20+ женщин выдали свои бьюти-секреты, которые помогают им выглядеть на миллион и так же себя чувствовать

Однажды пользовательница интернета под ником imdane93 заметила, что от приема коллагена ее ногти и правда стали быстро расти. Тогда она решила узнать, какие еще косметические средства или полезные привычки действительно работают и улучшают внешность и самочувствие. Она задалась этим вопросом, и люди со всего мира поделились своими бьюти-секретами.