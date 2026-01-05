Парень прыгнувший в реку, какой-то неадекват. Никакая ссора того не стоит, а раз "послал всех", видимо, эти люди пытались его успокоить. Он бы ещё с моста сиганул. 🤦♀️
19 человек рассказали, как прошли их корпоративы, а мы похихикали
Если вы думаете, что знаете всех своих коллег, как облупленных, вам стоит увидеть их на корпоративе. Именно там раскрываются скрытые таланты и зарождаются неожиданные союзы. Результат бывает непредсказуем: от всеобщего умиления до ситуаций, которые потом и хочется вычеркнуть из памяти, но коллеги о них обязательно припомнят.
- Мой поехал на рыбалку с филиалом, примерно 100 мужиков. Привез два ящика огурцов и ящик чипсов и сухариков. На следующий год опять поехал, там уже не так интересно: охапка зеленого лука и три пакета соли. Что они там делают — не знаю. Но интересно, что привезет в этом году. © ira_bashlykova
- Однажды мы коллективом всю ночь плавали на кораблике по рекам и каналам. И под утро одни коллеги-молодожены разругались в пух и прах. Парень послал всех и нырнул в реку, в рассвет, и в развод. © lo_ogika
- Первый раз пошла на корпоратив. Отсидела до самого конца, чтобы забрать с собой вкусные блинчики! В итоге в метро поскользнулась и все набранные закуски рассыпались, обидно. © buzdalchik
- Был новогодний корпоратив. Приехал шеф из столицы со своей девушкой. И прям на корпоративе влюбился в нашу сотрудницу. С ней же и остался впоследствии. Причем не стал морочить голову ни одной, ни другой. С первой сразу расстался, с другой живут до сих пор, уже двое детей. Прошло 13 лет. © ena_rass
- Муж прислал фото с корпоратива. Увидела на столе пирог с мясом, и так мне его захотелось! Попросила привезти. Муж сказал, что может и купить в кулинарии. А я уперлась — хочу этот! Так он его в салфеточку завернул и мне в кармане притащил. © mary.oh.helly
Раньше со всяких мероприятий и съездов бутерброды с икрой или с красной рыбой в салфеточке домой приносили, но тогда икру и рыбу было не купить в магазинах. Но сейчас требовать именно этот пирог с корпоратива, когда точно такой же можно купить в кулинарии - очень странно, мягко говоря!
- Проходил летом корпоратив у сети аптек. 90% персонала — женщины. Подготовились заранее, наготовили гору еды. Только по стечению обстоятельств ночью холодильник отключился, и салаты майонезные подкисли. На турбазе было всего 2 туалета. И 120 женщин! Хорошо еще, что медики... © Melo***** / Pikabu
- Контора заказала корпоратив в ресторане. Заказан столик, утвержден список блюд, все уже оплачено. Человек 5 пришло ко времени. Стол пустой. Подходим к официанту. На вопрос «можно ли накрывать» отвечаем утвердительно.
В результате стол перестал быть пустым только через 2 часа. Все это время мы то вызывали официантов, то общались с администратором. Ответ один: «Много клиентов, повара не успевают». Это при том, что у нас был предзаказ, а на стол заранее даже напитки не поставили. © q000p / Pikabu
Отмечали день рождения подруги в крутом ресторане. Она заранее заказала еду, закуски , горячее, мы все голодные после работы приехали, а на столе только небольшие салатики, порции ни о чем, их сразу же расхватали, понятное дело. Горячего нет и нет, а народу полный зал забит, такими же большими компаниями. Вызываем официанта, с вопросом, где горячее, невнятно отвечает, вызываем администратора, та щас-щас и ничего не говорят толком, главное. В общем, такая ситуация по всему залу. То ли сломалось какое-то оборудование у них, они сказали, что вроде поваров не хватает, тогда зачем забивать зал под завязку? Мурыжили нас ещё два часа и принесли в итоге горячее, за это время не предложили нам никакую другую закуску или какие-то комплименты от заведения, люди на голодный желудок в момент напились и горячее уже толком никто и не ел. Если были какие-то неполадки с кухней, можно было просто предложить покинуть заведение, рассчитавшись по факту, но вот этими щас-щас только затянули время и мы уже не успели в другое место. Оплату, разумеется, потребовали в полном объеме.
