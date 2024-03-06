20+ женщин выдали свои бьюти-секреты, которые помогают им выглядеть на миллион и так же себя чувствовать

Народное творчество
1 час назад

Однажды пользовательница интернета под ником imdane93 заметила, что от приема коллагена ее ногти и правда стали быстро расти. Тогда она решила узнать, какие еще косметические средства или полезные привычки действительно работают и улучшают внешность и самочувствие. Она задалась этим вопросом, и люди со всего мира поделились своими бьюти-секретами.

  • Я наношу масло жожоба на ногти, снимаю им макияж с глаз, а также иногда добавляю в лосьон для тела, если моя кожа становится слишком сухой. Результат классный. © softrock98fm / Reddit
  • Я начала мазать на ночь кутикулу кремом для ног с мочевиной и вазелином, и вы не поверите! Она мгновенно преобразилась. Это просто чудо. Я еще иногда наношу этот крем перед сном на ноги и надеваю носки. И когда просыпаюсь, мои ноги выглядят так, будто мне только что педикюр сделали. © climber_cass / Reddit
  • Я не очень-то забочусь о своих руках. Но когда мне все-таки нужно привести их в порядок, я смазываю их перед сном кремом и вазелином и надеваю хлопчатобумажные перчатки. Когда просыпаюсь, мои руки выглядят потрясающе гладкими. © anarchista / Reddit
  • Раньше я покупала масло для кутикулы. А потом мастер по маникюру посоветовала мне использовать вместо него вазелин. Я сначала подумала, что ерунда это какая-то, точно не поможет. Но все-таки купила. И вы не поверите — он сработал. Причем намного лучше, чем эти мои масла. © manykeets / Reddit
  • В течение многих лет я съедала по 2 мерные ложки коллагена утром, и результат был неплохой. Затем я решила разделить порцию и стала употреблять по одной ложке утром и по одной вечером. И была просто ошарашена: мои ногти стали расти как ненормальные. Думаю, когда я принимала сразу по 2 ложки, излишки просто сразу же выводились. © imdane93 / Reddit
  • Для меня самым действенным средством являются любые виды физической активности. После хорошей тренировки я чувствую подъем настроения и энергии, моя кожа сияет. Мне кажется, что нет другого способа получить все это. © FabulousPickWow / Reddit
  • Ходьба в гору. Теперь у меня действительно подтянутые ягодицы, и это невероятно повышает мою уверенность в себе. © neighborhoodcardinal / Reddit
  • Мне 49 лет, я начала ходить под наклоном на беговой дорожке. Результаты заметила примерно через 6 недель. Это так мотивирует. Я была просто в шоке от того, как быстро моя фигура улучшилась. © pharmers-daughter / Reddit
  • У меня очень быстро появились мышцы на ногах и ягодицах. А все потому, что я стою по 1-5 минут в день на баланс-борде © RosesAndPonds / Reddit
  • Я использую праймер для ресниц. У меня короткие, прямые ресницы, которые вообще не держат изгиб. Терпеть не могу водостойкую тушь, потому что ее очень трудно смыть. А вот с праймером мои ресницы выглядят почти вдвое длиннее, держат завиток, и удалить тушь с ним гораздо легче! © freddiethefern / Reddit
  • Полоски для отбеливания зубов. Даже маленькая коробочка из 10 штук смогла значительно улучшить мою улыбку, да еще и довольно быстро. © imdane93 / Reddit
  • Однажды просто из любопытства я решила опробовать пластыри от морщин. И все, теперь без них жить не могу. Раньше у меня постоянно образовывались морщины из-за того, что я спала на животе, но эти пластыри помогли мне их разгладить. Теперь, когда я вынуждена спать на спине, я использую их реже, но они все равно чудесно работают. Не могу поверить, что они до сих пор не особо популярны. © catlover79969 / Reddit
  • Вот-вот. Я с их помощью разгладила свои глубокие носогубные складки. © SadMove9768 / Reddit
  • Обожаю массаж со скребком гуаша. Думаю, прям явный эффект можно заметить лишь со временем, но чувство расслабленности наступает уже во время сеанса. Я даже не представляла, насколько сильно у меня напряжены отдельные части лица, пока не начала практиковать этот массаж. Теперь я даже не могу начать свой день без него. © catlover79969 / Reddit
  • Раньше я всегда дважды очищала кожу: сначала мицеллярной водой, а затем гелем. Но около месяца назад у меня закончилась мицеллярка, и пришлось вместо нее использовать масляное очищающее средство. И что вы думаете? Моя кожа еще никогда не была такой чистой! Она просто сияет. Раньше у меня иногда появлялись прыщи, но теперь кожа выглядит такой гладкой, и никаких высыпаний нет. © dsvk / Reddit
  • Употребление большего количества воды сотворило чудеса с моей кожей. Сразу захотелось заботиться о ней получше, чем и занимаюсь. © janegetsit / Reddit
  • Мне 50 лет, и примерно 20 из них я использую вместо увлажняющего крема масло шиповника. У меня нет глубоких морщин, только мимические. Если масло неожиданно заканчивается, и мне приходится использовать обычный увлажняющий крем, я прямо чувствую, что он недостаточно увлажняет кожу. © Junglerumble19 / Reddit
  • А я вот стала спать на спине, хотя всю жизнь спала на животе. Но у меня начали появляться морщины, а вот у моих сестер их вообще не было. Я сначала понять не могла, откуда у меня все эти глубокие носогубные складки — прямо вмятины — и морщины вокруг глаз. Потом я заставила себя спать на спине и была просто потрясена, насколько изменилась моя кожа. Спустя всего пару недель сна на спине морщины стали гораздо менее выраженными. И вообще, это оказались не морщины, а именно складки от лежания на лице. © catlover79969 / Reddit
  • На ночь на кожу головы я наношу масло розмарина и касторовое масло, а по длине волос и на кончики — масло жожоба, арганы и опять-таки розмарина. Утром я это все смываю, и просто нарадоваться не могу на свои волосы. Обожаю эту процедуру. © JokeLong9208 / Reddit
  • Шелковая наволочка. Я думала, что это просто рекламный трюк: что от нее якобы и волосы, и даже кожа выглядят лучше. Но вот я попробовала спать на ней, и у меня стало гораздо меньше прыщей, а волосы остаются чистыми на день дольше. Она стоит своих денег! © MissErinDee / Reddit
  • Мне парикмахер сказала, что все эти кондиционеры никак не улучшают состояние волос. Максимум, делают их чуточку более гладкими. И что действительно работают только маски для волос. У меня ломкие волнистые волосы с мелированием. Раньше я стриглась примерно каждые 6 недель, а сейчас прихожу уже через 9 недель. И на 9-й неделе волосы укладываются так же хорошо, как и на первой. А ведь я сушу их феном, завиваю плойкой и обесцвечиваю. © inthegym1982 / Reddit

Кстати, о волосах. Порой даже не слишком кардинальная смена прически может здорово преобразить человека.

Фото на превью COD Newsroom / Flickr, CC BY 2.0 DEED

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