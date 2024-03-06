20+ женщин выдали свои бьюти-секреты, которые помогают им выглядеть на миллион и так же себя чувствовать
Народное творчество
1 час назад
Однажды пользовательница интернета под ником imdane93 заметила, что от приема коллагена ее ногти и правда стали быстро расти. Тогда она решила узнать, какие еще косметические средства или полезные привычки действительно работают и улучшают внешность и самочувствие. Она задалась этим вопросом, и люди со всего мира поделились своими бьюти-секретами.
- Я наношу масло жожоба на ногти, снимаю им макияж с глаз, а также иногда добавляю в лосьон для тела, если моя кожа становится слишком сухой. Результат классный. © softrock98fm / Reddit
- Я начала мазать на ночь кутикулу кремом для ног с мочевиной и вазелином, и вы не поверите! Она мгновенно преобразилась. Это просто чудо. Я еще иногда наношу этот крем перед сном на ноги и надеваю носки. И когда просыпаюсь, мои ноги выглядят так, будто мне только что педикюр сделали. © climber_cass / Reddit
- Я не очень-то забочусь о своих руках. Но когда мне все-таки нужно привести их в порядок, я смазываю их перед сном кремом и вазелином и надеваю хлопчатобумажные перчатки. Когда просыпаюсь, мои руки выглядят потрясающе гладкими. © anarchista / Reddit
- Раньше я покупала масло для кутикулы. А потом мастер по маникюру посоветовала мне использовать вместо него вазелин. Я сначала подумала, что ерунда это какая-то, точно не поможет. Но все-таки купила. И вы не поверите — он сработал. Причем намного лучше, чем эти мои масла. © manykeets / Reddit
- В течение многих лет я съедала по 2 мерные ложки коллагена утром, и результат был неплохой. Затем я решила разделить порцию и стала употреблять по одной ложке утром и по одной вечером. И была просто ошарашена: мои ногти стали расти как ненормальные. Думаю, когда я принимала сразу по 2 ложки, излишки просто сразу же выводились. © imdane93 / Reddit
- Для меня самым действенным средством являются любые виды физической активности. После хорошей тренировки я чувствую подъем настроения и энергии, моя кожа сияет. Мне кажется, что нет другого способа получить все это. © FabulousPickWow / Reddit
- Ходьба в гору. Теперь у меня действительно подтянутые ягодицы, и это невероятно повышает мою уверенность в себе. © neighborhoodcardinal / Reddit
- Мне 49 лет, я начала ходить под наклоном на беговой дорожке. Результаты заметила примерно через 6 недель. Это так мотивирует. Я была просто в шоке от того, как быстро моя фигура улучшилась. © pharmers-daughter / Reddit
- У меня очень быстро появились мышцы на ногах и ягодицах. А все потому, что я стою по 1-5 минут в день на баланс-борде © RosesAndPonds / Reddit
- Я использую праймер для ресниц. У меня короткие, прямые ресницы, которые вообще не держат изгиб. Терпеть не могу водостойкую тушь, потому что ее очень трудно смыть. А вот с праймером мои ресницы выглядят почти вдвое длиннее, держат завиток, и удалить тушь с ним гораздо легче! © freddiethefern / Reddit
- Полоски для отбеливания зубов. Даже маленькая коробочка из 10 штук смогла значительно улучшить мою улыбку, да еще и довольно быстро. © imdane93 / Reddit
- Однажды просто из любопытства я решила опробовать пластыри от морщин. И все, теперь без них жить не могу. Раньше у меня постоянно образовывались морщины из-за того, что я спала на животе, но эти пластыри помогли мне их разгладить. Теперь, когда я вынуждена спать на спине, я использую их реже, но они все равно чудесно работают. Не могу поверить, что они до сих пор не особо популярны. © catlover79969 / Reddit
- Вот-вот. Я с их помощью разгладила свои глубокие носогубные складки. © SadMove9768 / Reddit
- Обожаю массаж со скребком гуаша. Думаю, прям явный эффект можно заметить лишь со временем, но чувство расслабленности наступает уже во время сеанса. Я даже не представляла, насколько сильно у меня напряжены отдельные части лица, пока не начала практиковать этот массаж. Теперь я даже не могу начать свой день без него. © catlover79969 / Reddit
