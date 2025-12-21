17 случаев, когда Тайный Санта конкретно так отмачивал

«Тайный Санта» — это всегда немного магии. Записки, спрятанные подарки, попытки угадать, от кого они, и то самое детское волнение: а вдруг случится чудо? Эта игра объединяет людей, создает ощущение праздника и напоминает, как приятно не только получать, но и дарить. Но, как и у любой магии, у «Тайного Санты» есть обратная сторона. Иногда ожидания оказываются слишком высокими, подарки — слишком случайными, а анонимность играет не на руку.