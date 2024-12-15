11 случаев, когда киноделы вольно обошлись с историческими образами, но зрители это заметили

Перед костюмерами и гримерами, создающими образы для исторических фильмов, обычно стоит непростая задача. Наряды, прически и макияж должны выглядеть, с одной стороны, достоверно, а с другой — быть яркими и запоминающимися. И иногда это взаимоисключающие требования. Поэтому даже когда зрителей увлекает история и игра актеров, они все равно невольно подмечают исторические неточности в образах.

Дамские наряды в ленте «Гардемарины 1787»

Продолжение культовой серии об отважных гардемаринах, к сожалению, не вызвало особенного восторга. Зрители ругали все: сценарий, режиссуру, актерскую игру, монтаж, а также костюмы и грим. Критики отметили, что костюмы выглядели не слишком исторично, а к тому же были плохо пошиты. Многие обратили внимание на накладные ресницы, которыми щеголяли героини. Хотя некоторые наряды все-таки выглядели интересно, в 80-х годах XVIII века такие модели уже не носили. В этот период в моде были легкие муслиновые ткани, корсаж застегивался спереди, а декольте зачастую прикрывали пышными кружевами или прозрачными шарфами. Жена коменданта заставы Аннет, похоже, не знала об этом, а потому выбрала броский наряд с цветочным принтом, глубоким декольте, и гладким корсажем, который больше напоминает модели из 1760-х годов. Возможно, барышня просто надела мамино платье.

Прически в сериале «Екатерина»

Хотя сериал в целом понравился зрителям и завоевал немало наград, некоторых все равно разочаровало то, как создатели отразили эту историческую эпоху на экране. Самые большие нарекания вызвали прически, которые зачастую выглядели чересчур современно. Кроме того, Екатерина и ее придворные решительно игнорируют парики — обязательную деталь любого парадного образа в те времена.

Необычная шляпка в сериале «Хождение по мукам»

В современной экранизации романа Алексея Толстого, которая вышла на экраны в 2017 году, некоторых зрителей поставил в тупик головной убор Екатерины Смоковниковой. В те времена шляпки действительно уменьшились в размерах, и девушки натягивали их пониже, закрывая лицо. Однако именно эта модель выглядит уж слишком необычно. Отдельное недовольство вызвал момент, когда Катерина, придя в ресторан, снимает головной убор. Подобное поведение в начале XX века считалось верхом неприличия.

Платья и прически в сериале «Бедная Настя»

Многие зрители вспоминают сериал "Бедная Настя", который выходил на телеэкранах с 2003 по 2004 год, с искренней теплотой. Но даже поклонники признают, что макияж и прически, хоть и выглядят ярко, не слишком соответствуют историческому периоду. В 1840-х годах в моду вошли простые шелковые платья с узким лифом. Зачастую единственной отделкой на нарядах была окантовка швов. Девушки редко появлялись в обществе без пелерины, накинутой на плечи. Рукава пришивались к платью чуть ниже плеча, из-за чего женщины не могли поднять руки над головой. Этот наряд Анны Платоновой мало подходит по подобное описание. Да и прическа главной героини, при которой волосы зачесаны наверх, а уши открыты, не соответствует модным тенденциям того времени.

Наряды и фата в сериале «Великая»

В другом отечественном сериале, посвященном жизни Екатерины Великой, парики присутствуют, а вот многие наряды вызвали нарекания у зрителей. Так в кадре часто мелькают платья, с застежкой молнией на спине, хотя это приспособление изобрели только в конце XIX века. Да и сам фасон нарядов выглядит несколько странно. В этот период при дворе обычно носили платье по-французски: распашную модель, которая скреплялась на поясе, и открывала богато расшитую накладку стомак и пышные нижние юбки. К спине наряда крепился шлейф или она была совершенно гладкой, а значит никаких застежек (ни шнуровки, ни крючков) там не было. Екатерина же носит слишком скромное платье, которое скорее похоже на модели конца XVI века или 1760-х годов. Похоже героиня немного ошиблась эпохой, подбирая туалет.

