У нас прямо под домом две шелковицы - черная и белая. В сезон ягод соседка с первого этажа заколебалась мыть лестницу от черных следов. 🤷♀️
16 уютных историй о том, как очаровательный деревенский быт застал городских жителей врасплох
Переезд за город или даже короткие каникулы на даче или в деревне нередко превращаются в испытание для тех, кто привык к городскому комфорту. Но именно такие жизненные ситуации дарят самые яркие впечатления, оставляют теплые воспоминания и помогают по-новому взглянуть на привычные вещи. Иногда один день отдыха на лоне природы запоминается сильнее, чем годы городской суеты. В этой подборке — случаи, когда деревенский быт сначала застал героев врасплох, а потом покорил их своим уютом, запахом свежего сена и особым очарованием.
- Купила дом на краю села. Зимой въехали. Пришло тепло, стала окна на ночь открывать. Однажды ранним утром проснулась от странных звуков: «И-и-и, тыц-тыц-тыц-тыц!» В окно выглядываю — никого. И снова: «Тыц-тыц!» — как будто удары. Присмотрелась, а прямо под окном фазан сидит, орет, бьет крыльями, к дому так близко, что я не сразу заметила.
- Когда меня отправили лет в 6 к бабушке в деревню на лето, это было прям приключение, конечно. Но больше всего меня поразила шелковица. Ягода на дереве! Еще зеленая, но скоро созреет, вот счастье-то будет. Бабуля решила дать мне несколько дней свободы перед сбором бесконечных колорадских жуков, так что я осваивался на относительно небольшом участке, как умел: играл с многочисленными жабами и лягушками, вольготно чувствующими себя на огороде, слушал байки местных на деревянных лавках у соседних домов. А потом созрела шелковица. Большущее дерево, метров десять, растущее на огороде, покрылось такими вкусными и сладкими плодами, что для северного человека, видевшего такое впервые, было прям чудом. Я залез на него, сидел на ветке, просто протягивал руки и объедался «черной малиной». А бабушка Дуся, высунувши доброе лицо между покосившимися ставнями окна, мне говорила: «Милый, шибко много не кушай, из туалета не вылезешь потом!» Ну что сказать, не соврала бабуля.
«Мы городские квартирные жители. Землю видели только порционно в детстве. Когда у меня не прижилась очередная рассада, я сказала: „Ну и пожалуйста! Ну и не надо!“ и стала просто закидывать семена в землю»
«И это сработало! Муж старательно поливал все кустики каждый день и примерно в августе мы узнали, что так делать нельзя. Короче, совершили кучу ошибок и сделали выводы на будущий год. Зато теперь есть опыт, а с ним попроще».
- Помню, как поехали к свекрам в деревню. Думали: ну, выспимся, отдохнем... Ха-ха! Утром, еще 6 часов нет — сосед трактор заводит под окнами. Дневной сон у ребенка — кто-то обязательно траву косит. Собака у соседей не замолкает, а одна начинает — и по всему поселку — «гав-гав!» — перекличка. А выйдешь в огород, соседи вынесут колонку и врубят то Бузову, то Арбузову. Лепота!
- Год назад купили свой дом, а этой зимой впервые познакомились с соседями. Сначала слышали редкий топот чьих-то ножек, потом начали замечать следы присутствия на гипсокартоне, затем у мешков с собачьим кормом стали пропадать отдельные корминки. Нас такое соседство скорее умиляло. Ну таскают и таскают, жалко что ли. Но в этом феврале ситуация изменилась. Маленькие ножки сменились на топот стада слонов над головой. Дырки в стенах увеличивались за ночь. Мешки с кормом стали регулярно внепланово вскрываться. А однажды исчезла целая кастрюля макарон на плите, про которую я благополучно забыла. Но это еще что. Юное потомство привыкло, что в их доме постоянно ходят какие-то кожаные двуногие, и стало регулярно смотреть через дырочку в стене, как в зоопарке. В какой-то момент даже перестали реагировать на возмущенное: «Э, ало, вы че там, обалдели?!..» и трусливо убегать. Последней каплей стал момент, когда здоровая крыса стала таскать корм из миски у наших собак. План был: ловить и отпускать куда-нибудь подальше в лес с пайком на первое время. Но что-то пошло не так. Первой попалась совсем малыха и спустя пару часов наблюдения было принято решение отпускать эту кукурузину вместе с матерью. А ее еще надо поймать. Как-то так. Ждем мать. И на выход с вещами и пайком.
