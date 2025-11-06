20 фото родных в молодости, от которых так и веет красотой и ностальгией
Ностальгия
52 минуты назад
Семейные альбомы — это всегда настоящая шкатулка с эмоциями для всех членов семьи. Но иногда снимки наших предков бывают настолько хороши, что сложно удержаться и не похвастаться ими в сети.
«Мой папа в 70-х»
- Ого. У тебя точно есть братья или сестры, о которых ты не знаешь. © Prestigious_Dot3797 / Reddit
«Это я в 90-х. К родителям у меня вопросики...»
«Моя чудесная бабулечка в 1960-х»
«Мамочка в 1952 году знакомится с лосенком»
- Да она у вас диснеевская принцесса! © ulyssesfiuza / Reddit
«Отец собрался на школьный выпускной. 1970 год примерно»
«Все поколения моей семьи славятся хорошим чувством юмора. 1902 год»
«Моя мамуля в день своей свадьбы. 80-ые»
- Ей заплатили за рекламу? © gord_m / Reddit
«Мои бабушка и дедушка в 1961 году»
«Фото из альбома моей прапрабабушки. Где-то 1920-1925 годы»
«Маму нарядили на праздник Хэллоуина. 1972 год, ей тут два с половиной»
Представляете, как было бы забавно, если бы вдруг в нашем языке было слово, похожее и по звучанию, и по значению?
"Gloop"... Прямо заграницей повеяло...
-
-
Ответить
«Вы пакет заметили? Там написано „Не будь балбеской!“»
«Папа с котом Саймоном. 1980-е годы»
«Мой класс в 1979 году. Круче всех был водитель автобуса!»
«Разбирала вещи тети — наткнулась на кучу старых фото. Это мое любимое. Клевая парочка на снимке — мои двоюродные бабушка и дедушка»
«1983 год. Я уволилась с работы, и мне закатили прощальную вечеринку. А начальник убедил меня сняться по-быстрому в фотобудке»
«Купила фотоальбом на барахолке. Там фотки с 20-х годов прошлого века. Не знаю, кто эти люди, но атмосфера чувствуется веселая!»
«Как началась история любви моих бабушки и дедушки»
«Мы с моей прекрасной невестой в день нашей свадьбы в 1974 году»
Вот такие фото на старой пленке нашлись на барахолке
«Свадьба родителей. Регистратор в ЗАГСе сказала, что мама похожа на принцессу, а отец ослепил ее своими волосами»
«Я помог отцу и его сестре-близнецу воссоздать эту фотографию 1954 года к их 75-летию»
А если вы хотите и дальше ехать на поезде ностальгии — держите еще подборку архивных снимков, от которых на сердце потеплеет.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
19 историй из лифта, которые начинались как обычно, а потом пошло-поехало
15 человек, чей день не задался, но зато теперь есть что вспомнить с улыбкой
16 историй с юмором, где финал оказался таким же внезапным, как и конец лета
Истории
1 месяц назад
Моя жена влюбилась в другого. И это было к лучшему
Семья
4 недели назад
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
3 дня назад
16 примеров того, как лихо может изменить внешность хорошо подобранная стрижка
Фотоподборки
1 месяц назад
15+ уморительных переписок в групповых чатах, от которых хочется купить билет на другую планету
Истории
1 месяц назад
16 свадеб, которые стали источником семейных легенд
Народное творчество
1 месяц назад
17 человек, которые решили поручить ведение быта специалистам и вляпались в историю
18 свадебных платьев наших мам, которые и сегодня выглядят обалденно
Мода и стиль
1 месяц назад
16 историй о медиках, которые приоткроют закулисье этой нелегкой профессии
Истории
4 недели назад