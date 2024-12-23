16 доказательств того, что новогодние праздники без приключений - как праздничный стол без оливье

Вот недаром говорят: каждому - своё. Оптимист полагает, что живую ёлку можно посадить во дворе и наряжать каждый год. А пессимист заранее убеждён, что когда ёлка вырастет, её неудобно будет наряжать, потому что не дотянуться до верхних веток. Наверное оптимисты знают, как это делать