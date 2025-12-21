17 случаев, когда Тайный Санта конкретно так отмачивал
«Тайный Санта» — это всегда немного магии. Записки, спрятанные подарки, попытки угадать, от кого они, и то самое детское волнение: а вдруг случится чудо? Эта игра объединяет людей, создает ощущение праздника и напоминает, как приятно не только получать, но и дарить. Но, как и у любой магии, у «Тайного Санты» есть обратная сторона. Иногда ожидания оказываются слишком высокими, подарки — слишком случайными, а анонимность играет не на руку.
Иногда чем проще, тем лучше
- Самый лучший подарок от Тайного Санты я получил в колледже. Один парень в шутку положил банку арахисового масла, джем и буханку хлеба, а у меня как раз закончились арахисовое масло и хлеб. © Blutmes / Reddit
- Мне достался крошечный, нарисованный от руки мой портрет в виде картошки, в рамке из крышки от обувной коробки. © Mode3795 / Reddit
«Дорогой Тайный Санта! Огромное спасибо»
«Могу сказать только одно: зайка обрел хозяйку и много друзей. Сегодня будет спать в кроватке в обнимку с наглой акулой и очень активным ребенком». © Alenkinenok / Pikabu
От сломанных печенек до готового террариума
- Мы играли в «Тайного Санту» в школе. Я постаралась на славу и купила кучу вещей, которые хотела моя получательница. А она подарила мне коробку из-под еды на вынос, полную сломанных печенек. Это были остатки печенек, которые она принесла домой с нашей вечеринки в честь Дня благодарения. © Ninjanese / Reddit
- Каждый год мы устраиваем тайный обмен подарками с ближайшими родственниками моего парня. Два года назад его тетя подарила мне набор для создания террариума. Нужно было выйти на улицу, поискать насекомых, а потом поместить их в террариум. Когда мы вернулись домой, я обнаружила, что набор уже был открыт и частично собран. © quilles / Reddit
«Муж обещал носить новогодние носки все праздники (будем стирать). Свою пару с лисичками обязуюсь надеть 31-го декабря!»
Санта шутит, но не всегда удачно
- Жена организовывала «Тайного Санту» и сказала коллегам: никаких лосьонов в качестве презента! И вот открывает она свой подарок, а там — лосьон. Коллега открывает свой презент — лосьон. У других сотрудников то же самое. И тут выясняется, что они собрались все вместе и решили купить только лосьоны — устроить такой розыгрыш. В итоге жена признала, что это было довольно забавно. © kits**** / Reddit
- На работе был «Тайный Санта». Открыла дома коробочку в присутствии мужа, а там — колечко! Все попытки узнать, от кого подарок, были тщетны. Но вчера услышала из соседнего отдела, что одна девушка решила таким образом подшутить и проверить крепость наших с мужем отношений. Мол, повлияет это на них или нет. Знатно я обалдела, и вот как это мужу объяснить? © Карамель / VK
«Моя мама никак не может понять, что такое „Тайный Санта“»
«Кому: Сюрприз! От кого: От мамы».
Когда соцсеть — лучший помощник Санты
- Мы в этом году играли в «Тайного Санту» в соцсети. Обязательным условием было ответить на вопросы анкеты, чтобы Санта имел представление о том, что человеку понравится, а что нет. Кроме того, была оговорена сумма «от... до». После игры появился отчет о подарках в специальном альбоме. Абсолютно все участники отлично справились со своей задачей. Никто не остался без подарка, никто не получил ерунду. На мой взгляд, «Тайный Санта» — отличный способ добавить хоть капельку праздничного настроения. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе сделали все по-современному. Есть специальный сайт, на котором создаются игры в «Тайного Санту» с количеством участников, именами и электронной почтой. Программа рандомно распределяет участников, так что нет шанса, что кто-то выпадет сам себе. Затем каждому приходит ссылка на почту с именем одариваемого и, что самое важное, с вариантами подарка в рамках заданной суммы. Очень удобно, все остались довольны, каждый получил то, что хотел. © Elen Mart / VK
«Мы с приятелями решили устроить игру в „Тайного Санту“. Вот что я сделал для своего друга».
Только и остается, что посмеяться
- Раньше на работе мы дарили на «Тайного Санту» шуточные подарки. Одна из моих подруг неожиданно получила бритву. Веселые были времена. © PottedPotheadDaisy / Reddit
- Я получила торт с надписью «С днем рождения, тетя Дженни». Я — не Дженни и не родственница человека, подарившего мне этот торт. © KellyM14 / Reddit
«В рамках „Тайного Санты“ купил подарок своему подопечному»
- А-а-а, что ты творишь? У меня олдскулы свело!
Когда Санта дарит радость
- Мне подарили салфетки для снятия макияжа. А я купила этой женщине портативный самонагревающийся чайник с персонализированной кружкой и деревянной коробкой, наполненной 80 разными чайными пакетиками. Она обожает чай и пьет его постоянно. © overcomingtrauma14** / Reddit
- 8 лет назад работала менеджером в одном из офисов интepнeт-пpoвaйдepa. Перед Новым годом узнала, что начальство не поздравляет с праздником простых рабочих. Поэтому я решила стать для них Тайным Сантой или Дедом Морозом. Купила конфеты, мандарины и магнитики, сделала для каждого небольшой подарочек. Пришла в офис раньше всех, поставила на стол елочку, под нее — подарки. Когда наши парни пришли на планерку, все приятно удивились. А мне было приятно видеть их улыбки и хорошее настроение, хоть они так и не узнали, кто сотворил для них чудо. Давно уже не встречала бывших коллег, но всегда с теплотой вспоминаю ту детскую радость на лицах суровых мужчин. © Непридумано / VK