Та самая соседка
- Сыну 4. Приехали с ним в деревню к маме, но меня срочно вызвали на работу. Управилась побыстрее, вернулась ни свет ни заря, а сына нет! Бужу маму, она отмахивается: «Не знаю я ничего. Ну в хлеву, может, глянь». Несусь туда, распахиваю дверь и теряю дар речи — мой сын там расчесывает курочек, протирает влажными салфетками ягнятам мордочки и пытается закрепить цветы у коз на ушах. Подбегаю, крепко обнимаю, а он на полном серьезе выдает: «Мам, подожди. Не видишь, я им помогаю? Все должны быть чистенькие и красивые». Он у меня такой — везде порядок должен быть. Чудо, а не ребенок. Можно было не удивляться, он ведь и за нашими корги так же ходит.
- Мы сейчас у родителей мужа в деревне. У них во дворе черешневое дерево. Никто не ест. Говорят, внизу все поели, в наверху ягоды не очень. Я залезла, в жизни по деревьям не лазала, — отличные там ягоды! Ору дурниной, мол, несите мне стремянку, стремяяянкуууу, я сейчас все съем прямо с дерева. Зажрались они тут все.
«Знакомство с местными жителями. По весне выпавшие птенцы стали обыденностью: собаки находили, а мы придумывали, как вернуть их в гнезда. Успешно!»
- Гуляла по деревне. Зашла непонятно куда. Перегнулась у кого-то через забор посмотреть на розы. А мне вдруг оттуда: «Хотите кабачок?» Все, я переезжаю!
- Мы обычно во время дойки привязывали хвост коровы платком к ноге. Однажды я поленилась привязать и получила грязным хвостом по лицу. Сижу с грязью на лице, продолжаю доить. Тут заходит в сарай моя сестра и говорит: «Ой, а у тебя тушь потекла!»
«Это сарай. Он больше, чем наша квартира в городе»
- Приехали к родственникам на дачу. Сын впервые. Тетя напекла пирожков, отправила мыть руки и за стол. Умывальник на улице. Сидим, а сына нет и нет. Тетя пошла его проверить, спустя минуту кричит: «Быстрее сюда!» Бежим, и чуть за животы не хватаемся — сынишка наш там стоит и пытается пользоваться умывальником бесконтактно! Уже весь взмыленный возмущается: «Ну мам, откуда тут вода должна течь, я уже все попробовал?» Показали ему это чудо изобретательности, он еще долго поражался. Вот умора! Новое поколение!
- Построили дом. Муж сказал — никакого огорода! Все купим! А теперь муж, который чисто городской декоративный: готовит на свежем воздухе, с интересом рассматривает растения, что я высаживаю. С детской радостью копал картошку. Сейчас смотрит, что за рассада и когда ее надо высаживать. Ездил с мужиками в баню. Научился колоть дрова. Вот думаю, а дальше что?
Впервые выехала в деревню. Нравится!
Серьезно? Что на этом фото (кроме травы и собаки) может нравиться?
Упавший забор? Серые сарайки? Сухой бурьян?
- Я когда работала «на выездах» по деревням, сначала поехала в юбочном костюме и туфельках на каблуках. Помучилась при ходьбе по грунтовой дороге — и поняла, что долго так не выдержу. В общем, через неделю влезла в джинсы и ботинки — и так пять лет работала. Для жизни в деревне нужна удобная одежда.
