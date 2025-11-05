18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно

Раньше у меня была любимая подруга, сейчас пути разошлись, но познакомились тоже странно) я поступала учиться со слаженной компашкой и думала "нам чужаков не надо, хоть бы больше никто не добавился". И тут оказывается, что с нами поступила ещё одна девушка. Помню, я её увидела и мысленно начала ругаться. Мол, ну чего ты пришла, нам так хорошо было без новых лиц. А потом ещё староста группы такая: позвони новенькой, скажи что-то насчёт орг. вопросов. И я через не могу звоню... А потом мы подружились с ней больше всех с этого курса 🌹