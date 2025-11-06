20 фото родных в молодости, от которых так и веет красотой и ностальгией

Семейные альбомы — это всегда настоящая шкатулка с эмоциями для всех членов семьи. Но иногда снимки наших предков бывают настолько хороши, что сложно удержаться и не похвастаться ими в сети.

«Мой папа в 70-х»

Ого. У тебя точно есть братья или сестры, о которых ты не знаешь. © Prestigious_Dot3797 / Reddit

«Это я в 90-х. К родителям у меня вопросики...»

«Моя чудесная бабулечка в 1960-х»

«Мамочка в 1952 году знакомится с лосенком»

Да она у вас диснеевская принцесса! © ulyssesfiuza / Reddit



«Отец собрался на школьный выпускной. 1970 год примерно»

«Все поколения моей семьи славятся хорошим чувством юмора. 1902 год»

«Моя мамуля в день своей свадьбы. 80-ые»

«Мои бабушка и дедушка в 1961 году»

«Фото из альбома моей прапрабабушки. Где-то 1920-1925 годы»

«Маму нарядили на праздник Хэллоуина. 1972 год, ей тут два с половиной»

«Вы пакет заметили? Там написано „Не будь балбеской!“»

«Папа с котом Саймоном. 1980-е годы»

«Мой класс в 1979 году. Круче всех был водитель автобуса!»

«Разбирала вещи тети — наткнулась на кучу старых фото. Это мое любимое. Клевая парочка на снимке — мои двоюродные бабушка и дедушка»

«1983 год. Я уволилась с работы, и мне закатили прощальную вечеринку. А начальник убедил меня сняться по-быстрому в фотобудке»

«Купила фотоальбом на барахолке. Там фотки с 20-х годов прошлого века. Не знаю, кто эти люди, но атмосфера чувствуется веселая!»

«Как началась история любви моих бабушки и дедушки»

«Мы с моей прекрасной невестой в день нашей свадьбы в 1974 году»

Вот такие фото на старой пленке нашлись на барахолке

«Свадьба родителей. Регистратор в ЗАГСе сказала, что мама похожа на принцессу, а отец ослепил ее своими волосами»

«Я помог отцу и его сестре-близнецу воссоздать эту фотографию 1954 года к их 75-летию»