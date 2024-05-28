12 персонажей, которых сыграли разные актеры. Разница между ними просто небо и земля

Берясь за экранизацию литературного произведения или ремейк известного фильма, режиссеры зачастую хотят показать зрителям свое уникальное видение истории. В результате публика готова до хрипоты спорить, какой именно актер или актриса смогли лучше изобразить полюбившегося персонажа и какая версия все же лучше.

Анна Каренина

Трагическая судьба Карениной настолько полюбилась киношникам, что роман экранизировали около 30 раз. Первый фильм вышел еще в 1910 году, но классикой считается лента 1967-го с Татьяной Самойловой в главной роли. Многие до сих пор восхищаются игрой актрисы, изобразившей утонченную женщину, которая отчаянно мечтает о свободе. В 2009-м вышел фильм с Татьяной Друбич. Эта лента не так запомнилась зрителям, хотя некоторые хвалили более вдумчивое осмысление книги. Каренина здесь предстает холодной красавицей, которая пытается бороться со своими чувствами, но терпит сокрушительное поражение. Сериал 2017 года пришелся по душе не всем. Некоторые сочли выбор Елизаветы Боярской на главную роль большой ошибкой. Актриса показалась им вульгарной и невыразительной в этой роли.

Татьяна Ларина и Евгений Онегин из одноименного романа в стихах

В 1958 году вышел фильм-опера «Евгений Онегин», и многие до сих пор ассоциируют литературных героев с образами, показанными именно в этой ленте. Вадим Медведев отлично сыграл холодного и надменного аристократа Онегина, а Ариадна Шенгелая — наивную и романтичную провинциалку Татьяну Ларину. А вот герои, показанные в фильме 2024 года, понравились не всем. Евгений казался зрителям вечно уставшим и разочаровавшимся, а Татьяна все время была скучна и безжизненна.

Князь Мышкин из "Идиота"

И фильм 1958-го, и сериал 2003-го были хорошо приняты публикой и завоевали различные кинопремии. При этом картины заметно отличаются и по атмосфере, и по осмыслению произведения Достоевского. Мышкин, которого мы видим в ленте 1958 года, не похож на Мышкина из фильма 2003-го. Поклонники Юрия Яковлева утверждают, что его герой выглядит более благородным и в начале ленты кажется вполне нормальным человеком. А вот Евгений Миронов сразу играет душевнобольного, затравленного и малодушного мужчину, которого сложно полюбить.

Ляля из «Подкидыша»

Фильм 1939 года, в котором 5-летняя девочка отправляется изучать большой город и встречает по дороге забавных взрослых, быстро полюбился зрителям. И подарил миру крылатую фразу Ляли в исполнении Фаины Раневской: «Муля, не нервируй меня!» Фильм получился добрым и милым, быстро стал классикой и, казалось бы, в переосмыслении не нуждался. Слухи о том, что картину хотят переснять, люди восприняли неоднозначно. В 2019 году ремейк культовой ленты все же увидел мир. На этот раз роль Ляли досталась Инге Оболдиной. Хитом фильм, увы, не стал и особого интереса у зрителей не вызвал.

Шерлок Холмс

Режиссер Игорь Масленников снял сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который вышел в 1979 году и быстро стал классикой. Зрители влюбились в Холмса и Ватсона уже в первых сериях и требовали продолжения. Главные герои понравились даже соотечественниками Артура Конана Дойля. Многие до сих пор считают, что Василий Ливанов — лучший Шерлок Холмс. А вот сериал 2013 года понравился далеко не всем. Лента получила несколько номинаций на кинопремии, критики хвалили операторскую работу, но новый Холмс зрителям как-то не полюбился. Его называли напыщенным и невзрачным. Кто-то даже отмечал, что герой в исполнении Игоря Петренко стал неврастеником.

Алеша Карамазов

Одноименный роман Достоевского экранизировали несколько раз. Классическим вариантом считается лента 1968 года, срежиссированная Иваном Пырьевым. В этом фильме роль Алеши Карамазова досталась Андрею Мягкову. Многие сошлись во мнении, что его герой получился по-настоящему добрым и светлым. В 2009-м вышел сериал «Братья Карамазовы» Юрия Мороза, который зрителям тоже понравился. Некоторые отмечали, что Александр Голубев замечательно сыграл Алешу, показав его робким и скромным юношей.