- Согласовал деньги на корпоратив для отдела. В отделе 4 человека, я руководитель. Предложил всем выбрать кафе, боулинг или любой иной формат, по желанию. Все сказали: мы не хотим корпоратив, мы хотим деньги на руки. Ссориться в преддверии праздника не хочу, выдал деньги. Как хотите, что называется.
Но поставил одно условие — 28 декабря работаем полный офисный день, до 18:00. А если бы был корпоратив, то с работы ушли бы в 12:00. Всем это озвучил. Ну и что, теперь в итоге я плохой руководитель? © mr.Beliash / Pikabu
- Компания в январе подбила бюджет. Оказалось, что остались лишние деньги. И решили устроить нам новогодний корпоратив 29 января. Не просто корпоратив, а именно новогодний, с елкой, «лебедями», ведущим и так далее. Это было забавно. Уже месяц нового года прошел, все забыли давно уже про праздники, а мы идем праздновать Новый Год! Но лучше поздно, чем никогда. Славно тогда погуляли. © KotikOsik / Pikabu
- Новогодний корпоратив очень богатой местной конторы. В конце вечера, когда уже после завершающего чаепития все почти разошлись, женщина в бриллиантах и дорогом наряде ходила от стола к столу и в свою очень дорогую сумочку высыпала сахар из всех сахарниц. Прямо самосвалом, поверх всего внутри содержимого. Выглядела при этом то ли как директор подразделения, то ли вообще собственник. © OFF.NIK / Pikabu
- Коллега рассказывал историю. На его прошлой работе директор огласил новогодний корпоратив — подарок коллективу. Сотрудники скинулись по оговоренной сумме, довольно солидной. Директор же пообещал скомпенсировать это всем после праздников: «Мне выплатят, и я вам верну».
Заказали еды в ресторане, отметили. Еды и напитков еще осталось много. Упаковали все по коробочкам и в холодильник. Решили на следующий день доесть и допить. На следующий день директор с утра объявил всем выходной. А дальше уже и Новый Год. Одна сотрудница договорилась со всеми, что пойдет и заберет еду к себе на дачу, а остальные к ней подтянутся, отметить праздник уже без начальства. Приехала на работу, а директор со своими друзьями доедают и допивают все.
Ну ладно. Кто первый встал, того и тапки. После нового года директор выдает зарплату и обещанную еще в ноябре за переработки премию. Премия чуть больше потраченной каждым суммы на корпоратив. А компенсации корпоратива нет. Ему вопрос: «А где деньги?» А он: «Так вот премия, туда все вошло». Сотрудники: «Так получается, мы свою премию на корпоратив потратили? И друзей твоих покормили. А где ж тогда обещанный подарок от фирмы?» Директор: «Ой, все». © Lonelynesss / Pikabu
Женщина с сахарницей просто напилась, бедолага. У нас когда остаётся еда на корпоративах, я раздаю обычно всегда всем присутствующим. Говорю одной даме, выложи себе мясо из тарелки ресторанной в одноразовый контейнер, смотрю, а она прям с тарелкой в пакет к себе кладет. Я говорю, ты чего делаешь, за тарелку же сейчас заплатить попросят, а она только хихикает, тепленькая уже. А муж ее дико краснея, тоже начал хихикать, дескать, это у нас вечно так, мы то кружки пивные забираем, то тарелки, то ещё что. Ему стало очень неудобно за свою жену, тарелку я отобрала, конечно.
