18 улетных объявлений и вывесок, которые бодрят похлеще ледяного кваса в жару

Писать объявления и придумывать цепляющие вывески — это вам не семечки в парке щелкать. Ведь этого добра сейчас пруд пруди, и большинство людей просто проходят мимо, не обращая на них внимания. Но герои нашей статьи натолкнулись на такие шедевры, которые никого не оставят равнодушным.

«Мастера названий»

Отличные новости

«Скрестил пальцы за Кузю⁠⁠»

Интрига в подъезде

Захожу в подъезд, а у лифта висит объявление: «Соседка из 32 кв., если вам так нравится ходить дома голой, то хотя бы окна зашторивайте. Нам все видно». А 32 — это моя квартира. Я в шоке, ведь так точно не делаю. Уже хотела сорвать листок, но вдруг вижу, там ручкой кто-то приписал: «А вы не подглядывайте. И вообще, это не из 32 квартиры, а из какой — не скажу».

«Увидела объявление на подъезде. Меня бы точно не взяли»

Суровый маркетинг⁠⁠

Ох уж эти риэлторы

«Выбор очевиден⁠⁠»

Так много вопросов, так мало ответов

Я парикмахер. Сегодня искала работу и наткнулась на объявление: «Салон красоты ищет хорошего парикмахера с образованием кондитера». © Подслушано / Ideer

Зато честно

«Первое правило владельца принтера»

Не показывать ему, что ты торопишься — вот первое правило! © nebot / Pikabu

«В одном из биотуалетов форта⁠⁠»

Когда знаешь, как привлечь внимание к объявлению

Реально чума, попросишь выкосить газон, а они еще и деревья спилят, и яму выроют перед домом. © sortmen / Pikabu

Люди, спасибо!

Моя бабуля собирала наклейки из магазина, чтобы потом купить там по акции сковородку. И к концу акции ей не хватало всего несколько штук. Так она не растерялась, написала объявление и повесила в лифте. Мол, уважаемые соседи, если у вас есть лишние наклейки, киньте в почтовый ящик квартиры № 10. Ей накидали столько, что хватило на 2 сковородки! И до сих пор кидают, уже для других акций. Люди, спасибо! © Подслушано / Ideer

Спасибо, что предупредили

Надеемся, он нашел своего пирата

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Глупые и смешные объявления / VK

Интересно, что же там за ситуация такая с тараканами

Иду из магазина, подхожу к подъезду и вижу там объявление, написанное от руки: «По поводу тараканов звонить в 88 квартиру». А это моя квартира, но никакого отношения к тараканам я не имею! Объявление сорвала. Чуть позже в дверь позвонила соседка и с порога давай орать. Оказалось, объявление написала она и видела, что я его сорвала. На мой резонный вопрос, зачем она номер моей квартиры указала, соседка ответила, что у нее домофон сломался, а я дома всегда сижу и могла бы и открывать звонящим. Я бы, может, и могла, если бы меня хотя бы в известность поставили. С тех пор не разговариваем с ней.

«Шла мимо, не удержалась, сфотографировала. Вот это креативная реклама косметологии!»