пор она заходила ко мне чуть ли не каждый день, мы разговаривали, а она мыла мою посуду и говорила, что не видит жизни без этого занятия. Она уже давно съехала, вроде как вышла замуж и переехала в другой город, но, боже, мне иногда так ее не хватает. © Не все поймут / VK
- Это одна из немногих историй, которые я знаю. Моей бабушке исполнялось 14, и, как у большинства 14-летних девочек, почти все ее друзья были девочки. Они устроили ей сюрприз-вечеринку и привели своих парней, но, чтобы на празднике было поровну мальчиков и девочек, попросили ребят позвать с собой друзей. Один из этих друзей оказался моим дедушкой. Это было в 1952 году. Они поженились в 1958-м — и до сих пор безумно влюблены друг в друга. © lbr218 / Reddit
- В этом году произошло мое самое оригинальное знакомство. Я художница, шла в универ с огромным тубусом. Стою у кофейни, пью кофе перед универом. Ко мне подходит милый парень и говорит: «Девушка, а что это у вас за спиной? Такой огромный термос? Если вы так любите кофе, то давайте я приглашу вас на прогулку и угощу!» Гуляем вместе уже больше месяца, а вчера начали встречаться. © Карамель / VK
- Одна девушка, с которой я когда-то работала, познакомилась со своим парнем на Олимпиаде. Они стояли в очереди, и он жутко раздражал ее. Очередь была такая длинная, что они в итоге разговорились и вот — до сих пор вместе. © sqrip / Reddit
- Парень на каждом свидании рассказывал мне про звезды. Вспомнит про какое-нибудь созвездие и чешет языком весь вечер. На пятом свидании я не выдержала, предложила поговорить о чем-то другом. Такого испуганного лица никогда больше не видела: «А я только это выучил, девушкам же нравится, романтика, все дела». Так ему понравилась, что он ради меня к каждому свиданию статьи из большой энциклопедии учил. Столько лет прошло, а он эти статьи до сих пор помнит, и пусть не дословно, но иногда вечерком мне пересказывает. Как вы уже поняли, этот парнишка стал моим мужем. © Не все поймут / VK
