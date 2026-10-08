12 деревенских историй, где счастье пахнет пирогами из печи и душистым чаем с чабрецом
Народное творчество
08.10.2026
В деревне и на любимой даче уютно даже в начале октября. Еще можно поймать последние лучи ласкового солнышка, прогуляться с собакой по лесу и собрать грибов. А если грибов нет, то хотя бы подышать сосновым воздухом и послушать птиц. А еще обязательно испечь вкусный пирог из яблок! В бонусе — мой авторский рецепт шарлотки с майонезом. Это вкусно, обещаю!
Какое же это особое чувство — побыть наедине с собой на природе
- Дача в деревне — это круто. Но больше всего меня радует, что только один дом по соседству жилой, остальные с людьми — относительно далеко. Приедешь, возьмешь удочку и идешь в лес. Дойдешь до реки, наловишь рыбы, сваришь уху. Пройдешься по заброшенной дороге, вспугнешь уток, посмотришь на волка или дикую собаку с другого берега реки. По темноте приплетешься домой уставший, затопишь баню, а вечером сидишь, отгоняя комаров, и смотришь на звезды.
Когда живешь в деревне или на даче, то поход в лес осенью — это просто маст хэв. А этот красавец словно позирует для фото
ADME
«Гуляя по лесу, я не могу обойти вниманием пленяющие взор поганочки и мухоморчики. Любуемся, но не собираем».
Сюрпризы от деревенских несушек
- Невестка впервые приехала к нам в деревню. Сходила в курятник за яйцами и говорит: «Угощу вас своей фирменной шарлоткой». Хотела, значит, впечатление произвести. Взяла миску, разбила яйцо и громко хмыкнула. Бежит с миской ко мне и тычет: «Разве бывают такого цвета желтки?» А желток-то оранжевый, не то, что магазинный — блекло-желтый. В общем, решила она сначала, что яйца какие-то неправильные. Потом еще долго удивлялась цвету желтка.
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Сладкая бусечка стала ручной
- Соседке подкинули котенка. Малышка пряталась где-то в огороде и таскала еду из миски ее кота Чарли. Чарлик малышку обижал. Так вышло, что я почти случайно поймала эту мелочь. Ух, как шипела! Настоящий тигр! Через 2 недели стала ручной. А соседка похвасталась: «Мы узнали, кто ее подкинул! Это ее мама-кошка». Соседка с мужем вспомнили, что кошка такой же раскраски приходила к ним на участок и шла гладиться. Видать, поняла, что женщина добрая и пристроила свою дочь. Вот эта бусечка.
ADME
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«Я подозревала, что для того, чтобы хорошо провести отпуск, не обязательно далеко ехать. А в этом году убедилась — да, это так! Это на любимой даче»
В деревне разговорчивые соседи
- Приехал в село, решил ворота покрасить, а перед покраской старую краску убрать. Надел защитные очки, взял болгарку с щеткой и чищу ворота. Проходит соседка и что-то говорит, выключаю болгарку, далее диалог:
— Шо, приехали к родителям?
— Да.
— Ворота решили покрасить?
— Да.
— Ну, удачи!
Через пять минут подошел другой с тем же диалогом. И так человек десять за два часа. Городской житель скажет: «Надоели отвлекать!» Я же остался в душе селюком и так тепло мне стало, что соседям, похоже, не пофиг на тебя.
Растет карета для Золушки
ADME
Беззаботное времечко
- Ой, а вы помните тот запах деревни? Эти железные кровати на пружинах с какими-то старыми покрывалами, родители с гостями мясо жарят и режут овощи, а ты лежишь и чувствуешь запах этих покрывал. И на работу, блин, не надо. Только мясо, овощи, друзья, деревянный дом и покрывало.
Возможно, осенние цветы не такие изысканные, как те, что радуют нас летом. Но есть в них свое очарование: ведь скоро холода, а эти красавцы готовы напоминать нам о лете
ADME
«Эти фотографии моего начала осени имеют запах и душевное тепло. Почувствуй деревенский вайб».
Ну как же без ковра на стене!
- Мои воспоминания. Куры под окном. Перина. Сирень. Вишня на вареники. Сенник с пыльным светом. Гуси-злыдни. Мед из сот. Мотороллер деда. Клевер. Пастбище. Река. Баня. Чан с пряниками. Парное молоко. Яблоки по крыше. Шелковица. Обязательный ковер с оленем на стене.
А у нас рубрика «сама тут фоткайся, у меня дела поважнее»
verona_cha
Вот бы сейчас такой завтрак
- Каждое лето в деревне проводила, бабушка вставала в 4 утра, топила печь, ставила хлеб. Потом шла доить корову, собирала яйца с насеста. Нас с сестрами-братьями будила часов в 7 утра. А на столе — домашний хлеб, только что испеченный, вареные яйца и парное молоко. Таким был наш завтрак.
А вот вам рецепт фирменной шарлотки от автора
ADME
- Все очень просто. Берем 2 яйца, взбиваем их ложкой (но можно и миксером) с 2 столовыми ложками сахара. Я сахара кладу мало, да.
- Еще грамм 30-40 сливочного масла (размягчить до комнатной температуры). С маслом будет вкуснее. На кончике ножа — соли.
- Потом туда 3 столовых ложки майонеза. На майонез сыпем соду — где-то пятую часть чайной ложки без горки. Уксус в майонезе гасит соду, что сделает тесто пышным. Но можно положить сметану, тогда нужен разрыхлитель.
- Муку — на глаз, около стакана (не сыпем все сразу); тесто — до консистенции густой сметаны.
- 2-3 яблока мою, режу кусочками по 2-3 см. Порезанные яблоки кидаю в тесто и перемешиваю. Если есть — добавляю горсть сушеной или свежей брусники, это даст пикантную кислинку.
- Форму обмазываю сливочным маслом, выливаю туда тесто. Ставлю в разогретую духовку на 190 градусов на 30 минут. Потом еще 10 минут пеку на 210 градусах. Готово!
Вот что у нас есть еще для хорошего настроения:
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