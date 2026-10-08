12 деревенских историй, где счастье пахнет пирогами из печи и душистым чаем с чабрецом

В деревне и на любимой даче уютно даже в начале октября. Еще можно поймать последние лучи ласкового солнышка, прогуляться с собакой по лесу и собрать грибов. А если грибов нет, то хотя бы подышать сосновым воздухом и послушать птиц. А еще обязательно испечь вкусный пирог из яблок! В бонусе — мой авторский рецепт шарлотки с майонезом. Это вкусно, обещаю!

Какое же это особое чувство — побыть наедине с собой на природе

Дача в деревне — это круто. Но больше всего меня радует, что только один дом по соседству жилой, остальные с людьми — относительно далеко. Приедешь, возьмешь удочку и идешь в лес. Дойдешь до реки, наловишь рыбы, сваришь уху. Пройдешься по заброшенной дороге, вспугнешь уток, посмотришь на волка или дикую собаку с другого берега реки. По темноте приплетешься домой уставший, затопишь баню, а вечером сидишь, отгоняя комаров, и смотришь на звезды. © yuort89 / Pikabu

Когда живешь в деревне или на даче, то поход в лес осенью — это просто маст хэв. А этот красавец словно позирует для фото

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«Гуляя по лесу, я не могу обойти вниманием пленяющие взор поганочки и мухоморчики. Любуемся, но не собираем».

Сюрпризы от деревенских несушек

Невестка впервые приехала к нам в деревню. Сходила в курятник за яйцами и говорит: «Угощу вас своей фирменной шарлоткой». Хотела, значит, впечатление произвести. Взяла миску, разбила яйцо и громко хмыкнула. Бежит с миской ко мне и тычет: «Разве бывают такого цвета желтки?» А желток-то оранжевый, не то, что магазинный — блекло-желтый. В общем, решила она сначала, что яйца какие-то неправильные. Потом еще долго удивлялась цвету желтка. ADME villiss только что Очень часто продают яйца с оранжевым желтком в обычных супермаркетах. Ответить

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Сладкая бусечка стала ручной

Соседке подкинули котенка. Малышка пряталась где-то в огороде и таскала еду из миски ее кота Чарли. Чарлик малышку обижал. Так вышло, что я почти случайно поймала эту мелочь. Ух, как шипела! Настоящий тигр! Через 2 недели стала ручной. А соседка похвасталась: «Мы узнали, кто ее подкинул! Это ее мама-кошка». Соседка с мужем вспомнили, что кошка такой же раскраски приходила к ним на участок и шла гладиться. Видать, поняла, что женщина добрая и пристроила свою дочь. Вот эта бусечка. ADME

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«Я подозревала, что для того, чтобы хорошо провести отпуск, не обязательно далеко ехать. А в этом году убедилась — да, это так! Это на любимой даче»

ADME Котёнок по имени Кусь только что Я б от дачи с собственным озером тоже не отказалась бы 😁 Ответить

В деревне разговорчивые соседи

Приехал в село, решил ворота покрасить, а перед покраской старую краску убрать. Надел защитные очки, взял болгарку с щеткой и чищу ворота. Проходит соседка и что-то говорит, выключаю болгарку, далее диалог:

— Шо, приехали к родителям?

— Да.

— Ворота решили покрасить?

— Да.

— Ну, удачи!

Через пять минут подошел другой с тем же диалогом. И так человек десять за два часа. Городской житель скажет: «Надоели отвлекать!» Я же остался в душе селюком и так тепло мне стало, что соседям, похоже, не пофиг на тебя. © user4774980 / Pikabu Ad_locum только что Тепло стало, а разговор не поддержал). Ответить

Растет карета для Золушки

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Беззаботное времечко

Ой, а вы помните тот запах деревни? Эти железные кровати на пружинах с какими-то старыми покрывалами, родители с гостями мясо жарят и режут овощи, а ты лежишь и чувствуешь запах этих покрывал. И на работу, блин, не надо. Только мясо, овощи, друзья, деревянный дом и покрывало. © Подслушано / Ideer

Возможно, осенние цветы не такие изысканные, как те, что радуют нас летом. Но есть в них свое очарование: ведь скоро холода, а эти красавцы готовы напоминать нам о лете

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«Эти фотографии моего начала осени имеют запах и душевное тепло. Почувствуй деревенский вайб».

Ну как же без ковра на стене!

Мои воспоминания. Куры под окном. Перина. Сирень. Вишня на вареники. Сенник с пыльным светом. Гуси-злыдни. Мед из сот. Мотороллер деда. Клевер. Пастбище. Река. Баня. Чан с пряниками. Парное молоко. Яблоки по крыше. Шелковица. Обязательный ковер с оленем на стене. © Подслушано / Ideer Котёнок по имени Кусь только что И чё? Факты. Факты. Факты. Ни одной эмоции Ответить

А у нас рубрика «сама тут фоткайся, у меня дела поважнее»

verona_cha

Вот бы сейчас такой завтрак

Каждое лето в деревне проводила, бабушка вставала в 4 утра, топила печь, ставила хлеб. Потом шла доить корову, собирала яйца с насеста. Нас с сестрами-братьями будила часов в 7 утра. А на столе — домашний хлеб, только что испеченный, вареные яйца и парное молоко. Таким был наш завтрак. © Подслушано / Ideer

А вот вам рецепт фирменной шарлотки от автора

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