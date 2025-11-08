В 55 лет видно что уже прошла омолаживающие процедуры. Или фото отфильтровано так что ни одной мимической морщинки не видно.
15+ снимков, которые напомнят, что никакой возраст не мешает выглядеть «вау»
Что для вас возраст? Цифра в паспорте, накопленный жизненный опыт, морщинки на лице? А вот для героев нашей статьи это возможность показать, что сколько бы ни было вам лет, вы можете сиять и быть неотразимыми.
«Моя жена в 18 и в 55 лет»
- Она так светится! Я уверена, что вы — отличный муж! © Reasonable_Heat_7096 / Reddit
В 43 года и в 46
Справа - такие кубики! Но зачем-то резинка с Кельвином Кляйном - показать, что носит брендовые трусы?
- Я что-то сомневаюсь, что это один и тот же человек © Whencowsgetsick / Reddit
«Из 36 в 41. Я падала, но снова поднималась»
В источнике, как всегда исповедь авторки "рассталась с отцом своих детей"... Мне интересно почему нельзя похудеть и держать себя в форме находясь в отношениях? Сплошь и рядом на Reddit такие посты. Бесят!!!
«Искусственный интеллект помог мне прийти в форму»
А мне нравится толстячок. Видно что настоящее, живое тело. А не дрищ с кубиками.
«Мне исполнилось 50!»
Если бы в 80 лет выглядела так, то это было бы вау! А в 50 это уже не сенсация. К тому же у женщины нет детей. Она слышала, что дети источник стресса, поэтому не рожает. Её право.
«Мне 48 и я чувствую себя великолепно»
«Мне исполнилось 42»
«Мне 41 и жизнь только начинается»
«Мне 49 и я отлично себя чувствую!»
А что говорят врачи? В смысле врачи. Не пластические хирурги которые селикон в груди вставляли
«Я новичок в клубе 40-летних»
«Мне 48»
Ужасное фото. Вся какая-то кривая получилась. Но видно что симпатичная в жизни.
- Выглядишь максимум на 30! © messylairdontcare / Reddit
«2 недели назад мне исполнилось 40»
"2 недели назад мне исполнилось 40, фото того, как я выглядела в 15 прилагается!"
- Вы хотели сказать, что вам будет 40 через 20 лет? © PlaneFact1163 / Reddit
Образ на Хэллоуин, когда тебе за 40 — Белоснежка
«Мне 49 и я чувствую себя великолепно»
«В следующем месяце мне 45»
«Мне сегодня исполнилось 40»
«Мне 44 и я впервые после развода иду на свадьбу без пары»
Женщин оценить невозможно. Фигуру ещё хоть как-то можно. А лицо что? Можно оценить только их искусство делать макияж.
А вы чувствуете себя на свой возраст? Или вам всегда 18 в душе?
Комментарии
Статья начиналась как было-стало, а закончилась фотками женщин, которые требуют комплиментов, судя по надписям.
Как будто на сайт знакомств зашла, зачем мне видеть здесь все эти фото?
Чувствовать себя внутри и в 18 можно так, как будто тебе 40. Я ещё понимаю про какие то увлечения этих людей рассказали бы. Или они, например, что-то хотели попробовать в 18, ( прыгнуть с парашютом, подняться на Эверест или наоборот спуститься в катакомбы) но в итоге сделали это в 40+. Жизненные истории людей-вот это всегда интересно читать, а не рассматривать отфотошопленные фото.
Конечно, никакой возраст не мешает выгдядеть "вау". Не зря же человечество столько трудилось над косметикой, фотошопом, фильтрами! Ну, а естественность, видимо, скоро в Красную Книгу занесена будет...