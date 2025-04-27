9 деталей, которые киношники проморгали в исторических фильмах и сериалах

Этот фильм, снятый по одноименной книги Луизы Мэй Олкотт, рассказывает о взрослении четырех сестер. Действия картины происходят в Англии 1860-х годов. Тут не совсем соответствуют времени прически героинь, а именно, их челки. В те времена челки уж если и носили, то они представляли собой мелкие, вьющиеся пряди, а не такие, как у героинь Эммы Уотсон и Флоренс Пью. А вообще, тогда девушки и женщины чаще всего носили убранные назад волосы.