- Один сотрудник на корпоративе решил, что неплохо было бы подойти к начальнице и сказать ей, что она недалекая и не понимает, что делает. Она только посмеялась, но бедный парень потом неделю не выходил на работу. Один из айтишников прифотошопил его фотографию к плакату «потерялся мальчик», распечатал кучу таких постеров и развесил их по всему офису. Это было потрясающе. В итоге он вернулся и извинился, продержался еще немного, но в итоге ушел. © fragmonk3y / Reddit
- На корпоратив нам заказали конференц-зал отеля. Когда мы приехали на праздник, там уже проходила чья-то вечеринка. Потому что в отеле решили перестраховаться: вдруг одна компания не появится. Итак, 300 человек пытаются разделить пространство, рассчитанное максимум на 200. Недостаточно стульев и столов. Начали приносить еду — блюда, подогретые в микроволновке, обжигающе горячие снаружи и замороженные внутри. Пришлось заказывать пиццу. В следующем году компания забронировала то же место. После всего, что было, нам сделали огромную скидку и пообещали, что в этот раз будет лучше. Лучше не было. © Shas_Erra / Reddit
В последнем случае сотрудники ещё и сами платили за этот недокорпоратив.
- Стоим с шефом на балконе, дышим воздухом. Вдруг к ресторану подъезжает машина, пытается припарковаться, задевает тачку шефа и уезжает. Я в ужасе ору, что надо бежать вниз, еще догоним, а шеф выдает: «Не надо, это моя жена приехала посмотреть, реально ли я на корпоративе, или нет. Ревнует».
- Как-то на корпоративе стали целоваться с новой девушкой-коллегой. Я этому особого значения не придал, подумаешь, развлекались. Но на следующий день подлетает ко мне коллега и говорит: «А ты знал, что Катя всем говорит, что ты ее замуж позвал?»
- Пригласили к нам на корпоратив певицу — известная, народная. Сейчас про нее из каждого утюга. Денег запросила неприлично. И вот выходит она, начинает петь... И к концу второй песни в зале осталось от силы человек десять. А все потому, что пела она под «фанеру». До нее всего-то была метра три, такое скрыть невозможно. Народ скандалить не стал, но проголосовал ногами. Певица, оскорбленная в лучших чувствах, после третьей песни тоже сказала «до свидания», еще и обругала нас напоследок. © MightyGriha / Pikabu
- У знакомой корпоративы всегда проходили очень бурно, с плясками в ресторане. Наутро директор делал видео-нарезку из самых смешных моментов. В этом году все приготовились к тому же сценарию, а директор взял и привез всех на концерт симфонического оркестра. На следующий день были только видео с кислыми минами. © Мама Дорогая / ADME
- Подсели в такси две дамочки после корпоратива. Доехали не без приключений. Одну выгрузили домой. Чуть отъехали. И тут у меня глаза на лоб полезли. Вторая вдруг строго просит ее высадить на углу, хватает телефон, звонит кому-то и говорит: «Твоя благоверная дома. Заберешь меня, я в кафешке на углу». И мужик радостный в трубке: «Сейчас, конечно». © tigerig / Pikabu
- У нас в офисе был обмен подарками. Коллега выбрал коробку, открыл, а там оказалась туалетная бумага. Поэтому весь вечер он бесился, ругался и в конце концов выдал: «Да кто этот жмот?» И тут девушка из соседнего отдела смущенно выдает: «А ты пробовал перевернуть?» И, действительно, он перевернул туалетную бумагу, и там оказалось два дорогущих билета на баскетбольный матч, приклеенных скотчем. Парень покраснел, тихо извинился и сел. Он ушел примерно через 2 минуты, ни с кем не попрощавшись. © CarsenAF / Pikabu
Про туалетную бумагу. Родственник мужа пригласил нас на свою свадьбу, на которую они с невестой года два копили, чтобы все их друзья смогли прийти на празднование. А друзей у них было много. Да ещё и родственники впридачу. Сняли большое помещение, стол с подарками стоял у стены. Когда мы подошли к этому столу, чтобы полжить свой подарок, увидели великолепное сооружение из десятков рулонов туалетной бумаги. Всё было оформлено под большой трёхярусный торт, а по бокам были прикреплены купюры в виде бантиков. Как говорится, ничего лишнего, всё пригодится. Позже нам сказали, что это подарок от каких-то друзей.