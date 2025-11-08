15+ снимков, которые напомнят, что никакой возраст не мешает выглядеть «вау»

Фотоподборки
2 часа назад
Что для вас возраст? Цифра в паспорте, накопленный жизненный опыт, морщинки на лице? А вот для героев нашей статьи это возможность показать, что сколько бы ни было вам лет, вы можете сиять и быть неотразимыми.

«Моя жена в 18 и в 55 лет»

Светлана БМВ
1 день назад

В 55 лет видно что уже прошла омолаживающие процедуры. Или фото отфильтровано так что ни одной мимической морщинки не видно.

В 43 года и в 46

Ольга Курпякова
1 час назад

Справа - такие кубики! Но зачем-то резинка с Кельвином Кляйном - показать, что носит брендовые трусы?

«Из 36 в 41. Я падала, но снова поднималась»

Светлана БМВ
1 день назад

В источнике, как всегда исповедь авторки "рассталась с отцом своих детей"... Мне интересно почему нельзя похудеть и держать себя в форме находясь в отношениях? Сплошь и рядом на Reddit такие посты. Бесят!!!

«Искусственный интеллект помог мне прийти в форму»

«Мне исполнилось 50!»

Светлана БМВ
1 день назад

Если бы в 80 лет выглядела так, то это было бы вау! А в 50 это уже не сенсация. К тому же у женщины нет детей. Она слышала, что дети источник стресса, поэтому не рожает. Её право.

«Мне 48 и я чувствую себя великолепно»

«Мне исполнилось 42»

«Мне 41 и жизнь только начинается»

Toxic waste
1 час назад

Мадам, кажется, фотки-обманки на фоне гор делаются немного иначе 🤔

«Мне 49 и я отлично себя чувствую!»

Toxic waste
57 минут назад

А что говорят врачи? В смысле врачи. Не пластические хирурги которые селикон в груди вставляли

«Я новичок в клубе 40-летних»

«Мне 48»

«2 недели назад мне исполнилось 40»

Toxic waste
53 минуты назад

"2 недели назад мне исполнилось 40, фото того, как я выглядела в 15 прилагается!"

Образ на Хэллоуин, когда тебе за 40 — Белоснежка

«Мне 49 и я чувствую себя великолепно»

«В следующем месяце мне 45»

«Мне сегодня исполнилось 40»

«Мне 44 и я впервые после развода иду на свадьбу без пары»

Влад
1 день назад

Женщин оценить невозможно. Фигуру ещё хоть как-то можно. А лицо что? Можно оценить только их искусство делать макияж.

А вы чувствуете себя на свой возраст? Или вам всегда 18 в душе? А если вы хотите еще подобных примеров, загляните сюда.

Фото на превью Stonetown_Radio / Reddit

Комментарии

Мохнопопая егоза
1 день назад

Статья начиналась как было-стало, а закончилась фотками женщин, которые требуют комплиментов, судя по надписям.

Natallia
22 часа назад

Как будто на сайт знакомств зашла, зачем мне видеть здесь все эти фото?
Чувствовать себя внутри и в 18 можно так, как будто тебе 40. Я ещё понимаю про какие то увлечения этих людей рассказали бы. Или они, например, что-то хотели попробовать в 18, ( прыгнуть с парашютом, подняться на Эверест или наоборот спуститься в катакомбы) но в итоге сделали это в 40+. Жизненные истории людей-вот это всегда интересно читать, а не рассматривать отфотошопленные фото.

Toxic waste
48 минут назад

Конечно, никакой возраст не мешает выгдядеть "вау". Не зря же человечество столько трудилось над косметикой, фотошопом, фильтрами! Ну, а естественность, видимо, скоро в Красную Книгу занесена будет...

