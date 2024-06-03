19 женщин, которые начали вкладываться в уход за кожей и теперь наглядеться на себя не могут

Героини нашей статьи точно знают, как сильно состояние кожи влияет на настроение и уверенность в себе. Им удалось подобрать подходящий уход, и они теперь нарадоваться на себя в зеркале не могут. Кто-то из них для этого изменил образ жизни, кто-то сходил на уколы красоты, другие же начали пользоваться кремами и сыворотками. А пока эти женщины хвастаются своими результатами, мы предупреждаем, что, прежде чем начать тестировать на своей коже неизвестные средства, стоит посоветоваться с дерматологом.

«Вот я до и после фотоомоложения»

Это невероятно. Да вам будто подтяжку лица сделали! © corickle / Reddit

«Спасибо, что посоветовали обратиться к врачу. Оказалось, у меня была нехватка витамина D, а также экзема или даже псориаз под глазами»

«Начала лечение. Еще предстоит пройти долгий путь, но я уже вижу огромную разницу!»

«Первое фото сделано 2 года назад. Потом я начала ухаживать за кожей, и вот насколько лучше она теперь выглядит»

«Просто хотела напомнить, что именно здоровая кожа позволяет нам выглядеть молодыми».

«Я всегда мечтала о коже, с которой мне не приходилось бы наносить кучу макияжа. Наконец взялась за уход, и вот как она изменилась за год»

Такой прогресс действительно требует дисциплины, это очень впечатляет. © OddVegetable3810 / Reddit

«У меня после сна вечно появляются морщинки. Недавно попробовала наносить тонким слоем вазелин поверх ночного увлажняющего крема. И, вуаля — у меня теперь гладкая кожа»

«Вот какой у меня прогресс за полгода»

«Раньше я вообще не ухаживала за кожей, а потом начала использовать очищающее средство с салициловой кислотой и увлажняющие лосьоны для лица».

«До и после филлеров, которые заставляют коллаген вырабатываться. Кажется, я начинаю видеть результаты»

«Мне 47 лет. Ниацинамид действительно помог мне сузить поры»

«До и после уколов ксеомина»

Примечание редакции: ксеомин — высокоочищенный ботулотоксин.

«Хочу поделиться результатами одного сеанса микронидлинга»

«На фото слева я до процедуры, посередине — на следующий день после нее, а справа — через 2 недели».

Примечание редакции: микронидлинг — это косметическая процедура, в результате которой в кожу вводятся специальные лечебные препараты.

«Я думала, никогда уже не избавлюсь от этой складки у рта. Но вот попробовала пластырь для лица на ночь, встала, а складка уменьшилась»

«Теперь боюсь двигать лицом, чтобы не разрушить результат».

«Между этими фотографиями год разницы. У меня сухая и чувствительная кожа, в уходе за ней я сосредоточилась в основном на увлажнении»

«Я начала заниматься уходом за кожей после обострения розацеа. Теперь моя кожа и выглядит, и чувствует себя намного лучше»

«Сделала несколько инъекций ксеомина, а через месяц фотоомоложение и пилинг. Результат мне очень нравится»

«Вот как изменилась моя кожа, стоило мне начать больше спать, пить воду и есть овощи»

«Результаты после двух сеансов лазерного лечения. Заметно исчезла гиперпигментация, морщинки, да и сама кожа стала светлее»

«Борюсь с сухостью и покраснениями. Вот как изменилась моя кожа, стоило только начать за ней ухаживать»

Погоди, у тебя что, даже носогубка разгладилась? © shadowside / Reddit

«Я страдала от розацеа сколько себя помню. Наконец-то подобрали с дерматологом подходящие уходовые средства. Так же я прохожу лазерное лечение»

«Живу в стране, где сгореть на солнце можно за 5-10 минут, а я много времени провожу на пляже и в океане»

«Где-то 8 месяцев назад я наконец-то начала вкладываться в уход за кожей. Улучшения были, но гиперпигментация и покраснения никуда не исчезли. Полтора месяца назад начала пользоваться ретинолом, и вот какой шикарный результат. Ну почему я не сделала этого раньше?»