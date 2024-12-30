16 обнадеживающих историй о том, что Новый год — время особенное
Новый год — пора чудес. Ну и что, что мы все уже взрослые? Можно подумать, в чудеса только малыши верят. Вот герои сегодняшней статьи тоже верят, несмотря на то, что многие из них давно уже не дети. Ведь когда, как не в Новый год, можно делать добро, начинать новую жизнь, встречать любовь и все такое?
- Всегда верила в новогоднее чудо, каждый год желание сбывалось. Но в одну новогоднюю ночь я загадала желание не для себя, а для своей подруги. Я очень переживала за нее по поводу деток... И в праздник загадала, чтобы она в этом году забеременела. Шел год, ничего не получилось. И тогда я решила съездить к ней в гости на две недели. На дворе был октябрь, а в ноябре она рассказала, что беременна. Вот тогда я и рассказала ей про свое новогоднее желание. А родила она 12 августа — в день моего рождения. © Подслушано / Ideer
- Ходил я по магазинам за пару дней до праздников и увидел елку, украшенную бумажками с желаниями ребят из детских домов. Я взял парочку и собрался уходить, и вдруг подумал: а что если никто, кроме меня, не возьмет ни одной бумажки, и остальные дети останутся без подарков? Взял я оставшиеся бумажки, примерно 30, и исполнил каждое желание. Решил в этом году не дарить подарки своей семье, а вместо этого пожертвовал каждый подарок от имени кого-то из близких. По-моему, я не мог распорядиться своими деньгами лучше. © Ryan Smith / Quora
- Короче, на дворе 31 декабря. Я в апатии — пережил измену жены и развод, ничего не хочу. Купил мандарины, пожарил картофан. В 23:00 стук в дверь — соседка. Ей лет 55, познакомились на собрании жильцов, помогаю ей иногда. «Простите, не поможете с гирляндой, Александр? А то она что-то не работает». Ну я, конечно, помогу. Захожу, а там за столом прекраснейшая девушка в колпачке снегурочки. С гирляндой помог, а соседка попросила составить им компанию. Девушка оказалась ее дочерью. Я с ними впервые за долгие годы вспомнил, что такое тепло домашнего очага. Потом мы с этой девушкой, Аней, начали встречаться, поженились, появился ребенок. А соседка (уже теща) мне как-то потом призналась, что наблюдала за всеми моими скитаниями, и ей стало жалко меня. И у самой дочка, умница-красавица, никак не найдет вторую половинку. Вот она и сложила 2 и 2, за что я ей безмерно благодарен. © LeoneTomsk / Pikabu
- Мне было три или четыре года, когда под Новый год ко мне пришел самый настоящий Дед Мороз. Он был одет в синий тулуп, в его руках был настоящий посох, на ногах — сапоги, а на лице красовалась густая белая борода. Я от нахлынувших эмоций не проронила ни слова, а лишь завороженно на него смотрела. Когда он ушел, я бросилась к родителям делиться впечатлениями. Подробно рассказала, какой он был, настоящий Дед Мороз. Только одно меня удивило: голос у него был точь-в-точь как у моей бабушки. Родители мне объяснили, что он специально говорил таким голосом, чтобы я не боялась. Бабушка стояла рядом и молча улыбалась. Прошло много лет, бабули уже давно нет с нами, но я до сих пор бережно храню в памяти мое настоящее новогоднее чудо. © Подслушано / Ideer
- С месяц назад у меня из кошелька пропали деньги — 25 тысяч. Только вот доказать кражу не вышло, и оставили мы в итоге эту ситуацию на совести укравшего. Сейчас закупались к праздникам, выходим из магазина на парковку и вдруг я вижу, что на моей машине колеса стоят новые и с бантиками. Спустя пару минут моего недоумения выяснилось, что мы и еще 2 машины попали на новогоднюю акцию одного известного продавца шин в регионе, который подарил нам новые зимние колеса с литьем, стоившие порядка 30 тысяч. © kukubenka / Pikabu
- Как-то ко мне на Новый год собрался приехать брат со своей семьей. Они живут в Австралии, очень хотели увидеть настоящий снег, а не жару в 40 градусов. А мы живем в Южной Англии, и нас-то тоже не очень снегом балуют, и я предупредил, что, скорее всего, будет просто холодно, серо и сыро. Они прилетели рано утром — было еще темно, — и решили вздремнуть после перелета. А пока они спали, пошел снег. Проснулись, а все вокруг укрыто толстым белым одеялом. © Nigel H. / Quora
Когда мои детишки были маленькими мы праздновали Новый год у моих родителей. И как то раз я нарядила мужа в костюм Деда Мороза. Пока дети были заняты, он тихонько вышел и потом громко постучал. Все побежали открывать дверь. Муж настолько был похож н.а настоящего Деда Мороза, что даже я поверила. Он изменил голос и детки мои его не узнали. Они стояли ошарашенные и в то же время радостные. Рассказывали ему стишки, спели песенку и получили подарки. Проводили Деда Мороза, пошли разглядывать подарки, а потом дочка говорит, - а у Деда Мороза были часы, как у нашего папы!
