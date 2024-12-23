"Но уже через две недели брат подарил ей hа новогодние праздники вторую туфлю из этого комплекта"
А первую, подозреваю, за это время она благополучно выбросила
16 доказательств того, что новогодние праздники без приключений - как праздничный стол без оливье
Яркие события в нашу жизнь врываются неожиданно. Вот и наши сегодняшние герои, в канун Нового года, получили такую историю, которой грех не поделиться со всем интернетом.
- Автобус. Выходим. Толпа. Водитель такой: проезд бесплатный. Все непонимающе выходят, обалдевают. Я последний выхожу:
— Да как так? А почему?
— Я так захотел, бесплатно.
— А деньги как зарабатывать? Возьмите! — и протягиваю ему деньгу.
А он такой:
— Не убудет один раз! С Новым годом! © Damien41 / Pikabu
- Сестра родилась в середине декабря, и мой старший брат подарил ей на день рождения одну туфлю. Моя сестра вообще не понимала этой выходки. Но уже через две недели брат подарил ей на новогодние праздники вторую туфлю из этого комплекта. © LuisMD19 / Reddit
- Новогодний утренник для детей, я участник представления, на мне с любовью сделанный костюм пингвина, состоящий из фрака, белой рубахи с манишкой, берета с помпоном и ярко-оранжевого клюва. Выхожу на сцену, ведущий громко спрашивает у детей:
— А кто это к нам в гости пришел?
Дети дружным хором:
— Дятел! © zvukoregisser / Pikabu
- У меня большая семья, и когда мы навещаем моих родителей на праздники, они разбрасывают все подарки по своей большой лесистой территории. В прошлом году мне пришлось перерезать веревку, чтобы спустить подарок, потому что он висел на высоте почти 10 метров. © cloudywater1 / Reddit
"Но уже через две недели брат подарил ей hа новогодние праздники вторую туфлю из этого комплекта"
- Моя бывшая отсканировала кучу моих рисунков и нашла сайт, где можно сделать из них красивую книгу в твердом переплете. На книге была подпись: “У тебя такой большой потенциал, никогда не прекращай творить, я люблю тебя”. Это был самый продуманный подарок, который я когда-либо получал. © Choppstickk / Reddit
- Тридцатое декабря, вечер. Пробежался по магазину, отошел в сторону, достал листочек, где жена написала, что надо перед Новым годом докупить. Проверился, взял все по списку. Рядом топчется и не отходит какой-то мужик. Поворачиваюсь к нему. Мужик:
— Слушай, друг, дай посмотреть. Я свой на работе перечитывал, да на столе и забыл.
Протягиваю ему бумажку. Мужик пробегает ее взглядом. Облегченно вздыхает:
— Точно, горчицу в зернах и желатин еще надо взять! Спасибо, друг, с наступающим тебя и твою жену! © Rec17 / Pikabu
- У меня друг всегда празднует Новый год в деревне у родителей. Частный дом с довольно большим участком, съезжается туда вся их большая семья. И каждый год они покупали живую елку. Но друг рассказал, что в этом году родители взяли красивую искусственную, чтобы больше не париться. Тогда я у него спросил: “А почему вы не посадите во дворе живую елку?” Он завис на какое-то время, а потом ушел звонить родителям. © SirAlastor / Pikabu
- Дедушка, как обычно, задремал после праздничного ужина. А в том году на подарках были бантики. Мы решили поиграть в игру: узнать, сколько получится повесить на него этих бантиков, прежде чем он проснется. Если не ошибаюсь, то прилепили мы штук 25, а очнулся он минут через десять после открытия последнего подарка. © cmleo91 / Reddit
Вот недаром говорят: каждому - своё. Оптимист полагает, что живую ёлку можно посадить во дворе и наряжать каждый год. А пессимист заранее убеждён, что когда ёлка вырастет, её неудобно будет наряжать, потому что не дотянуться до верхних веток. Наверное оптимисты знают, как это делать
- Каждый год мои бабушка, дедушка и родители отправляют друг другу одну и ту же праздничную открытку, которую мы храним с 90-х годов. Получатель сохраняет ее в течение года и отправляет дальше по кругу в следующем году с проставленной новой датой. © Plexatron8 / Reddit
- Скоро Новый год, а значит, родители опять будут наряжать своих чад к празднику. Я не исключение. В прошлом году долго ломала голову. В итоге купила дочке крылья, маску, корону и веер. Все из белых перьев. На реплику Деда Мороза: “Какая красивая снежинка!” — ребенок торжественно сказал: “Я не снежинка. Я — чудо в перьях!” © Подслушано / Ideer
- 31-е число. Почти Новый год. Отправился выкидывать мусор. На детской площадке, в снегу, сидит на раскладном стуле соседка с лопаткой и с кастрюлей. Спросил, что она тут делает так поздно, да еще и с кастрюлей. Ответ меня поразил: “Да холодильник сломался, вот остужаю оливье к Новому году”. © Подслушано / Ideer
- В моей семье есть традиция писать на открытках загадки, которые помогут угадать, что за подарок тебя ждет. В конечном итоге каждому требуется около 5 часов, чтобы с этим справиться, но это всегда очень весело. © miafrancesca / Reddit
- Встречалась с парнем, пригласил на Новый год. Сказал, что будет его группа. Заехал за мной часиков в 10. Я нарядилась, настроение супер! Ехали долго на такси. Заходим в квартиру, а там пустые комнаты, и только в одной стол накрыт и елка, а за столом сидят двадцать парней… Я от страху попятилась, он крепко сжал мою руку и шепнул: “Не бойся, я с тобой!” Ага, не бойся, мне-то всего 18… Потом познакомилась с ними, и плясали до утра. Это было очень здорово. Я и 21 парень! © Подслушано / Ideer
- Позавчера я решила повесить гирлянду, ибо что-то мне резко захотелось создать уютную атмосферу и заполучить новогоднее настроение. Прошел всего час, после чего мой кот решил ее снять, уж больно она его заинтересовала. Я этого не видела, только потом заметила, когда он грыз ее. Благо, в розетку не была включена… Еще и сидел такой довольный, смотрел на меня радостно. Видимо, у меня не кот породы сфинкс, а самый настоящий “Гринч - похититель Рождества”. © Палата №6 / VK
- Перед утренником в детском саду родителям сказали принести деревянную палочку для мороженого. Мороженого тогда было не достать, как и палочку, но справились. И вот Дед Мороз, праздник. Наступает тот самый момент. Мы узнали, зачем палочки. Оказывается, что Дед Мороз принес детям эскимо на палочке! Эскимо! Настоящий деликатес! Мы с замиранием сердца открываем фольгу... А там две конфеты самые дешевые и та самая палочка между ними. Не понимали воспитатели, почему дети в голос рыдали над таким подарком... Вот такое у меня было первое в жизни разочарование. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- В 14 лет на Новый год написала самой себе письмо, которое собиралась прочитать через 10 лет. Сейчас мне 24 года, и я помню, что скоро мне его вскрывать. Помню даже примерно то, что там написано. Я мечтала, что через десять лет точно буду рядом с актером, исполнившим главную роль в сериале «Клон» — Мурилу Бенисиу. © Подслушано / Ideer
А новогодней суеты мало не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Одни истории очень душевные, а другие - неприятные, особенно, о детях в детском саду с эскимо.