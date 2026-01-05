19 человек рассказали, как прошли их корпоративы, а мы похихикали

Отмечали день рождения подруги в крутом ресторане. Она заранее заказала еду, закуски , горячее, мы все голодные после работы приехали, а на столе только небольшие салатики, порции ни о чем, их сразу же расхватали, понятное дело. Горячего нет и нет, а народу полный зал забит, такими же большими компаниями. Вызываем официанта, с вопросом, где горячее, невнятно отвечает, вызываем администратора, та щас-щас и ничего не говорят толком, главное. В общем, такая ситуация по всему залу. То ли сломалось какое-то оборудование у них, они сказали, что вроде поваров не хватает, тогда зачем забивать зал под завязку? Мурыжили нас ещё два часа и принесли в итоге горячее, за это время не предложили нам никакую другую закуску или какие-то комплименты от заведения, люди на голодный желудок в момент напились и горячее уже толком никто и не ел. Если были какие-то неполадки с кухней, можно было просто предложить покинуть заведение, рассчитавшись по факту, но вот этими щас-щас только затянули время и мы уже не успели в другое место. Оплату, разумеется, потребовали в полном объеме.