- Несколько лет назад была на новогоднем корпоративе. Коллектив у нас преимущественно женский. Вышел приглашенный Дед Мороз и молвит: «Кто хочет загадать желание, возьмитесь за посох». Ну девочки налетели, столпились вокруг. И тут Дед Мороз выдает: «Кто держится за этот посох, пусть в следующем году... забеременеет!» Девчонки все врассыпную с криками, визгами... А в следующем году полфирмы в декрет ушло все-таки. Больше Деда Мороза не звали на корпоративы. © Ladyvalli / Pikabu
- Случилось это 31 декабря 1980 года в 23:30 вечера — в поздний вечер моего рождения. Итак, меня рожают, а я, зараза, не рожаюсь. И тут врач-акушер, грозная высокая армянка, которая была главной по приему родов в тот предновогодний час, говорит моей маме: «Так, или сейчас рожаешь, или через полчаса мы все садимся за стол, и делай что хочешь. Пользуйся моментом». Короче, родился я в 23:50 — успела мама до того, как медперсонал подался к столу. © volchek1024 / Pikabu
- Самое яркое новогоднее воспоминание из детства: мне семь лет, просыпаюсь утром первого января, и мама первым делом подводит меня не к елке с подарками, а к картонному домику нашей кошки. А там вместе с Маней еще три новорожденных котенка! Как мне рассказала мама, нашей мадам приспичило окотиться прямо под бой курантов. В тот раз никакие подарки не показались мне такими интересными, как эти три малявки. Котят по моей просьбе не отдали, с моей же подсказки их назвали Билли, Вилли и Дилли. Давно уже нет Мани и этих трех маленьких разбойников. Сколько с тех пор самых разных новогодних застолий прошло, сколько подарков под елкой я находила и сама клала, но для меня тот Новый год остался самым незабываемым и теплым. © Подслушано / Ideer
- Младший сын загорелся желанием написать письмо Деду Морозу. Дает на проверку, читаем: «Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, энциклопедию, а моему другу Артему — приставку PlayStation!» Спросили, мол, почему ты себе просишь только энциклопедию, а другу — целую приставку? А сынуля выдает: «Мы с ним договорились новогодними подарками поменяться!» © volchek1024 / Pikabu
- 10 лет назад, 30 декабря, собрались у товарища на даче. Он активно участвовал в движухе: угощал гостей, шутил. Потом пошел в дом позвонить, а вышел очень задумчивый. Минут десять смотрел в одну точку. После праздников в первый же день работы ЗАГСов сорвался в город и подал на развод. А как вернулся, рассказал, что тогда решил позвонить с телефона жены, а ей в этот момент пришло сообщение от коллеги, очень интимное. Он открыл переписку — а она там пишет, как «страдает тут без него, любимого, с этим дураком и утырками разными». Подумать и вспомнить все, что было со знакомства в 9 классе с женой и до этого момента, оценить перспективы и варианты ему хватило тех десяти минут. Он понял, что лучше начать с чистого листа в 30 лет, чем все остальные варианты, «мысленно похоронил старого себя и старую жену» и начал 30 декабря отмечать день рождения. © E***Arpo3HaR / Pikabu
- Мой муж очень флегматичен по отношению ко всей этой новогодней мишуре. На мое предложение поставить елочку ответил: «Если хочешь, конечно, купи, какая нравится, наряжай, украшай». Он не заинтересован в новогодней подготовке. А мне захотелось. И поставила я маленькую елочку. С гирляндами и снегом из ваты. Гирлянды включаю только я и очень радуюсь. А еще я загадала пуфик на новый год — хочу валяться мягонько. И вот сегодня прихожу с работы домой и с порога краем глаза вижу, что гирлянды на елке горят. Ну точно — дед Мороз забегал, зажег гирлянды и пуфик мне оставил. Прямо в куртке и шмякнулась на него. И я не столько была рада пуфику, сколько тому факту, что мой любимый мужчина включил гирлянды для меня, чтобы я почувствовала себя в сказке и поняла, что меня ждет подарок. Мужчины, вы волшебники для своих девочек, сколько бы им не было лет. © Tosua / Pikabu
- Ехал со мной в троллейбусе мужик — простой такой работяга. Звонит у него телефон, и он в трубку говорит: «Привет, Колян, давно тебя не слышал, очень рад звонку. Да нормально все дома, дети учатся, мы работаем. С работой вот не ахти, не знаю, что делать, задерживают зарплату уже второй месяц как. Кидают все. Обидно — я с душой работаю, сам же знаешь, что ответственный я, не один год вместе шоферили. Обещают одно, а по факту в 2 раза меньше получаю. Новый год на носу, а я даже не знаю, получу до конца года деньги или нет. Нет, денег мне от тебя не надо, не возьму, даже не вздумай. Ладно, сам-то как?» Закончил разговор и опять уткнулся в окно, лицом посерел. Весь троллейбус слышал его разговор. Просто голос у мужика басистый, хотя видно было, что он старался тише разговаривать.