Родион Раскольников из «Преступления и наказания»

Первую экранизацию романа сняли еще в 1913 году, но большую известность получила лента Льва Кулиджанова 1969 года. Хотя создатели фильма, к недовольству зрителей, вырезали некоторые сцены и сократили ключевые диалоги, кастинг вызвал восхищение. Исполнитель главной роли Георгий Тараторкин был просто блистателен. Сериал 2007 года, в котором Раскольникова сыграл Владимир Кошевой, зрителям тоже понравился. Актер не переборщил с эмоциями и показал персонажа, чьи чувства бурлят глубоко внутри. В этом году на экраны должен выйти еще один сериал по произведению Достоевского, но действие перенесут в наши дни. Главная роль досталась Ивану Янковскому. Посмотрим, как Раскольникова изобразит он.

Миледи из «Трех мушкетеров»

3-серийный музыкальный фильм 1978 года был скорее вольным пересказом известного романа Александра Дюма, но полюбился зрителям и разошелся на цитаты. Многие восхищались игрой Маргариты Тереховой, которой досталась роль Миледи. У нее получился настолько яркий образ злодейки, что люди ее искренне ненавидели. А вот экранизация 2013 года провалилась в прокате и быстро забылась. Критики ругали и сценарий, и режиссуру, и актерскую игру. Некоторые зрители сетовали, что Миледи в исполнении Екатерины Вилковой все время лишь ходит набычившись и бросает мрачные взгляды.

Лиза из «Пиковой дамы»

У этой повести Пушкина больше 10 экранизаций. Классическим вариантом считается фильм-опера Романа Тихомирова, в котором роль Лизы досталась начинающей актрисе Ольге Красиной. По мнению зрителей, ее героиня получилась нежной и трепетной. В 1982 году вышла лента Игоря Масленникова, которую сам режиссер считал своей лучшей работой. Зрителям фильм, кстати, тоже понравился. Они хвалили интересные режиссерские задумки и блистательную актерскую игру. Роль Лизы доверили Ирине Дымченко — и не прогадали. Не так однозначно публика восприняла вольную интерпретацию литературного произведения 2016 года. Действие "Дамы пик" развивается в наши дни на фоне постановки оперы "Пиковая дама". Фильм завоевал несколько премий, а вот мнения зрителей на его счет разделились. Кто-то ругал молодых актеров, другие же, наоборот, были в восторге и отмечали, что история скорее фокусируется на трагедии Лизы, которую отлично сыграла Мария Курденевич.

Гамлет из одноименной пьесы Шекспира

За экранизацию "Гамлета" брались многие режиссеры. Одной из лучших считается лента Григория Козинцева, вышедшая в 1964 году. Этот фильм стал классикой. Зрители до сих пор восхищаются исполнителем главной роли Иннокентием Смоктуновским. В зрелом возрасте он смог убедительно сыграть молодого человека, страдающего от семейных неурядиц. А вот лента 2009 года, создатели которой перенесли действие трагедии в наше время, не вызвала восторгов. "Гамлет. XXI век" был довольно холодно принят публикой. Зрители ругали режиссуру и подбор актеров. Особенно досталось Геле Месхи, который сыграл Гамлета. В кадре он выглядел инфантильным и чересчур эмоциональным юнцом.

Аксинья из «Тихого Дона»

По роману-эпопее Михаила Шолохова сняли несколько фильмов. Долгое время лучшей экранизацией считалась лента 1958 года. Зрителям понравилась Аксинья, сыгранная Элиной Быстрицкой. Она получилась яркой и непокорной женщиной. В 1990 году к съемкам приступил Сергей Бондарчук. Из-за множества проблем сериал вышел на экраны только в 2006-м. Он не вызвал восторга ни у критиков, ни у зрителей. Утонченная Дельфин Форест многим показалась неудачным выбором на роль Аксиньи. Некоторые говорили, что актриса была похожа на красивую куклу. А вот сериал 2015 года пришелся по душе публике, хотя критики и отмечали, что часть сюжетных ходов в экранизации исчезла. Зрители оценили игру Полины Чернышовой, которая смогла передать на экране загадочное обаяние Аксиньи.