- Мы после переезда в город купили родителям домик в частном секторе: привычные они к земле, нельзя стариков в квартиру запихивать. Дворик маленький, земля плохая, все говорили, что ничего там расти не будет. Но не посадить ничего они не могут. Решили огурцов воткнуть. Пошли по простому пути: хочешь больше урожай — посади больше. И, конечно, обрабатывали в меру своих навыков. А эти огурцы как поперли! Сначала сами пытались съесть дневной урожай. Позакрывали на зиму сколько банок было. Потом стали соседям по ведру в день раздавать. Те в шоке: там никогда такого урожая не было. Через пару недель уже и соседи отказываться начали. Нести на рынок не позволяет воспитание. Так родители просто каждое утро за калитку выставляли ведро-два со свежими огурцами и табличкой: «Берите кому сколько надо, ведро потом через забор перекиньте». Находились среди прохожих не верящие в чудо: стучали, переспрашивали, на самом ли деле можно взять просто так.
В августе ночи уже холодные, приходится иногда топить барабан
- У моей подруги сестра младшая, ей 21 год, уехала в глухую деревню с дедушкой жить. Бросила универ, теперь она пасет коз и коров, нянчится со щенками и цыплятами. А дом без особых удобств, кстати. И я посмотрела на фото оттуда и даже немного позавидовала. А мама ее переживает, что люди подумают — ее дочь универ бросила и кур кормит в деревне. А девчонка там счастлива.
Это напомнило мне об одном совместном проекте России и Германии лет 15 тому назад. Немецкую молодёжь, подсевшую на наркотики, отправляли в какое-то глухое село в Сибири, где они должны были сами дрова рубить, воду носить, на печи готовить и т.д. некоторые не захотели потом уезжать дамой, потому что именно в таких условиях поняли смысл и вкус жизни.
- Моя приятельница переехала в небольшую деревню. Через некоторое время сориентировалась и добилась открытия пункта выдачи... в собственном доме. Просто на дом привозят заказы — ее собственные и соседские. Никакого оформления внутри не требуют, только табличка на воротах прибита. Возить стали достаточно регулярно, сложностей, по ее словам, никаких (деревня маленькая, народ заказы делает, но не фанатично), еще и небольшую денежку ей за работу доплачивают.
Чай со степным чабрецом — самый ароматный!
- Мы недавно домик купили, и у нас чудесные соседи со всех сторон. Дядя Ваня нам траву скосил чуть не на половине территории, его жена — просто так подарила лука с пером, и репчатого, и яиц куриных разноцветных. Говорит, заходите, не стесняйтесь, рвите на салатик какая зеленушка нужна. А у нас забор на самом деле только до половины участка есть, дальше ходи друг к другу в гости, кто хочешь.
- Сняли деревенский дом на лето. Я выбила себе удаленку, дети моментально одичали: речка в двух шагах, лес, грибы, ягоды — лепота! Когда заселялись в мае, хозяйка показала участок: «Малину, смородину, яблоки — все ешьте. Но яблоню в дальнем углу не трогайте». Объяснять не стала. И вот, август. Пошли первые яблоки, но кислые. А та самая яблоня в углу — прям так и дразнит наливными, с медовым бочком. Каждый раз, проходя мимо, я ловила себя на мысли: «Да что с ней не так-то?» Не выдержала, оглянулась, украдкой сорвала, протерла тут же футболкой и съела. На следующее утро просыпаюсь, а на крыльце стоит целое ведро этих самых наливных яблок — хозяйка обобрать пришла. Объяснила, что специально просила не трогать эту яблоню до конца августа. Обычно городские начинают обрывать ее еще в начале месяца — яблоки не успевают налиться, ветки обламывают, и урожай получается никакой. А теперь они самые сладкие.
В итоге многие герои поняли, что деревенская жизнь — это не только тяжелый труд, но и простые радости пребывания на природе, душевные моменты отдыха и добрые воспоминания, которые остаются в сердце надолго. А какая из этих историй показалась вам самой забавной или неожиданной?