Другая вольность, которая привлекла внимание зрителей, — наличие фаты в свадебном наряде Екатерины. Хотя девушки действительно с незапамятных времен покрывали голову тканью во время свадебного обряда, и эта деталь туалета называлась фатой, выглядела она совершенно иначе. Фата, которую носит Екатерина в сериале, вошла в моду только в середине XIX века.

Образ богатой дамы в «Угрюм-реке»

Наряд Нины Куприяновой в сериале 2021 года вызвал искреннее удивление у зрителей. Нина — дочь зажиточного купца, однако одевается скорее как белошвейка или работница фабрики. Более того, барышня отправляется в город с распущенными волосами, даже не прикрыв их шляпкой. В те времена так могла поступить только дама со слабыми моральными устоями. Появляясь в таком виде на людях, Нина просто позорит свою семью.

Прическа главной героини в «Графине де Монсоро»

Сериал "Графиная де Монсоро", который вышел на экраны в 1998 году, до сих пор пользуется нежной любовью зрителей. И хотя многие хвалят интересные костюмы и яркие образы, прическа главной героини Дианы выглядит слишком фантазийно. Героиня часто появляется с распущенными завитыми волосами, а ее лоб украшает челка. Во второй половине XVI века светские дамы действительно завивали волосы, но затем зачесывали их и скалывали на затылке. Кроме того, замужние женщины обязательно покрывали шевелюру и носили головные уборы различных фасонов.

Женские образы в ленте «Онегин»

В фильме действие разворачивается в 20-х годах XIX века, однако в одной из сцен Ольга носит поистине революционные для того времени серьги. Больше всего они напоминают клипсы или серьги с английским замком. Но первые обрели популярность только в 20-х годах прошлого века, а вторые появились ненамного раньше — в конце XIX века. До этого барышни носили серьги различной формы, которые крепились с помощью небольшого крючка. Так что, похоже, Ольга каким-то образом добыла украшения из будущего.

Татьяна тоже не отстает от младшей сестры и появляется на балу в честь своих именин в черном платье с длинными рукавами. Подобная выходка в те времена закончилась бы для девушки печально. Вполне возможно, она рассталась бы с мечтами о замужестве и просидела бы в глухой деревне до седых волос. В XIX веке существовали строгие правила, которые детально проговаривали, в каком наряде барышня может отправиться на прогулку, принять гостей, спуститься к обеду или поехать на бал. В 20-х годах молодой незамужней девице следовало выбрать платье в пастельных тонах с короткими присборенными рукавами. К туалету обязательно прилагались перчатки.

Мужские костюмы в фильме «1612»

Многие искренне хвалили костюмы к фильму «1612», тем более что они получились действительно интересными и яркими. Однако в этой яркости некоторые зрители и усмотрели проблему. Так, один из героев, испанский дворянин, одет довольно необычно для своего времени. В те времена испанская аристократия носила исключительно черные костюмы, а этот испанец явно предпочитает сочные краски, игнорирует доспехи и пользуется весьма сомнительным оружием. Персонаж вышел колоритным, но не слишком достоверным.

Наряды в фильме «Викинг»

И критики, и зрители отнеслись к ленте, вышедшей на экраны в 2016 году, неоднозначно. Некоторым понравился результат работы костюмеров, другие же в недоумении задавались вопросом, почему люди Владимира ходят в грязных и темных одеждах, тогда как жители Византии носят чистые и яркие наряды. Особенно одного зрителя умилили прозрачные газовые накидки, в которых щеголяет гречанка Ирина. В те времена такой ткани еще не существовало.

Костюмы и грим в фильме «Ярослав. Тысячу лет назад»

Для некоторых зрителей фильм 2010 года стал настоящим разочарованием. Они не воодушевились ни работой режиссера, ни сценарными поворотами, ни актерской игрой. Да и костюмы героев многим показались откровенно неудачными. Замужние женщины слишком часто мелькали в кадре простоволосыми и в неподпоясанных платьях, охотники бродили по лесам в лаптях. Некоторое изумление вызвал и цвет волос викинга Харальда, который явно выглядит ненатурально. Уж слишком сильно актеру обесцветили волосы.