- Раньше я всегда дважды очищала кожу: сначала мицеллярной водой, а затем гелем. Но около месяца назад у меня закончилась мицеллярка, и пришлось вместо нее использовать масляное очищающее средство. И что вы думаете? Моя кожа еще никогда не была такой чистой! Она просто сияет. Раньше у меня иногда появлялись прыщи, но теперь кожа выглядит такой гладкой, и никаких высыпаний нет. © dsvk / Reddit
- Употребление большего количества воды сотворило чудеса с моей кожей. Сразу захотелось заботиться о ней получше, чем и занимаюсь. © janegetsit / Reddit
- Мне 50 лет, и примерно 20 из них я использую вместо увлажняющего крема масло шиповника. У меня нет глубоких морщин, только мимические. Если масло неожиданно заканчивается, и мне приходится использовать обычный увлажняющий крем, я прямо чувствую, что он недостаточно увлажняет кожу. © Junglerumble19 / Reddit
- А я вот стала спать на спине, хотя всю жизнь спала на животе. Но у меня начали появляться морщины, а вот у моих сестер их вообще не было. Я сначала понять не могла, откуда у меня все эти глубокие носогубные складки — прямо вмятины — и морщины вокруг глаз. Потом я заставила себя спать на спине и была просто потрясена, насколько изменилась моя кожа. Спустя всего пару недель сна на спине морщины стали гораздо менее выраженными. И вообще, это оказались не морщины, а именно складки от лежания на лице. © catlover79969 / Reddit
- На ночь на кожу головы я наношу масло розмарина и касторовое масло, а по длине волос и на кончики — масло жожоба, арганы и опять-таки розмарина. Утром я это все смываю, и просто нарадоваться не могу на свои волосы. Обожаю эту процедуру. © JokeLong9208 / Reddit
- Шелковая наволочка. Я думала, что это просто рекламный трюк: что от нее якобы и волосы, и даже кожа выглядят лучше. Но вот я попробовала спать на ней, и у меня стало гораздо меньше прыщей, а волосы остаются чистыми на день дольше. Она стоит своих денег! © MissErinDee / Reddit
- Мне парикмахер сказала, что все эти кондиционеры никак не улучшают состояние волос. Максимум, делают их чуточку более гладкими. И что действительно работают только маски для волос. У меня ломкие волнистые волосы с мелированием. Раньше я стриглась примерно каждые 6 недель, а сейчас прихожу уже через 9 недель. И на 9-й неделе волосы укладываются так же хорошо, как и на первой. А ведь я сушу их феном, завиваю плойкой и обесцвечиваю. © inthegym1982 / Reddit
Кстати, о волосах. Порой даже не слишком кардинальная смена прически может здорово преобразить человека.
Фото на превью COD Newsroom / Flickr, CC BY 2.0 DEED
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
19 человек, в жизнь которых любовь ворвалась неожиданно как гром среди ясного неба
Народное творчество
10 месяцев назад
18 женских злоключений, всю эпичность которых до конца не понять ни одному мужчине
15 откровенных историй о том, каково это — найти своих биологических родителей после того, как вырос в приемной семье
Семья
1 год назад
16 человек, которые ничего особенного не ждали, но внезапно получили хэппи-енд
Народное творчество
2 месяца назад
20+ уникумов, которых хлебом не корми — дай купить раритетную вещь
18 копеечных вещей, на которые мы не обращаем внимания в магазинах. А зря, ведь они заметно облегчают жизнь
Семья
10 месяцев назад
15+ жизненных иллюстраций, которые изображают привычные многим ситуации, но в совершенно ином ракурсе
Художники
1 год назад
25 фотографий, после просмотра которых вы смело сможете сказать, что видели все
18 человек, которые всего лишь хотели постричься, а теперь даже в зеркало смотреть не могут
Народное творчество
11 месяцев назад
20+ вещей, которые чуть не оказались на помойке, но в них вдохнули вторую жизнь
Сделай сам
1 год назад
Я 6 лет страдал от аллергического насморка, пока стоматолог не открыл мне истину, которая будет полезна всем
Авторские колонки
4 года назад
19 снимков, которым не нужен фотошоп, чтобы обратить на себя внимание
Фотографы
1 год назад
Фу, вазелин на руки на ночь! Я б не заснула.