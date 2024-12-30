16 обнадеживающих историй о том, что Новый год — время особенное

Когда мои детишки были маленькими мы праздновали Новый год у моих родителей. И как то раз я нарядила мужа в костюм Деда Мороза. Пока дети были заняты, он тихонько вышел и потом громко постучал. Все побежали открывать дверь. Муж настолько был похож н.а настоящего Деда Мороза, что даже я поверила. Он изменил голос и детки мои его не узнали. Они стояли ошарашенные и в то же время радостные. Рассказывали ему стишки, спели песенку и получили подарки. Проводили Деда Мороза, пошли разглядывать подарки, а потом дочка говорит, - а у Деда Мороза были часы, как у нашего папы!