И тут парень, который рядом со мной сидел, подошел к этому мужику, визитку достал, сунул ему в руку. Говорит: «Слышал ваш разговор. Позвоните завтра. Контора хорошая, деньги платим нормальные и вовремя». И вышел на остановке. Мужик ошарашенно держит визитку, читает, потом прячет ее в карман. И улыбается. © cma4000 / Pikabu
- Эту историю мне рассказывала мама — я тогда был мелким и мало что помню. На дворе был конец 70-х, и так случилось, что прямо перед Рождеством нас выселили из дома. Естественно, все деньги ушли на срочный съем нового жилья, и родителям пришлось сказать нам с братом, что праздника в этом году не будет — они успели купить пару подарков еще до этого всего, и на этом все. И вот в Рождество мы переехали в новую квартиру, поставили елку хотя бы, нарядили ее и легли спать. Родители расстроены, мы тоже. А с утра просыпаемся — а под елкой подарки! И даже два велика, для меня и брата. Родители тоже в шоке, они сами ничего не понимают. Оказалось, дядя (мамин брат) пошел и купил нам всем подарки, зная, в какой ситуации мы оказались, и притащил их, пока мы спали. © Roger Henderson / Quora
"И притащил подарки, пока мы спали" - нифига у них там проходной двор.
- Во втором классе перед Новым годом я заболела ветрянкой и вышла с больничного дня за два до утренника. Я очень любила читать стихи, но выздоровела слишком поздно, и стихов мне не досталось. Я очень переживала по этому поводу, и мама написала мне стих сама, я его выучила и решила, что обязательно расскажу Дедушке Морозу. Но мне так и не дали слово. Утренник закончился, все разошлись по классам, а я стою в актовом зале под елкой и рыдаю. Заходит завуч, видит меня, пинками выгоняет из гримерки Деда Мороза (которого, само собой, играл старшеклассник), и заставляет его выслушать мой стишок и сфотографироваться со мной. На втором курсе университета я начала встречаться с парнем, который тоже заканчивал нашу школу. И вот сидим мы, смотрим фотографии, а он показывает на ту самую фотку, где я стою зареванная в карнавальном костюме рядом с Дедом Морозом, и говорит: «Так это же я». В общем, я уже шесть лет замужем за своим личным Дедом Морозом. © IAmLie / Pikabu
- Пошли мы с семьей в ТЦ на встречу с Дедом Морозом. А моя старшая сестра была в том возрасте, когда дети уже в такое не верят, ну и решила доказать всем ребятам вокруг, что дедушки не существует. Отстояла очередь, подходит к актеру-мужичку и говорит: «Я знаю, что ты ненастоящий, и сейчас всем это докажу». И хвать его за бороду! Видимо, думала, что она накладная. А борода не поддалась, настоящая была. Видели бы вы лицо сестрички! Она рот разинула и такая: «Дедушка Мороз, прости, пожалуйста! Я думала, что ты ненастоящий!» © Michael Baranowski / Quora
Да и вообще, новогодние праздники без приключений — что стол без оливье. Герои другой нашей статьи в этом точно убедились.
Комментарии
"мы и еще 2 машины попали наа новогоднюю акцию одного известного продавца шин в регионе"
Я бы не была рада, что без моего ведома кто-то что-то делал с моей машиной
"Он понял, что лучше начать с чистого листа в 30 лет, чем все остальные варианты, «мысленно похоронил старого себя и старую жену»"
В тридцать лет то себя хоронить? Дети, блин...
Три новорожденных котенка - возможно... Но в жизни ни разу не сталкивалась и не слышала именно о таком количестве.